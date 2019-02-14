СМИ: Окончательный облик ПАК ДА и его характеристики утверждены
Облик разрабатываемого перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а также характеристики, которыми должен обладать новый самолет, окончательно определены, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на два независимых друг от друга информированных источника.
Как сообщил изданию первый источник, окончательный облик ПАК ДА определен, необходимые характеристики утверждены. Уже подписаны все контрактные документы, необходимые для производства первых образцов. Такая же информация, подтверждающая подписание всех документов для перехода на следующий этап работ, поступила и от второго источника. При этом оба источника издания ничего не рассказали об утвержденном облике перспективного авиакомплекса. Однако, ранее поступала официальная информация, что новый стратег будет создан по схеме "летающее крыло" без хвостового оперения и с применением стелс-технологий. Кроме этого, ПАК ДА будет дозвуковым и нести значительно больше вооружения, чем Ту-160.
Новый стратегический ракетоносец, создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Самолёт должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и садиться на любые аэродромы.
Ранее сообщалось, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА запланирована на 2021-2022 годах, первый полёт - 2025-2026 года, а серийное производство должно стартовать в 2028-2029 годах.
Также сообщается, что для ПАК ДА создаётся двигатель с тягой на 23 тс. Разработку ведет Объединённая двигателестроительная корпорация.
Как сообщил изданию первый источник, окончательный облик ПАК ДА определен, необходимые характеристики утверждены. Уже подписаны все контрактные документы, необходимые для производства первых образцов. Такая же информация, подтверждающая подписание всех документов для перехода на следующий этап работ, поступила и от второго источника. При этом оба источника издания ничего не рассказали об утвержденном облике перспективного авиакомплекса. Однако, ранее поступала официальная информация, что новый стратег будет создан по схеме "летающее крыло" без хвостового оперения и с применением стелс-технологий. Кроме этого, ПАК ДА будет дозвуковым и нести значительно больше вооружения, чем Ту-160.
Новый стратегический ракетоносец, создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Самолёт должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и садиться на любые аэродромы.
Ранее сообщалось, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА запланирована на 2021-2022 годах, первый полёт - 2025-2026 года, а серийное производство должно стартовать в 2028-2029 годах.
Также сообщается, что для ПАК ДА создаётся двигатель с тягой на 23 тс. Разработку ведет Объединённая двигателестроительная корпорация.
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter