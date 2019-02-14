К чему приведёт неудержимый рост военных расходов Китая

К 2035 году модернизация системы национальной обороны и армии Китая будет в целом завершена. К 2050-м годам вооружённые силы КНР будут полностью соответствовать параметрам армии мирового уровня.

Стало известно о том, какую сумму планирует потратить Китай в качестве расходов на оборону в 2019 году. Власти КНР озвучили значение в 1,2 трлн юаней, что соответствует почти 180 млрд долларов. Ожидается, что в первых числах марта параметры военного бюджета КНР будут официально подтверждены. Таким образом, годовой прирост военного бюджета Китая составит почти 10%.В докладе Компартии Китая говорится о том, что темпы обновления парка «традиционной» военной техники позволяют сделать вывод, что к 2020 году НОАК (Народно-освободительная армия Китая) выйдет в этом плане на приемлемые параметры. После 2020 года Пекин планирует сделать акцент на развитие «Ай-Ти»-составляющей в вооружениях и сфере управления ими. Так, одна из поставленных перед китайскими разработчиками задач состоит в развитии программы искусственного интеллекта. Именно на внедрение ИИ в вооружения Пекин, как, кстати, и Вашингтон, делают особую ставку.Из доклада экспертного совета КПК:Тем временем, военные эксперты за пределом Китая задаются вопросом:При таком росте объёмов военного бюджета Китая рано или поздно будет достигнута та критическая отметка, за которой – реальное столкновение военных интересов Пекина с интересами других мировых игроков. В первую очередь, речь идёт о США. Однако здесь нельзя забывать о таком ключевом факторе, как фактическая переплетённость экономик Соединённых Штатов и Китая – на сотни миллиардов долларов. А потому военное противостояние Пекина и Вашингтона в любом случае способно привести к глобальным тектоническим сдвигам буквально во всех ключевых отраслях. Речь, кстати, и о схватке за мировые рынки сбыта вооружений. Вопрос немаловажен и для России.