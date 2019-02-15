Я вернулся, мама! 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

…в целях оказания интернациональной помощи дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных государств.

9 мая 2019 года на экраны страны выйдет фильм Павла Лунгина «Братство». Фильм, предпремьерный показ которого состоялся на минувшей неделе, повествует о событиях, предшествовавших выводу советского контингента из Афганистана. И приурочена кинолента к 30-летию этого события.И сегодня – 15 февраля 2019 года – именно эта дата: ровно тридцать лет назад советские войска покидали республику, в которую за 9 с лишним лет до того момента входили для исполнения интернационального долга.Со временем сама трактовка «интернациональный долг» была изрядно затёрта и замызгана, в том числе не без помощи плевков либералов, которые ещё на волне перестройки (тогда они называли себя диссидентами) начали настоящую кампанию против государственных интересов. Понятное дело, что и государственная машина позволила себе немало перегибов, однако это никак не умаляет мужества и героизма тысяч советских воинов-интернационалистов, которые порой ценой своей жизни останавливали продвижение террористической угрозы.До сих пор историки и сами участники афганского конфликта спорят о том, какая именно причина побудила тогдашнее советское руководство принять решение об отправке войск в Демократическую Республику Афганистан, где к тому моменту шла гражданская война.Из официальной сводки секретариата Политбюро ЦК КПСС от 12 декабря 1979 года:Если попытаться перевести это на язык государственных интересов, то трактовка такова: советское руководство прекрасно понимало, что насильственная смерть тогдашнего Генсека ЦК Афганистана Нур Мохаммада Тараки и последовавшее за этим укрепление оппозиции даёт прекрасный шанс кураторам формирующегося режима усилить своё присутствие в Афганистане. Следствием могло стать и военное присутствие западных стран у самых границ Советского Союза со всеми вытекающими. Один из вероятных итогов – перенос гражданской войны из Афганистана на территорию Союзных республик Средней Азии, то есть в сам СССР.И советское руководство тогда (и этот факт сложно оспаривать) было близко к истине. Другое дело, что и введение советских войск в Афганистан в полной мере не позволило восстановить в этой стране советское политическое влияние. Причины – понятны. Ту самую оппозицию, которая в итоге стала обрастать фанатиками, спонсируемыми американскими, саудовскими, пакистанскими, турецкими и другими спецслужбами, изначально планировали использовать в борьбе против СССР. А потому официально военного присутствия стран Запада на «памирских» границах Советского Союза не было, но Запад к тому моменту понял, что этого ему и не нужно. Зачем использовать регулярные войска, если можно решать вопросы иначе – тем самым оказанием финансовой, инструкционной, технической, оружейной и иной помощи разношёрстным боевикам.Возможно, исход кампании был бы иным, если бы введённому в Афганистан советскому контингенту удалось выполнять задачи без прямых и масштабных боестолкновений с вооружённой афганской «оппозицией». Как? – отдельный вопрос… И открытый… Возможно, частичный ответ – сирийский опыт дня сегодняшнего. Но это уже, как принято говорить, совсем другая история. Да и термин "возможно" тут не совсем к месту. История не терпит "если б" и "кабы"...В течение как минимум месяца с лишним это, кстати, в Афганистане вполне удавалось. Выяснив основные направления снабжения боевиков, советский контингент провёл удачные операции по перекрытию ключевых коридоров на границе с Пакистаном и Ираном. На этом фоне велась активная подготовка армии ДРА, которую и планировалось использовать для восстановления конституционного поля республики. Но армия ДРА, мягко говоря, не выручила. Разброд и шатание, плюс финансовая «замануха» со стороны противника, пудрящий мозг радикальный исламизм, - делали своё дело.В то же время сами боевики получали инструкторские указания от спецслужб стран НАТО и др. по втягиванию любой ценой советского контингента в масштабные бои. В феврале участились случаи нападения на гарнизоны и колонны обеспечения. И через несколько дней войска были вынуждены принять бой к востоку от Джелалабада, фактически открыв новую страницу в послевоенной истории страны. Затем – подавление мятежей в Баглане, Талукане, Файзабаде, ликвидация группировок с иностранными наёмниками в районах Нуристана и Хазараджата.По итогам 1980 году советский контингент понёс потери в 1484 человека. Именно тогда в военный лексикон Страны советов прочно и, к сожалению, надолго вошло понятие «чёрный тюльпан».В общей же сложности Афганская война унесла около 15 тысяч жизней наших военнослужащих.И снова вопрос, который обычно вызывает широкую дискуссию: нужен ли бы вывод советских войск из Афганистана в феврале 1989 года, не стоили ли контингент в этой стране оставить? На самом деле, ответ очевиден: на фоне происходящего к тому моменту в самом СССР пребывание советского военного контингента уже потеряло главную базу – государственную поддержку. Советский Союз лихорадило, проявляли себя ростки будущего пышноцвета международного терроризма уже внутри Союза, перестройка плавно переходила к этапу развала страны и потере суверенитета, вспыхивали межнациональные и межнациональные конфликты. Другими словами, всё то, с чем советский солдат, оставаясь до конца верным присяге, боролся в Афганистане, пришло и на его (нашу) землю.Потому вывод войск был неизбежен. Фото в начале материала говорит само за себя.Совсем другое дело, и уж точно не вина интернационалистов, в том, что за событиями в Афганистане упустили свою собственную страну. Ведь люди, дававшие присягу и до конца следовавшие ей, по определению не могли подумать, что пока они сдерживают терроризм в Кабуле, Джелалабаде и Кандагаре, кто-то за их спиной тихо продаёт их (нашу) Родину. И последствия той продажи аукаются по сей день.