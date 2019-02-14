США начали массово оснащать армию карманными дронами
Четыре года экспериментов дают свои результаты: армия США начинает отправку оперативным подразделениям мини-БПЛА Black Hornet («Черный шершень»). Этот миниатюрный вертолет создаст боевым подразделениям дополнительное преимущество на поле боя – ведь, фактически, его можно убрать в карман.
На начало года было подтверждено, что 60 экземпляров самого маленького беспилотника в мире уже отправились в войска. А спустя две недели после обнародования этой информации компания FLIR System, производитель миниатюрного разведчика, подтвердила, что получила заказ на сумму $39,6 млн. Контракт предполагает поставку тысяч БПЛА (наряду с соответствующим оборудованием) в ближайшие годы.
"Оборудование становится всё меньше, и всё большее количество солдат, благодаря этому, получают к нему доступ. Эту штуку можно просто взять в карман и носить с собой", - заявил Санни Кошал, руководитель сектора поддержки в Объединенном производственном и технологическом центре «Рок Айленд Арсенал» (он отвечает за организацию снабжения дронами боевых подразделений).
Последняя версия «Шершня», Black Hornet 3, который FLIR Systems также называет личной разведывательной системой (PRS), весит менее 45 г и его длина – меньше 18 см. В комплекте поставки имеется док-станция на два дрона (она также защищает их в момент переноски), а также ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Все это вместе с рядом других, более мелких деталей, поставляется в достаточно объёмном контейнере. Однако основная система легко умещается в солдатском рюкзаке.
Для своих компактных размера и веса система предлагает невероятные возможности. Каждый «Черный шершень» несет две дневные видеокамеры HD-разрешения, а также тепловизор. В ночном режиме Black Hornet способен повышать качества изображения за счет использования питания электрооптических систем. Это упрощает оператору идентификацию цели, позволяя отделить гражданских от вооруженного противника.
Black Hornet имеет GPS-датчик для координации действий вне зоны видимости. Оператор может как использовать контроллер для управления беспилотным вертолетом вручную, наблюдая за его активностью через камеры в носу с помощью сенсорного дисплея, так и задать карту движения посредством полуавтономного управления. Соединение с дроном шифруется, а в случае потери контакта системы отправит мини-вертолет в направлении последнего контакта с оператором.
Стоимость системы – порядка 15000-20000 долларов за комплект. БПЛА RQ-11 Raven, один из самых распространенных небольших дронов, состоящих на службе вооруженных сил Соединенных Штатов, стоит почти в 10 раз дороже. А еще он больше.
PD-100 Prox Dynamics – таково официальное название «Черного шершня» - является продуктом разработки норвежских инженеров. Американская армия использует его ранние версии с 2014-го года – преимущественно для военных действий в Афганистане. В перспективе вооруженные силы рассматривают возможность оснащения небольшими БПЛА любой бронемашины, которая придёт на смену нынешней Bradley. И у «Шершня» все шансы занять это место.
На начало года было подтверждено, что 60 экземпляров самого маленького беспилотника в мире уже отправились в войска. А спустя две недели после обнародования этой информации компания FLIR System, производитель миниатюрного разведчика, подтвердила, что получила заказ на сумму $39,6 млн. Контракт предполагает поставку тысяч БПЛА (наряду с соответствующим оборудованием) в ближайшие годы.
"Оборудование становится всё меньше, и всё большее количество солдат, благодаря этому, получают к нему доступ. Эту штуку можно просто взять в карман и носить с собой", - заявил Санни Кошал, руководитель сектора поддержки в Объединенном производственном и технологическом центре «Рок Айленд Арсенал» (он отвечает за организацию снабжения дронами боевых подразделений).
Последняя версия «Шершня», Black Hornet 3, который FLIR Systems также называет личной разведывательной системой (PRS), весит менее 45 г и его длина – меньше 18 см. В комплекте поставки имеется док-станция на два дрона (она также защищает их в момент переноски), а также ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Все это вместе с рядом других, более мелких деталей, поставляется в достаточно объёмном контейнере. Однако основная система легко умещается в солдатском рюкзаке.
Для своих компактных размера и веса система предлагает невероятные возможности. Каждый «Черный шершень» несет две дневные видеокамеры HD-разрешения, а также тепловизор. В ночном режиме Black Hornet способен повышать качества изображения за счет использования питания электрооптических систем. Это упрощает оператору идентификацию цели, позволяя отделить гражданских от вооруженного противника.
Black Hornet имеет GPS-датчик для координации действий вне зоны видимости. Оператор может как использовать контроллер для управления беспилотным вертолетом вручную, наблюдая за его активностью через камеры в носу с помощью сенсорного дисплея, так и задать карту движения посредством полуавтономного управления. Соединение с дроном шифруется, а в случае потери контакта системы отправит мини-вертолет в направлении последнего контакта с оператором.
Стоимость системы – порядка 15000-20000 долларов за комплект. БПЛА RQ-11 Raven, один из самых распространенных небольших дронов, состоящих на службе вооруженных сил Соединенных Штатов, стоит почти в 10 раз дороже. А еще он больше.
PD-100 Prox Dynamics – таково официальное название «Черного шершня» - является продуктом разработки норвежских инженеров. Американская армия использует его ранние версии с 2014-го года – преимущественно для военных действий в Афганистане. В перспективе вооруженные силы рассматривают возможность оснащения небольшими БПЛА любой бронемашины, которая придёт на смену нынешней Bradley. И у «Шершня» все шансы занять это место.
- Автор:
- Евгений Каменецкий
- Использованы фотографии:
- flir.com, пресс-служба ВС США
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter