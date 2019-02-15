Спасаем Европу от самой себя
Как же интересно порой читать нашу современную прессу! Сегодня наши любители свободы западного образца пишут так, что классики литературы плачут на небесах от зависти. А нам, простым «ястребам», остается только вздыхать в наиболее темных уголках.
Какая забота о простом человеке!» Какая готовность к борьбе за наше будущее! Как же хорошо нам будет, если эти люди встанут у руля нашего многострадального государства!
Честное слово, если бы я не жил в 90-е годы, когда точно такими же словами нас загнали в долговую яму, прослезился бы и прямо рванул бы изо всех своих сил.
Спросите, куда? Ну, туда, в те светлые времена, когда вместо мяса мы полюбили «ножки Буша».
Когда полстраны моталось за границу за забугорным тряпьём, а другая половина перебивалась бюджетной зарплатой. И первые пытались впарить привезенное вторым. И доходов всех аккурат хватало на эти самые ножки американского президента.
Сегодня большинство политиков Европы занято одной, но важной проблемой. Россия почему-то не только не приползла на коленках к президенту Трампу с отчетами о выполнении всех требований США, но ещё и отказалась обсуждать эту проблему без выполнения собственных условий.
Итак, 2 февраля США заявили о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, американцы получили полную свободу в размещении собственных "Томагавков" на европейском (и не только) ТВД.
Плацдарм старушки Европы, оговорюсь, пока еще не ТВД. Но ключевое слово здесь «пока», и, даже по практике современности, устроить сегодня в Европе отжигай-пати с последующим переходом к тотальному апокалипсису не так просто, как на том же Ближнем Востоке, но и сложностей не вагон будет.
Короче – запросто.
В ответном слове Путин пожелал удачи нашим конструкторам в разработке сухопутной версии крылатых ракет «Калибр». Причем слова об отправке «Калибров» «с корабля на бал» можно трактовать несколько иначе: отправить с корабля на «Бал». Слова те же, суть меняется в сторону полного понимания.
Буквально на следующий день появилось множество материалов, экспертных оценок, новостей от «неназванных источников», в которых обывателю разъясняли как же это хорошо (плохо). Короче говоря, население страны разделилось на тех, кто против войны и за мир любой ценой, и на тех, кто «давно знал, что договор для России кабальный».
Но, в принципе, все как всегда прошло тихо и спокойно. На улицы никто не вышел с протестами и почему-то не полились рассказы на тему, что мы все завтра умрем или пойдем жрать ежей.
Но тут все просто. Пластинка стерлась. И тут, надо отдать должное, те, кто против нас, явно перестроились.
А что? У нас есть совершенно беспроигрышная тема! Тема новейшего вооружения. С одной стороны, у нас как бы на генетическом уровне заложено непротивление к новому оружию. С другой – достаточно исторических (и современных) доводов для разработки оного.
Но ход современных рассуждений наших либералов действительно интересен, и его стоит описать подробнее. Это вам уже не разбитые дороги и голодные пенсионеры, новизна имеет место быть.
Итак, превосходство Запада над Россией в вооружении, системах наведения, носителях, дальнобойном и высокоточном оружии оценивается не в разах, а кратно. Это касается не только наземного, но и морского и воздушного оружия.
В случае конфликта на европейском ТВД силы НАТО и США в короткие сроки скинут с неба российскую авиацию, тем самым ликвидировав опасность нанесения удара крылатыми ракетами воздушного базирования. ВКС со своим количеством бортов силам НАТО не помеха. Даже при массовом героизме российских летчиков. (Ну, это факт, количественное превосходство здесь просто оглушает. – Прим. авт.)
В это же время ВМФ Запада ликвидирует российские подводные лодки и надводные корабли. Превосходство даже флота США, без учета флотов стран НАТО, просто подавляющее. Так что и тут сопротивление будет недолгим. (Тут вот спорно, очень спорно. Можно очень сильно устать от поисков наших лодок и реально проморгать «апокалипсис».)
Таким образом, как сказал один командир с большими звездами, мы будем стрелять по Европе тем, что осталось, а американцы будут стрелять по нам. Красивая картинка получилась, не правда ли? (Вообще, об этом разговоры разговаривали в военных училищах еще в 90-е годы прошлого века, так что под луной все спокойно.)
