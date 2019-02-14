Шефа военной контрразведки Бельгии обвинили в работе на Москву
Из Бельгии приходит информация о резонансном обвинении в адрес руководителя военной контрразведки – генеральной службы по безопасности. Речь идёт о человеке по имени Клемент Ванденборре. Спецслужбы страны полагают, что Ванденборре сотрудничал с Российской Федерацией, занимался шпионажем. По последним данным, его рабочий кабинет был опечатан несколько недель назад.
В бельгийской прессе сообщается, что Ванденборре был отстранён от исполнения должностных обязанностей в связи (официальная формулировка) с «многочисленными нарушениями конфиденциальности». В частности, шефу бельгийской военной контрразведки инкриминируют нарушение процедуры по уничтожению секретной документации.
Из материала в СМИ Бельгии:
О том, каким образом уничтожение документов в шредере может быть связано с Россией, - не сообщается.
При этом в самой Бельгии говорится о том, что обвинения в сотрудничестве Ванденборре с Москвой может являться беспочвенными заявлениями, целью которых служит лишение военного контрразведчика должности – с одновременным пересаживанием в кресло человека, лояльного другому специальному департаменту бельгийских служб.
В бельгийской прессе сообщается, что Ванденборре был отстранён от исполнения должностных обязанностей в связи (официальная формулировка) с «многочисленными нарушениями конфиденциальности». В частности, шефу бельгийской военной контрразведки инкриминируют нарушение процедуры по уничтожению секретной документации.
Из материала в СМИ Бельгии:
Он уничтожал документы секретного характера с использованием обычной бумагорезательной машины.
О том, каким образом уничтожение документов в шредере может быть связано с Россией, - не сообщается.
При этом в самой Бельгии говорится о том, что обвинения в сотрудничестве Ванденборре с Москвой может являться беспочвенными заявлениями, целью которых служит лишение военного контрразведчика должности – с одновременным пересаживанием в кресло человека, лояльного другому специальному департаменту бельгийских служб.
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