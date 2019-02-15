Война с Трюханом

Практически каждый божий день в эфире «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов ведут информационные бои с «уважаемым украинским экспертом» Трюханом, известным своим высоким мнением о гитлеровском пособнике Бандере. Первое слово почти всегда предоставляется Трюхану, чтобы он объективно прокомментировал какой-нибудь объективный факт.И Трюхан начинает каждый раз мочить «российского агрессора» и «оккупанта Крыма», ссылаясь на свой дипломатический опыт и закрытые данные СБУ о том, что на Донбассе есть российские войска, это из последних его откровений. Он мочит Россию на российском телеканале уже на протяжении долгих месяцев, и конца этому не видно. Потому что других бандеровцев у нас нет. И в природе тоже нет.Наши поборники свободы слова и объективной журналистики смотрят на это в каком-то оцепенении, выдавливают из себя тяжеловесные аргументы, указывают на подтасовки Трюхана, а он продолжает мочить их «агрессорами» и «оккупантами». Сказать, что Трюхан как идеолог бандеровского режима ответственен за массовое политическое убийство, сожжение живьём одесситов в мае 2014 году, за то, что это преступление до сих пор не раскрыто, ответственен и за другие убийства «ватников» и «колорадов», у них не поворачивается интеллигентный язык. Боятся обидеть «уважаемого эксперта» и бандеровца»?А Трюхан, пользуясь предоставляемым ему первым словом, закатывает длиннющую демагогию, какая нормальная сегодня страна Украина, и никаких неонацистских штурмовиков на улицах нет, полная благодать и процветание. То, что виднейшего оппозиционного политика Виктора Медведчука публично призывают убить, сотни инакомыслящих, как Олесь Бузина, уже убиты, тысячи репрессированы или запуганы СБУ и неонацистскими штурмовиками, наши эксперты и ведущие каждый раз стесняются Трюхану напомнить.Наши эксперты интеллигентно Трюхана не прерывают, дают высказаться. Зато Трюхан никому не даёт спокойно слово сказать, всем хамит за «антиукраинскую позицию», не может он на это промолчать. Хамит даже ведущим, и все всё прощают, мы же интеллигенты, поэтому не знаем, как вести себя с хамом.Удивительно, но наши эксперты и депутаты не знают азов ведения таких дискуссий, не знают, что нельзя задавать вопросов своим оппонентам с хамскими замашками, этим они только передают им слово, ибо отвечать по существу демагог никогда не будет. Наши «умы» этого до сих пор не знают, они с «уважаемыми экспертами» всё объективную истину ищут. До совести Трюханов и Цимбалюков хотят достучаться!Там давно уже сидит Бандера. С фальшивым набором штампов, перед которыми наши «умы» до сих пор пасуют! Бандера, оказывается, в лагере сидел! В офицерском бараке он сидел, сало трескал, когда перехолуйствовал; искупил вину перед Гитлером и пошёл дальше ему служить. Другой перл Трюханов с Цимбалюками: Украина стала бандеровской, но Россия в этом и виновата… потому что спасла от них Крым, не дала сжечь Севастополь как Одессу, поддержала тех, кто не встал перед бандеровскими отморозками и уголовниками на колени.Да, есть интеллигенты, которые просто пасуют перед хамом, в силу своей интеллигентности, и ничего с этим не поделаешь, натура такая, так и не нужно им с хамами дискуссировать, неужели сложно догадаться? Оказывается, сложно, и мы видим снова и снова, как наши участники программ с трудом ищут слова под градом обвинений и оскорблений Трюханов.С пропагандистами типа Трюхана есть только один способ работы: или включать свою пропаганду на более высокую громкость, или выключить его, отправить в Киев правду искать среди таких же как он бандеровцев. Но эта простая вещь, написанная во всех учебниках по риторике, является тайной для нашей журналистики, и Трюхан раз за разом бьёт нашу высокоморальную объективную позицию своим простым хамским словом, на наших же телеканалах.С помощью наших либеральных «экспертов», которые не стеснительно стоят рядом с бандеровцами в программах. Одного поля ягоды. Рыбаков всё борется за мир, призывает «поставить точку» в войне, но его «точка» оказывается всякий раз планом Курта Волкера и бандеровцев по кровавой зачистке Донбасса по «хорватскому сценарию». Надеждин всё призывает «отползать», он готов отползать, кажется, до Москвы, а вот там он покажет свою стать! Вот только какую?Если наши либеральные «эксперты» защищают, оправдывают бандеровцев, неонацистов, стремятся вывести их из очередной погромной ситуации какой-нибудь уловкой, переводом стрелок своего «анализа» на Россию или балагурством, кто тогда они?