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Прошедших Сирию генералов назначат на ключевые должности в ВС РФ

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Минобороны РФ подготовило проект указа президента о назначении ряда высших офицеров на новые должности, сообщают Известия.




Ключевые должности в Вооруженных силах РФ должны занять генералы, получившие боевой опыт в Сирии.

По словам источника в Минобороны, при подготовке проекта учитывалось участие кандидатов от первой чеченской кампании до антитеррористической операции в Сирии. При этом во внимание принимались только конкретные боевые успехи.

Как отметил собеседник, самым сенсационным может стать назначение на должность Главного штаба ВМФ сухопутного генерал-лейтенанта Олега Макаревича, одного их первых командиров 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чеченской республике.

Кроме того, Макаревича, участвовавшего также в сирийской операции, рассматривают в качестве кандидата для назначения на другую должность – заместитель начальника Генштаба ВС РФ.

Газета напоминает, что в 2017 году Олег Макаревич занял вновь созданную должность заместителя главнокомандующего ВМФ по сухопутным и береговым войскам.

Кадровые перестановки произойдут и в управлении Южного, Западного, Центрального и Восточного округов. Так, например, на должность начальника штаба ЮВО планируется назначить генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева, ветерана Чеченской компании. А штаб ВВО должен возглавить генерал-лейтенант Сергей Кураленко, который неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии, и с 2016 года является руководителем сирийского Координационного центра по примирению враждующих сторон.

Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, сегодня единственным критерием при оценке кадров в Министерстве обороны являются успехи, достигнутые в оперативном искусстве, на поле боя.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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