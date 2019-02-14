В США предложили повторить «Карибский кризис»

США должны повторить Карибский кризис 1962 года. То есть, не только применять штрафные санкции, но и устроить настоящую физическую блокаду: разместить свои корабли близ венесуэльских берегов и заявить, что никто не пройдет ни туда, ни обратно. И посмотрим, кто на этот раз моргнет первым,

Американский эксперт в сфере экономики, директор по инвестициям компании TrendMacro Дональд Ласкин предложил повторить «Карибский кризис», сообщает РИА Новости По словам эксперта, убытки Венесуэлы от блокады нефтегазовой компании PDVSA достигли уже $20 млрд., и теперь Вашингтону необходимо организовать полноценную блокаду всей страны, чтобы не позволить Москве спасти нынешнего президента Николаса Мадуро.Он отметил, что единственное реальное место, где США могут «схлестнуться» с Россией – это международные воды.сказал Ласкин.Он добавил, что венесуэльская проблема напоминает «геополитическую шахматную партию», в которой Вашингтон лишает страну финансовых ресурсов для свержения Мадуро, а Москва вмешивается и «затыкает бреши деньгами».Так, недавно в США узнали об учреждении Россией специально банка, который неуязвим для американских санкций, поскольку не собирается вести дела с американцами, сказал он.Напомним, в конце января США ввели санкции против компании PDVSA, заблокировав активы на $7 млрд. и запретив с ней сделки. При этом оппозиция назначила в американском подразделении компании – Citgo – новое руководство. Мадуро пообещал отправить под суд тех, кто это руководство признает.