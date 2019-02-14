Турция - Вашингтону по вопросу С-400: Зря волнуетесь

Глава комиссии по международным делам парламента Турции Волкан Бозкыр после переговоров в американском Конгрессе заявил, что беспокойство США по поводу поставок российских ЗРК С-400 в Турцию является безосновательным. "Волнуетесь зря".Турецкая делегация во главе с Бозкыром провела переговоры в Сенате и Палате представителей Конгресса США.После встречи в стенах Конгресса прошла пресс-конференция в Турецком посольстве в Вашингтоне, во время которой Бозкыр сообщил, что на переговорах поднималась тема контракта Турции и России по поставкам С-400. По его словам, первые батареи зенитных ракетных комплексов будут поставлены в Турцию уже в ноябре текущего года.Бозкыр отметил, что контракт с Россией никак не помешает закупить у США ЗРК Patriot, если будут предложены выгодные условия контракта. Также он подчеркнул, что договоренности Турции и России не будут нарушены.Кроме того, глава комиссии заявил, что контракт по ЗРК С-400 никак нельзя связывать с участием Турции в проекте разработки истребителей пятого поколения F-35, так как российские военные технологии стоят на вооружении у многих стран НАТО, и отметил, что системы С-400 на вооружении Турции не будут собирать информацию об истребителях F-35.Напомним, что до подписания контракта с Россией Турция рассматривала три предложения по ЗРК: американский Patriot, разработанный евроконсорциумом Eurosam комплекс SAMP-T и С-400 российского производства.Ранее США пытались угрожать Турции санкциями пакета CAATSA, чтобы Анкара отказалась от контракта с Россией. Теперь к «уговорам» Турции подключилась и Франция с предложением отказаться от приобретения С-400 и сосредоточиться на возможности покупки систем SAMP-T.