В одном варианте рассуждений я встретил упоминание ракетных поездов. Видно, память о советских поездах крепко засела в умах западных аналитиков. Только вот какой смысл устанавливать крылатые ракеты на поезда, я так и не понял. При современных размерах крылатая ракета может стартовать из контейнера на пожарной барже с акватории Чудского озера. И ловите, какие проблемы?
Лирическое отступление. Вы ещё не собрали комплект военнопленного? Пленный чемоданчик, по аналогии с тревожным? Тогда продолжу аналитику от западных экспертов.
Предположим, Россия создала системы наземного базирования. Наземные установки организационно сведены в бригады. Бригады расположены на западных границах. Более того, бригады вооружаются мобильными ПУ.
Наземные ПУ «Калибров» будут нацелены на стационарные цели вроде ПУ на новых базах в Румынии, Польше и Прибалтике. Потеря этих ПУ для НАТО некритична. На большее российских наземных «Калибров» просто не хватит (по количеству).
Но почему на Польшу и Прибалтику надо обязательно расходовать «Калибры»? У нас еще «Искандеры» есть, которые летят примерно на то же расстояние, и вместо полутонны ВВ можно и ядерный зарядик поставить… До 50 килотонн…
А что, Прибалтике – выше крыши, а у нас экономия налицо.
Ну и еще один нюанс. В виде итогов работы наших «Калибров» в Сирии. Можно сказать, что пуски были весьма и весьма хорошими в плане результатов. В отличие, скажем так, от американских «Томагавков». Но, объяснение у западных экспертов есть, и оно совсем простое. Для «Калибров» не было противодействия систем ПРО.
Поэтому идеальным примером могут быть только пуски американцев с фрегатов. Помните, 60 «Топоров», из которых 59 долетело до суши. Но там очень сложно говорить об эффективности, потому что разница в данных о попавших в цель различается, и различается изрядно. Наши говорят, что четкие попадания можно пересчитать по пальцам одной руки, американцы говорят про две.
Но в плане «Топоров» можно сделать вывод: до цели в случае приличного противодействия ПРО долетит от 10 до 25% ракет. По самым оптимистическим оценкам. Это с учетом работы систем ПРО, РЭБ и всего прочего. А это значит, количество ПУ и самих ракет должно быть запредельным.
Это касается и американцев с их огромными запасами «Томагавков», и нас, имеющих очень точные «Калибры» и «Искандеры», но в мизерных количествах.
Три тысячи «Топоров» — это три тысячи «Топоров». Это много, это чертовски много, но… Их надо где-то размещать! В том числе и на суше!
Ну да, ракетные бригады. А то и дивизии, сведенные в армии (что уже есть в Центральном военном округе России). Но даже ракетная бригада – вполне себе цель для ракет противника. Есть на что разменять.
В итоге что мы имеем? А имеем мы простой вывод. Нам «Калибры» для Европы не нужны. Пустая трата денег и нервов. И наших, и европейцев. Добрые страны ЕС хоть и входят в НАТО, но ничего против России не имеют, а пугать… Ну сколько можно пугать? Там и так все нас боятся.
Наш основной потенциальный противник не в Европе, нет. Значит, основные усилия надо приложить на создание систем большой дальности, либо… На создание средств доставки тех же крылатых ракет средней дальности на рубеж эффективного пуска.
Мы как государство слишком долго существуем в этом мире. И слишком часто верили в «добрые» намерения Запада. Вера эта до сих пор воплощена в многочисленные братские могилы наших воинов на нашей земле и на земле «добрых» западных стран.
Более того, именно так, и никак иначе стоит расценить те танцы НАТО, которые происходят вокруг наших границ.
Поэтому в сложившейся ситуации у России есть необходимость в создании дальнобойных крылатых ракет наземного базирования. Одна ракетная бригада запускает столько же КР, сколько шесть фрегатов или корветов. При этом по стоимости наземное соединение гораздо дешевле кораблей и подводных лодок, что для нас немаловажно.
И тем более, у нас пока еще есть где все это спрятать. Да, в век спутникового слежения это все сложнее, но у нас сама территория позволяет это сделать весьма эффективно.
И сделать их главной целью инфраструктуру НАТО и США, а объекты в Европе будут под прицелом чего-то попроще.
Мы должны иметь возможность разнести в труху весь мир, но кто сказал, что ради этой цели на алтарь победы надо положить все, что у нас есть?
