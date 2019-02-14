Прошедших Сирию генералов назначат на ключевые должности в ВС РФ
Минобороны РФ подготовило проект указа президента о назначении ряда высших офицеров на новые должности, сообщают Известия.
Ключевые должности в Вооруженных силах РФ должны занять генералы, получившие боевой опыт в Сирии.
По словам источника в Минобороны, при подготовке проекта учитывалось участие кандидатов от первой чеченской кампании до антитеррористической операции в Сирии. При этом во внимание принимались только конкретные боевые успехи.
Как отметил собеседник, самым сенсационным может стать назначение на должность Главного штаба ВМФ сухопутного генерал-лейтенанта Олега Макаревича, одного их первых командиров 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чеченской республике.
Кроме того, Макаревича, участвовавшего также в сирийской операции, рассматривают в качестве кандидата для назначения на другую должность – заместитель начальника Генштаба ВС РФ.
Газета напоминает, что в 2017 году Олег Макаревич занял вновь созданную должность заместителя главнокомандующего ВМФ по сухопутным и береговым войскам.
Кадровые перестановки произойдут и в управлении Южного, Западного, Центрального и Восточного округов. Так, например, на должность начальника штаба ЮВО планируется назначить генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева, ветерана Чеченской компании. А штаб ВВО должен возглавить генерал-лейтенант Сергей Кураленко, который неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии, и с 2016 года является руководителем сирийского Координационного центра по примирению враждующих сторон.
Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, сегодня единственным критерием при оценке кадров в Министерстве обороны являются успехи, достигнутые в оперативном искусстве, на поле боя.
Ключевые должности в Вооруженных силах РФ должны занять генералы, получившие боевой опыт в Сирии.
По словам источника в Минобороны, при подготовке проекта учитывалось участие кандидатов от первой чеченской кампании до антитеррористической операции в Сирии. При этом во внимание принимались только конкретные боевые успехи.
Как отметил собеседник, самым сенсационным может стать назначение на должность Главного штаба ВМФ сухопутного генерал-лейтенанта Олега Макаревича, одного их первых командиров 42-й мотострелковой дивизии, воевавшей в Чеченской республике.
Кроме того, Макаревича, участвовавшего также в сирийской операции, рассматривают в качестве кандидата для назначения на другую должность – заместитель начальника Генштаба ВС РФ.
Газета напоминает, что в 2017 году Олег Макаревич занял вновь созданную должность заместителя главнокомандующего ВМФ по сухопутным и береговым войскам.
Кадровые перестановки произойдут и в управлении Южного, Западного, Центрального и Восточного округов. Так, например, на должность начальника штаба ЮВО планируется назначить генерал-лейтенанта Сергея Кузовлева, ветерана Чеченской компании. А штаб ВВО должен возглавить генерал-лейтенант Сергей Кураленко, который неоднократно выполнял боевые задачи в Сирии, и с 2016 года является руководителем сирийского Координационного центра по примирению враждующих сторон.
Как отметил военный эксперт Виктор Мураховский, сегодня единственным критерием при оценке кадров в Министерстве обороны являются успехи, достигнутые в оперативном искусстве, на поле боя.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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