В Сенат США внесён законопроект о новых санкциях - теперь и за газ

Предусмотренные этим проектом санкции, являются одними из самих жестких за всю историю,

Американские сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект, предполагающий введение новых санкций против России, передает РИА Новости Согласно пояснительной записке, новые ограничения планируется ввести за «вмешательство в американские выборы», за «агрессию» против Украины и «злонамеренное» влияние в Сирии.заявил сенатор Линдси Грэм.В частности документ предлагает ввести санкции против российских банков, поддерживающих "усилия по вмешательству в выборы, против проектов реализации сжиженного газа за пределами РФ, против киберсектора российской экономики и против 24 сотрудников ФСБ, считающихся причастными к инциденту в Керченском проливе".Также предложено наложить санкции на любые сделки с суверенным долгом РФ.По мнению некоторых экспертов, в случае введения запрета на покупку российского госдолга зарубежными инвесторами, можно ожидать падения рубля до 75 рублей за один доллар. Такое развитие событий усилит инфляцию и создаст проблемы для бизнеса.И пока непонятно, сможет ли Минфин в случае введения санкций занимать столько средств, сколько ему нужно. А нужно ему будет много, так как правительство решило финансировать инфраструктурные проекты за счет долга.Кроме того, американские парламентарии поручили Госдепу подготовить заключение о том, не является ли Россия государством-спонсором терроризма, а также предложили администрации подготовить доклад об убийстве Бориса Немцова и активах Владимира Путина.