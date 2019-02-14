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Эстонский депутат призвал разговаривать с РФ «языком силы»

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Депутат эстонского парламента, бывший министр иностранных дел Кейт Пентус-Розиманнус призвала коллег и правительство разговаривать с Россией на «языке силы», сообщает РИА Новости.




По ее мнению, Москва издалека, по запаху чувствует «мягких и пушистых».

И если существует язык, который понимает Россия, то это язык силы. Эстония не должна бояться говорить на этом языке,
заявила Пентус-Розиманнус.

Она также призвала правительство не терять бдительность перед угрозой, нависшей над восточной границей.

По словам депутата, Москва ведет информационную войну, направленную на раскол ЕС, хочет внедрить в состав Европарламента «как можно больше своих агентов из всех политических спектров Европы».

Комментируя это заявление, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько отметил, что слова о «языке силы» очень забавно звучат из уст эстонских парламентариев, поскольку у них нет никакой силы: ни военной, ни политической.

Очевидно, что это кампания по демонизации России, в которую втянуты самые значительные персоны республики,
отметил он.

Безпалько добавил, что данная кампания осуществляется в интересах совершенно других держав, находящихся за тысячи километров, как Эстонии, так и от России.

При этом он выразил сожаление по поводу агрессивной риторики эстонских политиков, отметив, что сотрудничая с Россией, они могли бы принести своему народу гораздо больше пользы.
Использованы фотографии:
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