В ДНР отольют из осколков снарядов ВСУ "медаль Иуды" для Порошенко

Мы долго думали, каким образом это можно сделать, и появились интересные предложения от тех же самых жителей сделать медаль, медаль Иуды из этих осколков, и передать ее адресату

Способ доставки медали Порошенко мы тоже обсуждаем

В Донецкой народной республике решили наградить президента Украины Петра Порошенко специально созданной для него "медалью Иуды", которую отольют из осколков боеприпасов, выпущенных украинскими силовиками. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая республика" Алексей Муратов.Как пояснил Муратов, идея сделать медаль для Порошенко пришла от жителей Донецкой республики. Активисты движения часто выезжают в прифронтовые территории, где помогают людям, живущим буквально под снарядами украинских силовиков. Часто жители прифронтовых поселков высказывали желание вернуть все эти снаряды, прилетающие со стороны Украины, обратно Порошенко.- рассказал Муратов.В настоящее время разрабатывается дизайн "медали Иуды", сообщил он, добавив, что после того, как медаль будет отлита из осколков боеприпасов, нужно будет как-то доставить ее награждаемому.- сообщил Алексей Муратов.