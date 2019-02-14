Армия США заключила крупный контракт на поставку гранатометов Carl-Gustaf M4
Министерство обороны США приняло решение о более широком применении шведского гранатомёта Carl-Gustaf M4 в американской армии. Вооруженные силы США и компания Saab подписали крупный многолетний контракт на поставку данных гранатометов американским военным, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании.
Согласно подписанному соглашению, рассчитанному на три года, армия США может закупить шведских гранатометов на сумму около 380 млн шведских крон. В этом году США закупают гранатометов примерно на 170 млн шведских крон ($19 млн).
Как заявил исполнительный директор Saab Defense and Security USA Эрик Смит, гранатомет M3E1 (так именуется Carl-Gustaf M4 в США) на протяжении многих лет является любимым оружием поддержки Сил специальных операций США. Теперь же в Министерстве обороны США приняли решение о постановке его на вооружение Корпуса морской пехоты и легких пехотных подразделений армии США. Ранее сообщалось, что агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США запустило разработку управляемых снарядов для гранатометов Carl-Gustaf M4.
Гранатомет Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42. Оружие предназначено для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций противника, а также создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным боевым средством и состоит на вооружении 45 армий по всему миру.
Согласно подписанному соглашению, рассчитанному на три года, армия США может закупить шведских гранатометов на сумму около 380 млн шведских крон. В этом году США закупают гранатометов примерно на 170 млн шведских крон ($19 млн).
Как заявил исполнительный директор Saab Defense and Security USA Эрик Смит, гранатомет M3E1 (так именуется Carl-Gustaf M4 в США) на протяжении многих лет является любимым оружием поддержки Сил специальных операций США. Теперь же в Министерстве обороны США приняли решение о постановке его на вооружение Корпуса морской пехоты и легких пехотных подразделений армии США. Ранее сообщалось, что агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США запустило разработку управляемых снарядов для гранатометов Carl-Gustaf M4.
Гранатомет Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42. Оружие предназначено для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций противника, а также создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным боевым средством и состоит на вооружении 45 армий по всему миру.
- Использованы фотографии:
- http://www.businessinsider.com/
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