Что же касается Европы, у которой «в случае чего» сразу возникнут огромные проблемы в плане будущего, то тут, к сожалению, можно только посочувствовать. Европа если и будет спасена от России, то исключительно самой Россией.
Какая забота о простом человеке!» Какая готовность к борьбе за наше будущее! Как же хорошо нам будет, если эти люди встанут у руля нашего многострадального государства!
Честное слово, если бы я не жил в 90-е годы, когда точно такими же словами нас загнали в долговую яму, прослезился бы и прямо рванул бы изо всех своих сил.
Спросите, куда? Ну, туда, в те светлые времена, когда вместо мяса мы полюбили «ножки Буша».
Когда полстраны моталось за границу за забугорным тряпьём, а другая половина перебивалась бюджетной зарплатой. И первые пытались впарить привезенное вторым. И доходов всех аккурат хватало на эти самые ножки американского президента.
Сегодня большинство политиков Европы занято одной, но важной проблемой. Россия почему-то не только не приползла на коленках к президенту Трампу с отчетами о выполнении всех требований США, но ещё и отказалась обсуждать эту проблему без выполнения собственных условий.
Итак, 2 февраля США заявили о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, американцы получили полную свободу в размещении собственных "Томагавков" на европейском (и не только) ТВД.
Плацдарм старушки Европы, оговорюсь, пока еще не ТВД. Но ключевое слово здесь «пока», и, даже по практике современности, устроить сегодня в Европе отжигай-пати с последующим переходом к тотальному апокалипсису не так просто, как на том же Ближнем Востоке, но и сложностей не вагон будет.
Короче – запросто.
В ответном слове Путин пожелал удачи нашим конструкторам в разработке сухопутной версии крылатых ракет «Калибр». Причем слова об отправке «Калибров» «с корабля на бал» можно трактовать несколько иначе: отправить с корабля на «Бал». Слова те же, суть меняется в сторону полного понимания.
Буквально на следующий день появилось множество материалов, экспертных оценок, новостей от «неназванных источников», в которых обывателю разъясняли как же это хорошо (плохо). Короче говоря, население страны разделилось на тех, кто против войны и за мир любой ценой, и на тех, кто «давно знал, что договор для России кабальный».
Но, в принципе, все как всегда прошло тихо и спокойно. На улицы никто не вышел с протестами и почему-то не полились рассказы на тему, что мы все завтра умрем или пойдем жрать ежей.
Но тут все просто. Пластинка стерлась. И тут, надо отдать должное, те, кто против нас, явно перестроились.
А что? У нас есть совершенно беспроигрышная тема! Тема новейшего вооружения. С одной стороны, у нас как бы на генетическом уровне заложено непротивление к новому оружию. С другой – достаточно исторических (и современных) доводов для разработки оного.
Но ход современных рассуждений наших либералов действительно интересен, и его стоит описать подробнее. Это вам уже не разбитые дороги и голодные пенсионеры, новизна имеет место быть.
Итак, превосходство Запада над Россией в вооружении, системах наведения, носителях, дальнобойном и высокоточном оружии оценивается не в разах, а кратно. Это касается не только наземного, но и морского и воздушного оружия.
В случае конфликта на европейском ТВД силы НАТО и США в короткие сроки скинут с неба российскую авиацию, тем самым ликвидировав опасность нанесения удара крылатыми ракетами воздушного базирования. ВКС со своим количеством бортов силам НАТО не помеха. Даже при массовом героизме российских летчиков. (Ну, это факт, количественное превосходство здесь просто оглушает. – Прим. авт.)
В это же время ВМФ Запада ликвидирует российские подводные лодки и надводные корабли. Превосходство даже флота США, без учета флотов стран НАТО, просто подавляющее. Так что и тут сопротивление будет недолгим. (Тут вот спорно, очень спорно. Можно очень сильно устать от поисков наших лодок и реально проморгать «апокалипсис».)
Таким образом, как сказал один командир с большими звездами, мы будем стрелять по Европе тем, что осталось, а американцы будут стрелять по нам. Красивая картинка получилась, не правда ли? (Вообще, об этом разговоры разговаривали в военных училищах еще в 90-е годы прошлого века, так что под луной все спокойно.)
В одном варианте рассуждений я встретил упоминание ракетных поездов. Видно, память о советских поездах крепко засела в умах западных аналитиков. Только вот какой смысл устанавливать крылатые ракеты на поезда, я так и не понял. При современных размерах крылатая ракета может стартовать из контейнера на пожарной барже с акватории Чудского озера. И ловите, какие проблемы?
