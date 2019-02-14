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Два модернизированных МиГ-31БМ поступили на Северный флот

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Два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31БМ, прошедших модернизацию, поступили на вооружение эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Два модернизированных МиГ-31БМ поступили на Северный флот



Как пояснили в пресс-службе, в ходе модернизации самолетов были внесены изменения в авионику и радиоэлектронные системы, что позволило значительно улучшить их технические и тактические характеристики. Всего в зимнем периоде обучения 2018-2019 годов полк получил восемь модернизированных МиГ-31, которые уже задействованы в патрулировании воздушного пространства на Арктикой и Русским Севером.

МиГ-31 – всепогодный двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Истребитель способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ перезаключило контракт на дальнейшею модернизацию МиГ-31, по планам военного ведомства, весь парк истребителей-перехватчиков модернизируют к 2023 году. По некоторым данным, на сегодняшний день в боевом состоянии находится около 120 МиГ-31, еще около 150 самолетов стоят на базах хранения. Около 100 самолетов уже модернизированы до уровня МиГ-31БМ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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Два модернизированных МиГ-31БМ поступили в ЦВО
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