МО Украины направит в Азовское море два десантных катера
Украинское военное ведомство намерено направить в Азовское море два десантных катера типа «Кентавр» для «охраны и патрулирования», сообщают Известия, со ссылкой на замначальника главного управления планирования Генштаба ВСУ Вячеслава Демьяненко.
По его словам, за последние годы украинский флот пополнился шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами, а в скором времени он получит еще один такой же катер и два десантных катера «Кентавр», которые и будут направлены в Азовское море. Там они будут выполнять задачи патрулирования украинской зоны с целью снижения ущерба, нанесенного действиями России по блокаде свободного судоходства.
В начале февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что морской отрасли страны нанесен ущерб на сумму около 10 млрд. грн. из-за блокады российскими силовиками судоходства в Азовском море. Он добавил, что в Киеве очень серьезно относятся к этому вопросу с самого начала строительства Крымского моста.
Напомним, ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной 2018 года после задержания украинской стороной российского рыболовного судна «Норд». А в августе в херсонском порту был задержан танкер «Механик Погодин».
В Москве действия Киева сочли «морским терроризмом» и ответили усилением пограничных досмотров в своей зоне Азовского моря. При этом в ФСБ заявили, что действия пограничников не нарушают международное морское право, и от судовладельцев жалоб не поступало. Позже в МИД Украины были вынуждены признать, что россияне не нарушают протоколы во время досмотров.
По его словам, за последние годы украинский флот пополнился шестью малыми бронированными артиллерийскими катерами, а в скором времени он получит еще один такой же катер и два десантных катера «Кентавр», которые и будут направлены в Азовское море. Там они будут выполнять задачи патрулирования украинской зоны с целью снижения ущерба, нанесенного действиями России по блокаде свободного судоходства.
В начале февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что морской отрасли страны нанесен ущерб на сумму около 10 млрд. грн. из-за блокады российскими силовиками судоходства в Азовском море. Он добавил, что в Киеве очень серьезно относятся к этому вопросу с самого начала строительства Крымского моста.
Напомним, ситуация с судоходством в Азовском море обострилась весной 2018 года после задержания украинской стороной российского рыболовного судна «Норд». А в августе в херсонском порту был задержан танкер «Механик Погодин».
В Москве действия Киева сочли «морским терроризмом» и ответили усилением пограничных досмотров в своей зоне Азовского моря. При этом в ФСБ заявили, что действия пограничников не нарушают международное морское право, и от судовладельцев жалоб не поступало. Позже в МИД Украины были вынуждены признать, что россияне не нарушают протоколы во время досмотров.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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