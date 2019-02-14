Конгрессмен предложил простить оппозиции Венесуэлы долги перед РФ
После прихода к власти оппозиция Венесуэла не должна платить по займам, предоставленным Россией, приводит The Times of India заявление конгрессмена-демократа Брэда Шермана.
Венесуэльские власти никогда не называли сумму долга перед Россией. По некоторым данным, она достигает $8 млрд.
Шерман также заявил, что правительство США может запретить американским банкам обращать внимание на кредитные рейтинги, которые рухнут из-за отказа нового правительства платить России.
Между тем США продолжают давить на другие страны, в том числе на Индию, предостерегая их от покупки венесуэльской нефти. Советник американского президента по безопасности Джон Болтон прямо заявил, что покупка нефти, «украденной» Николасом Мадурой, «не будет забыта» Белым домом.
Эти угрозы последовали сразу за сообщением о том, что Индия намерена закупить больше сырой нефти у венесуэльской компании PDVSA.
Напомним, Венесуэла является третьим по величине поставщиком нефти в Индию, которая в свою очередь является третьим по величине потребителем этого продукта.
Ранее Нью-Дели отказался признать оппозиционера Гуайдо временным президентом Венесуэлы и прекратить отношения с действующим главой республики Мадуро.
Венесуэльские власти никогда не называли сумму долга перед Россией. По некоторым данным, она достигает $8 млрд.
Шерман также заявил, что правительство США может запретить американским банкам обращать внимание на кредитные рейтинги, которые рухнут из-за отказа нового правительства платить России.
Погашение преступных долгов перед Москвой необязательно,сказал парламентарий, выразив надежду, что рейтинговые агентства не станут снижать показатели Венесуэлы.
Между тем США продолжают давить на другие страны, в том числе на Индию, предостерегая их от покупки венесуэльской нефти. Советник американского президента по безопасности Джон Болтон прямо заявил, что покупка нефти, «украденной» Николасом Мадурой, «не будет забыта» Белым домом.
Эти угрозы последовали сразу за сообщением о том, что Индия намерена закупить больше сырой нефти у венесуэльской компании PDVSA.
Соединенные Штаты будут продолжать использовать все свои полномочия для сохранения активов венесуэльского народа, и мы призываем все страны работать вместе с нами и делать то же, что делаем мы,написал Болтон в Твиттере.
Напомним, Венесуэла является третьим по величине поставщиком нефти в Индию, которая в свою очередь является третьим по величине потребителем этого продукта.
Ранее Нью-Дели отказался признать оппозиционера Гуайдо временным президентом Венесуэлы и прекратить отношения с действующим главой республики Мадуро.
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