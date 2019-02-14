Названы примерные сроки запуска сверхтяжёлого носителя «Дон»
Первый сверхтяжелый носитель «Дон» отправит к Луне взлетно-посадочный комплекс для отработки посадки на ее поверхность примерно в 2029 году, приводит РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.
Планируется, что сверхтяжелая ракета-носитель «Дон» будет более грузоподъемной сверхтяжелого «Енисея», первый пуск которой планируется в 2028 году.
По словам источника, более грузоподъемной ракету «Дон» сделает добавление дополнительной ступени. Он пояснил, что «Енисей» – сверхтяжелый носитель первого этапа (СТК-1), а «Дон» – второго этапа (СТК-2).
Ракета-носитель «Дон» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 130 т полезного груза («Енисей» – до 103 т), а на лунную орбиту – до 32 т («Енисей» – до 27 т).
Цель запуски «Дона» – доставка к Луне взлетно-посадочного комплекса для отработки посадки на ее поверхность. В будущем это обеспечит высадку на Луну российских космонавтов.
Он добавил, что в перспективе грузами для «Енисея» и «Дона» станут пилотируемый корабль «Федерация» (20 т), лунный посадочно-взлетный комплекс (27 т) и модуль лунной базы (около 30 т).
Также носители смогут выводить на геостационарную орбиту телескопы весом до 40 т для исследования дальнего космоса и космические аппараты на базе транспортно-энергетического модуля весом до 30 т.
Напомним, указ президент РФ о создании «Енисея» подписан в январе текущего года. Его первый старт запланирован на 2028 год. По данным Роскосмоса, на создание ракеты потребуется 1,2 трлн. рублей.
Планируется, что сверхтяжелая ракета-носитель «Дон» будет более грузоподъемной сверхтяжелого «Енисея», первый пуск которой планируется в 2028 году.
По словам источника, более грузоподъемной ракету «Дон» сделает добавление дополнительной ступени. Он пояснил, что «Енисей» – сверхтяжелый носитель первого этапа (СТК-1), а «Дон» – второго этапа (СТК-2).
Ракета-носитель «Дон» сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 130 т полезного груза («Енисей» – до 103 т), а на лунную орбиту – до 32 т («Енисей» – до 27 т).
Цель запуски «Дона» – доставка к Луне взлетно-посадочного комплекса для отработки посадки на ее поверхность. В будущем это обеспечит высадку на Луну российских космонавтов.
Он добавил, что в перспективе грузами для «Енисея» и «Дона» станут пилотируемый корабль «Федерация» (20 т), лунный посадочно-взлетный комплекс (27 т) и модуль лунной базы (около 30 т).
Также носители смогут выводить на геостационарную орбиту телескопы весом до 40 т для исследования дальнего космоса и космические аппараты на базе транспортно-энергетического модуля весом до 30 т.
Напомним, указ президент РФ о создании «Енисея» подписан в январе текущего года. Его первый старт запланирован на 2028 год. По данным Роскосмоса, на создание ракеты потребуется 1,2 трлн. рублей.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/roscosmos
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