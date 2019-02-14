Концерн "Алмаз-Антей" впервые покажет ЗРК "Бук-М3" "Викинг" за рубежом

На предстоящей оборонной выставке, которая пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля этого года, концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представит за рубежом модель новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" "Викинг", сообщает пресс-служба концерна.Новейший зенитно-ракетный комплекс ранее демонстрировался лишь однажды - в подмосковной "Кубинке" на форуме "Армия-2018". В концерне отметили, что впервые вывозят комплекс за рубеж, но будут демонстрировать на выставке модель комплекса, а не реальный ЗРК.Ранее сообщалось, что разработанный концерном "Бук-М3" "Викинг" является экспортной версией зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" и создан специально для продаж за рубеж. По сравнению с предыдущими версиями комплекса, дальность стрельбы "Викинга" увеличена в 1,5 раза – до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей – по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из 2 боевых единиц выросло с 8 до 18.Также на выставке концерн "Алмаз - Антей" покажет ЗРС "Антей-2500", боевые машины из состава ЗРК "Тор-М2Э" и "Тор-М2К", а также автономного боевого модуля ЗРК "Тор-М2КМ". Кроме того, посетители смогут ознакомиться с информацией о комплексах средств автоматизации, ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-2500", системе противовоздушной обороны С-300ПМУ2 "Фаворит" и другой продукции концерна.