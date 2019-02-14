США начали массово оснащать армию карманными дронами

Четыре года экспериментов дают свои результаты: армия США начинает отправку оперативным подразделениям мини-БПЛА Black Hornet («Черный шершень»). Этот миниатюрный вертолет создаст боевым подразделениям дополнительное преимущество на поле боя – ведь, фактически, его можно убрать в карман.На начало года было подтверждено, что 60 экземпляров самого маленького беспилотника в мире уже отправились в войска. А спустя две недели после обнародования этой информации компания, производитель миниатюрного разведчика, подтвердила, что получила заказ на сумму $39,6 млн. Контракт предполагает поставку тысяч БПЛА (наряду с соответствующим оборудованием) в ближайшие годы.- заявил Санни Кошал, руководитель сектора поддержки в Объединенном производственном и технологическом центре «Рок Айленд Арсенал» (он отвечает за организацию снабжения дронами боевых подразделений).Последняя версия «Шершня», Black Hornet 3, который FLIR Systems также называет личной разведывательной системой (PRS), весит менее 45 г и его длина – меньше 18 см. В комплекте поставки имеется док-станция на два дрона (она также защищает их в момент переноски), а также ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Все это вместе с рядом других, более мелких деталей, поставляется в достаточно объёмном контейнере. Однако основная система легко умещается в солдатском рюкзаке.Для своих компактных размера и веса система предлагает невероятные возможности. Каждый «Черный шершень» несет две дневные видеокамеры HD-разрешения, а также тепловизор. В ночном режимеспособен повышать качества изображения за счет использования питания электрооптических систем. Это упрощает оператору идентификацию цели, позволяя отделить гражданских от вооруженного противника.Black Hornet имеет GPS-датчик для координации действий вне зоны видимости. Оператор может как использовать контроллер для управления беспилотным вертолетом вручную, наблюдая за его активностью через камеры в носу с помощью сенсорного дисплея, так и задать карту движения посредством полуавтономного управления. Соединение с дроном шифруется, а в случае потери контакта системы отправит мини-вертолет в направлении последнего контакта с оператором.Стоимость системы – порядка 15000-20000 долларов за комплект., один из самых распространенных небольших дронов, состоящих на службе вооруженных сил Соединенных Штатов, стоит почти в 10 раз дороже. А еще он больше.– таково официальное название «Черного шершня» - является продуктом разработки норвежских инженеров. Американская армия использует его ранние версии с 2014-го года – преимущественно для военных действий в Афганистане. В перспективе вооруженные силы рассматривают возможность оснащения небольшими БПЛА любой бронемашины, которая придёт на смену нынешней Bradley. И у «Шершня» все шансы занять это место.