В Сенат США внесён законопроект о новых санкциях - теперь и за газ
Американские сенаторы внесли на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект, предполагающий введение новых санкций против России, передает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, новые ограничения планируется ввести за «вмешательство в американские выборы», за «агрессию» против Украины и «злонамеренное» влияние в Сирии.
В частности документ предлагает ввести санкции против российских банков, поддерживающих "усилия по вмешательству в выборы, против проектов реализации сжиженного газа за пределами РФ, против киберсектора российской экономики и против 24 сотрудников ФСБ, считающихся причастными к инциденту в Керченском проливе".
Также предложено наложить санкции на любые сделки с суверенным долгом РФ.
По мнению некоторых экспертов, в случае введения запрета на покупку российского госдолга зарубежными инвесторами, можно ожидать падения рубля до 75 рублей за один доллар. Такое развитие событий усилит инфляцию и создаст проблемы для бизнеса.
И пока непонятно, сможет ли Минфин в случае введения санкций занимать столько средств, сколько ему нужно. А нужно ему будет много, так как правительство решило финансировать инфраструктурные проекты за счет долга.
Кроме того, американские парламентарии поручили Госдепу подготовить заключение о том, не является ли Россия государством-спонсором терроризма, а также предложили администрации подготовить доклад об убийстве Бориса Немцова и активах Владимира Путина.
Согласно пояснительной записке, новые ограничения планируется ввести за «вмешательство в американские выборы», за «агрессию» против Украины и «злонамеренное» влияние в Сирии.
Предусмотренные этим проектом санкции, являются одними из самих жестких за всю историю,заявил сенатор Линдси Грэм.
В частности документ предлагает ввести санкции против российских банков, поддерживающих "усилия по вмешательству в выборы, против проектов реализации сжиженного газа за пределами РФ, против киберсектора российской экономики и против 24 сотрудников ФСБ, считающихся причастными к инциденту в Керченском проливе".
Также предложено наложить санкции на любые сделки с суверенным долгом РФ.
По мнению некоторых экспертов, в случае введения запрета на покупку российского госдолга зарубежными инвесторами, можно ожидать падения рубля до 75 рублей за один доллар. Такое развитие событий усилит инфляцию и создаст проблемы для бизнеса.
И пока непонятно, сможет ли Минфин в случае введения санкций занимать столько средств, сколько ему нужно. А нужно ему будет много, так как правительство решило финансировать инфраструктурные проекты за счет долга.
Кроме того, американские парламентарии поручили Госдепу подготовить заключение о том, не является ли Россия государством-спонсором терроризма, а также предложили администрации подготовить доклад об убийстве Бориса Немцова и активах Владимира Путина.
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