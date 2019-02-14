Голос из Конгресса США: Положим конец нашему соучастию в зверствах в Йемене
В конгрессе США подготовили резолюцию, которая априори блокирует саму возможность введения американского военного контингента в Йемен. Ранее в США был поднят вопрос о том, что Саудовской Аравии необходимо помочь в плане подавления хуситских сил на территории Йемена не только с помощью поставок (например, боеприпасов), но и прямым военным вмешательством.
Теперь стало известно, что нижняя палата конгресса – Палата представителей – выступила с одобрением (248 голосов против 177) меры по блокированию какого-либо американского участия в йеменском конфликте. Причём впервые за длительное время открыто прозвучало заявление о том, что США должны заблокировать и любое сотрудничество с Саудовской Аравией на йеменском направлении. На сегодняшний день Вашингтон оказывает саудитам услуги по дозаправке самолётов, наносящих удары по Йемену, поставляет оружие и боеприпасы, делится разведданными.
Обращает на себя внимание заявление американских конгрессменов, поддержавших блокировку сотрудничества с Эр-Риядом по вопросу йеменского конфликта.
Член Палаты представителей от штата Калифорния (Демпартия США) Ро Ханна:
Отмечено, что только за последние четыре года от бомбардировок саудовской коалиции в Йемене погибли более 50 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители. При этом десятки тысяч оказались на пороге выживания из-за голода.
DefenseNews приводит заявление члена Палаты представителей от штата Техас Шелии Джексон (также член Демпартии США):
Тем временем в Республиканской партии заявили, что эта резолюция направлена в первую очередь против президента Трампа, который старается сохранить с Эр-Риядом партнёрские отношения, в том числе и после убийства в Турции представителями саудовских спецслужб журналиста Джамаля Хашогги.
Теперь стало известно, что нижняя палата конгресса – Палата представителей – выступила с одобрением (248 голосов против 177) меры по блокированию какого-либо американского участия в йеменском конфликте. Причём впервые за длительное время открыто прозвучало заявление о том, что США должны заблокировать и любое сотрудничество с Саудовской Аравией на йеменском направлении. На сегодняшний день Вашингтон оказывает саудитам услуги по дозаправке самолётов, наносящих удары по Йемену, поставляет оружие и боеприпасы, делится разведданными.
Обращает на себя внимание заявление американских конгрессменов, поддержавших блокировку сотрудничества с Эр-Риядом по вопросу йеменского конфликта.
Член Палаты представителей от штата Калифорния (Демпартия США) Ро Ханна:
Наша цель состоит в том, чтобы положить конец фактически американскому соучастию в зверствах в Йемене.
Отмечено, что только за последние четыре года от бомбардировок саудовской коалиции в Йемене погибли более 50 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители. При этом десятки тысяч оказались на пороге выживания из-за голода.
DefenseNews приводит заявление члена Палаты представителей от штата Техас Шелии Джексон (также член Демпартии США):
Наши бомбы сбрасывают на школьные автобусы. Нашими боеприпасами бомбят невинных йеменских граждан. В нашей резолюции чётко сказано, что мы должны прекратить поддержку боевых действий против хуситов. А ещё более важно – прекратить практику поддержки саудовских сил в таких операциях.
Тем временем в Республиканской партии заявили, что эта резолюция направлена в первую очередь против президента Трампа, который старается сохранить с Эр-Риядом партнёрские отношения, в том числе и после убийства в Турции представителями саудовских спецслужб журналиста Джамаля Хашогги.
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