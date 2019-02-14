Токио пересмотрит стратегию переговоров по Курилам

Мы не хотим быть частью Японии. У нас своя самобытность. Курилы – это исконно русская земля,

Правительство Японии пересмотрит стратегию переговоров с РФ, пишет агентство Jiji со ссылкой на высокопоставленных чиновников.По словам источников, премьер-министр Синдзо Абэ, ранее планировавший заключить рамочное соглашение по мирному договору с Владимиром Путиным в конце июня на форуме «большой двадцатки» в Осаке, понял, что это невозможно. К такому выводу премьера подтолкнула встреча с Путиным 22 января, на которой он не добился никакого прогресса в вопросе мирного договора.Как отметил собеседник, нельзя «прийти к чему-то за несколько месяцев переговоров, которые не двигались долгие годы».О смене стратегии, по его мнению, говорит и недавнее заявление Абэ в парламенте о том, что он не будет ограничивать срок переговоров с Москвой этим годом.При этом принимается во внимание тот факт, что в России усилились настроения против передачи южных островов Курильской гряды.В этом убедились специалисты ВЦИОМ, прибывшие на остров Итуруп.заявляют жители острова.Многие из них родились на Курилах, и уезжать никуда не собираются.В составе Курил (входят в Сахалинскую область) 56 островов, но заселены только четыре. На них проживают около 20 тыс. человек. Причем население прирастает за счет приезжих с «большой земли».Существует программа развития островов, они становятся более комфортными» строятся детские сады, школы, спортивные сооружения, медицинские пункты, асфальтируются дороги. Развивается туристическая инфраструктура.За последний год сюда, на постоянное место жительства, приехали несколько десятков квалифицированных специалистов – врачи, учителя экономисты, спортивные тренеры. Им выдают подъемные и обеспечивают служебным жильем.