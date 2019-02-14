В России разработаны устройства для контроля караульных

Когда первый раз привезли устройства в часть, то парни говорили, что ошейники привезли. А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебе по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут

В России созданы датчики определения местоположения военнослужащего при несении им караульной службы. Прибор сделан в виде наручных часов и носится военнослужащим во время караульной службы, сообщил исполнительный директор группы компаний "Стрелец" Михаил Левчук.Новое устройство, разработанное специалистами группы компаний "Стрелец", позволяет определить местоположение находящегося в карауле солдата. При заступлении на пост военнослужащий надевает на руку специальное устройство, напоминающее часы, после чего начальник караула видит местоположение караульного, его физическое состояние и передвижение. Устройство подключено к специальному каналу Минобороны, поэтому сигнал устойчивый к помехам. Сам прибор сделан так, что солдату его невозможно сломать или разбить.По заявлению разработчиков, одной зарядки прибора хватает на 12 часов, он способен работать в широком спектре температур, но это сделано "с запасом", поскольку носится на руке, а она находится почти постоянно в тепле.Устройство может помочь военнослужащим в Сирии, несущим караульную службу, добавил Левчук.- отметил он.