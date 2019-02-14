Индия начала переговоры о срочной закупке российских истребителей МиГ-29
На фоне острой нехватки боевых самолетов в Военно-воздушных силах Индии, правительство страны заявило о начале переговоров о срочной закупке в России 21 истребителя МиГ-29. Об этом сообщает блог bmpd со ссылкой на индийскую газету "The Economic Times".
Индийское правительство ведет переговоры о закупке 21 российского истребителя МиГ-29 в интересах индийских ВВС. План закупки дополнительно 21 самолета был рассмотрен правительством Индии в январе и обойдется индийскому казначейству примерно в 6000 кроров рупий (около 847 млн долл). Поставка в ВВС 21 истребителя позволит сформировать еще одну эскадрилью МиГ-29 в дополнение к трем уже имеющимся.
Сообщается, что Индия закупит истребители МиГ-29 с хранения, но которые перед этим пройдут модернизацию до уровня МиГ-29UPG, по которому с 2009 года модернизируются все имеющиеся в ВВС Индии истребители МиГ-29. Модернизированные истребители МиГ-29UPG, кроме продления срока службы, получают возможность атаковать не только воздушные цели, но и применять оружие по наземным и морским целям, в отличии от "классического" МиГ-29, созданного исключительно для завоевания превосходства в воздухе.
Индийская сторона расценивает российское предложение, как "очень разумное ценовое".
Прошедший модернизацию в России до уровня МиГ-29UPG истребитель ВВС Индии
Индийское правительство ведет переговоры о закупке 21 российского истребителя МиГ-29 в интересах индийских ВВС. План закупки дополнительно 21 самолета был рассмотрен правительством Индии в январе и обойдется индийскому казначейству примерно в 6000 кроров рупий (около 847 млн долл). Поставка в ВВС 21 истребителя позволит сформировать еще одну эскадрилью МиГ-29 в дополнение к трем уже имеющимся.
Сообщается, что Индия закупит истребители МиГ-29 с хранения, но которые перед этим пройдут модернизацию до уровня МиГ-29UPG, по которому с 2009 года модернизируются все имеющиеся в ВВС Индии истребители МиГ-29. Модернизированные истребители МиГ-29UPG, кроме продления срока службы, получают возможность атаковать не только воздушные цели, но и применять оружие по наземным и морским целям, в отличии от "классического" МиГ-29, созданного исключительно для завоевания превосходства в воздухе.
Индийская сторона расценивает российское предложение, как "очень разумное ценовое".
- Использованы фотографии:
- https://bmpd.livejournal.com/ Сергей Лысенко
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