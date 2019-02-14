Вирусные войны - новая реальность

Начало 2019 года для Грузии оказалось совсем не радостным. В январе страну атаковал штамм вируса H1N1, более известный всему миру как свиной грипп. Всем известно, что этот вирус отличается своей беспощадностью, агрессивностью и после него возникают тяжёлые осложнения. Жертвами этого гриппа с начала года уже стали около двух десятков человек. За медицинской помощью обратились 50 тыс. человек.Соседние республики Абхазия и Южная Осетия закрыли границы с Грузией, опасаясь распространения болезни. Грузинские власти срочно закупают вакцины и оправдываются, почему от гриппа оказалось привито лишь 1,5% граждан.Вспышка свиного гриппа в Грузии сразу вызвала много вопросов, в том числе и у экспертов. А что если эта вспышка не естественного, а искусственного характера? Тем более, поводы для сомнений есть.Появились многочисленные слухи (и небеспочвенно) о причастности к этому вирусу скандально известной американской биологической лаборатории в Тбилиси. За последние годы на грузинской территории создано несколько американских секретных биологических лабораторий, и чем они занимаются, никто толком не знает.Многие эксперты предполагают, что в этих секретных лабораториях, созданных под эгидой Минобороны США, разрабатываются боевые вирусы, а жители Грузии – всего лишь «материал» для их испытания.Авторы видео пытаются разобраться в том, как вообще происходит процесс разработки и испытания вакцин и препаратов нового поколения и насколько они безопасны для человека.