Лирическое отступление. Вы ещё не собрали комплект военнопленного? Пленный чемоданчик, по аналогии с тревожным? Тогда продолжу аналитику от западных экспертов.
Предположим, Россия создала системы наземного базирования. Наземные установки организационно сведены в бригады. Бригады расположены на западных границах. Более того, бригады вооружаются мобильными ПУ.
Наземные ПУ «Калибров» будут нацелены на стационарные цели вроде ПУ на новых базах в Румынии, Польше и Прибалтике. Потеря этих ПУ для НАТО некритична. На большее российских наземных «Калибров» просто не хватит (по количеству).
Но почему на Польшу и Прибалтику надо обязательно расходовать «Калибры»? У нас еще «Искандеры» есть, которые летят примерно на то же расстояние, и вместо полутонны ВВ можно и ядерный зарядик поставить… До 50 килотонн…
А что, Прибалтике – выше крыши, а у нас экономия налицо.
Ну и еще один нюанс. В виде итогов работы наших «Калибров» в Сирии. Можно сказать, что пуски были весьма и весьма хорошими в плане результатов. В отличие, скажем так, от американских «Томагавков». Но, объяснение у западных экспертов есть, и оно совсем простое. Для «Калибров» не было противодействия систем ПРО.
Поэтому идеальным примером могут быть только пуски американцев с фрегатов. Помните, 60 «Топоров», из которых 59 долетело до суши. Но там очень сложно говорить об эффективности, потому что разница в данных о попавших в цель различается, и различается изрядно. Наши говорят, что четкие попадания можно пересчитать по пальцам одной руки, американцы говорят про две.
Но в плане «Топоров» можно сделать вывод: до цели в случае приличного противодействия ПРО долетит от 10 до 25% ракет. По самым оптимистическим оценкам. Это с учетом работы систем ПРО, РЭБ и всего прочего. А это значит, количество ПУ и самих ракет должно быть запредельным.
Это касается и американцев с их огромными запасами «Томагавков», и нас, имеющих очень точные «Калибры» и «Искандеры», но в мизерных количествах.
Три тысячи «Топоров» — это три тысячи «Топоров». Это много, это чертовски много, но… Их надо где-то размещать! В том числе и на суше!
Ну да, ракетные бригады. А то и дивизии, сведенные в армии (что уже есть в Центральном военном округе России). Но даже ракетная бригада – вполне себе цель для ракет противника. Есть на что разменять.
В итоге что мы имеем? А имеем мы простой вывод. Нам «Калибры» для Европы не нужны. Пустая трата денег и нервов. И наших, и европейцев. Добрые страны ЕС хоть и входят в НАТО, но ничего против России не имеют, а пугать… Ну сколько можно пугать? Там и так все нас боятся.
Наш основной потенциальный противник не в Европе, нет. Значит, основные усилия надо приложить на создание систем большой дальности, либо… На создание средств доставки тех же крылатых ракет средней дальности на рубеж эффективного пуска.
Мы как государство слишком долго существуем в этом мире. И слишком часто верили в «добрые» намерения Запада. Вера эта до сих пор воплощена в многочисленные братские могилы наших воинов на нашей земле и на земле «добрых» западных стран.
Более того, именно так, и никак иначе стоит расценить те танцы НАТО, которые происходят вокруг наших границ.
Поэтому в сложившейся ситуации у России есть необходимость в создании дальнобойных крылатых ракет наземного базирования. Одна ракетная бригада запускает столько же КР, сколько шесть фрегатов или корветов. При этом по стоимости наземное соединение гораздо дешевле кораблей и подводных лодок, что для нас немаловажно.
И тем более, у нас пока еще есть где все это спрятать. Да, в век спутникового слежения это все сложнее, но у нас сама территория позволяет это сделать весьма эффективно.
И сделать их главной целью инфраструктуру НАТО и США, а объекты в Европе будут под прицелом чего-то попроще.
Мы должны иметь возможность разнести в труху весь мир, но кто сказал, что ради этой цели на алтарь победы надо положить все, что у нас есть?
Что же касается Европы, у которой «в случае чего» сразу возникнут огромные проблемы в плане будущего, то тут, к сожалению, можно только посочувствовать. Европа если и будет спасена от России, то исключительно самой Россией.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер
- Использованы фотографии:
- Michael Siebert
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