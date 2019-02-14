Голос из Конгресса США: Положим конец нашему соучастию в зверствах в Йемене

Наша цель состоит в том, чтобы положить конец фактически американскому соучастию в зверствах в Йемене.

Наши бомбы сбрасывают на школьные автобусы. Нашими боеприпасами бомбят невинных йеменских граждан. В нашей резолюции чётко сказано, что мы должны прекратить поддержку боевых действий против хуситов. А ещё более важно – прекратить практику поддержки саудовских сил в таких операциях.