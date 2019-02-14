Die Welt: Москва переиграла Брюссель – НАТО не знает, что делать
Стратегия «кнута и пряника» Североатлантического альянса по отношению к России устарела как морально, так и физически. Об этом пишут немецкие аналитики издания Die Welt. По их мнению, Брюссель страдает «стратегической близорукостью», из-за которой натовцы совершенно потерялись, особенно в Европе. Тогда как Москва, наоборот, играет по своим правилам очень уверенно и переигрывает натовский генералитет по всем статьям.
Бесспорно, у НАТО есть сильные стороны, рассуждает Die Welt. Именно благодаря этому мировому военному блоку, считают немцы, удалось укрепить мир во всем мире в значительной степени. Однако сейчас этого недостаточно для того, чтобы конкурировать с Россией в военной сфере на равных. С одной стороны, выход США из ДРСМД на руку, прежде всего, Кремлю, считают немецкие журналисты. С другой стороны, военная бюрократия Альянса реагирует на новые вызовы современности с существенным запаздыванием, что негативно отражается на общем раскладе геополитических сил во всем мире.
Так, Брюссель практически никак не отреагировал на усиление России в Европе. Помимо этого, в НАТО так и не знают, что делать с постоянно усиливающимися Китаем и Ираном. Понятно, что ни РФ, ни Индия, ни Поднебесная в ближайшее время не собираются разоружаться. А это грозит новым витком гонки вооружения, что не входило, судя по всему, в планы и бюджеты европейских государств.
При таком стечении обстоятельств странам Евросоюза придется увеличивать военные расходы, и это ляжет дополнительным бременем на плечи локальных налогоплательщиков. Оборонка будет расти, а социальные программы сворачиваться, что неминуемо приведет к внутренним конфликтам, особенно в Германии, считает Die Welt.
Еще более безоружным блок НАТО оказался перед отменой договора о ракетах средней и меньшей дальности. Немецкие аналитики называют очевидным факт неизбежной обреченности ДРСМД и связывают непонимание натовцами этой закономерности с нехваткой «стратегической прозорливости и достоверных разведданных» у брюссельских военачальников.
При этом в качестве примера потенциальных угроз европейской безопасности в связи с прекращением ДРСМД немецкое издание приводит российскую ракету 9М729. Сам факт её существования, по мнению Die Welt, уже является серьёзной опасностью для стран Старого света. Если Москва нанесет неожиданный удар по Прибалтике, спрашивают немецкие аналитики, и прикроется ядерным щитом, окажут ли союзники по Альянсу военную поддержку Литве, Латвии и Эстонии? Поиск ответа на этот насущный для небольших стран ЕС вопрос может привести блок к расколу. Потенциальные разногласия из-за постоянно растущих расходов на совместную оборону тоже не добавляют уверенности в стабильности НАТО.
Неясно, как поведет себя Брюссель в обозримом будущем, но однозначно можно утверждать, что военному блоку потребуется полномасштабное обновление как с точки зрения новых типов вооружений, так и с точки зрения оперативности реакции натовского генштаба на усложняющиеся вызовы современной геополитики. Понятно, что это потребует существенных инвестиций со стороны всех стран-союзниц. А учитывая тот факт, что США не собираются размещать ядерное оружие в ЕС, чтобы не раздражать Кремль, Европе в военно-оборонительном плане надо в большей степени рассчитывать на себя, резюмируют эксперты Die Welt.
Бесспорно, у НАТО есть сильные стороны, рассуждает Die Welt. Именно благодаря этому мировому военному блоку, считают немцы, удалось укрепить мир во всем мире в значительной степени. Однако сейчас этого недостаточно для того, чтобы конкурировать с Россией в военной сфере на равных. С одной стороны, выход США из ДРСМД на руку, прежде всего, Кремлю, считают немецкие журналисты. С другой стороны, военная бюрократия Альянса реагирует на новые вызовы современности с существенным запаздыванием, что негативно отражается на общем раскладе геополитических сил во всем мире.
Так, Брюссель практически никак не отреагировал на усиление России в Европе. Помимо этого, в НАТО так и не знают, что делать с постоянно усиливающимися Китаем и Ираном. Понятно, что ни РФ, ни Индия, ни Поднебесная в ближайшее время не собираются разоружаться. А это грозит новым витком гонки вооружения, что не входило, судя по всему, в планы и бюджеты европейских государств.
При таком стечении обстоятельств странам Евросоюза придется увеличивать военные расходы, и это ляжет дополнительным бременем на плечи локальных налогоплательщиков. Оборонка будет расти, а социальные программы сворачиваться, что неминуемо приведет к внутренним конфликтам, особенно в Германии, считает Die Welt.
Еще более безоружным блок НАТО оказался перед отменой договора о ракетах средней и меньшей дальности. Немецкие аналитики называют очевидным факт неизбежной обреченности ДРСМД и связывают непонимание натовцами этой закономерности с нехваткой «стратегической прозорливости и достоверных разведданных» у брюссельских военачальников.
При этом в качестве примера потенциальных угроз европейской безопасности в связи с прекращением ДРСМД немецкое издание приводит российскую ракету 9М729. Сам факт её существования, по мнению Die Welt, уже является серьёзной опасностью для стран Старого света. Если Москва нанесет неожиданный удар по Прибалтике, спрашивают немецкие аналитики, и прикроется ядерным щитом, окажут ли союзники по Альянсу военную поддержку Литве, Латвии и Эстонии? Поиск ответа на этот насущный для небольших стран ЕС вопрос может привести блок к расколу. Потенциальные разногласия из-за постоянно растущих расходов на совместную оборону тоже не добавляют уверенности в стабильности НАТО.
Неясно, как поведет себя Брюссель в обозримом будущем, но однозначно можно утверждать, что военному блоку потребуется полномасштабное обновление как с точки зрения новых типов вооружений, так и с точки зрения оперативности реакции натовского генштаба на усложняющиеся вызовы современной геополитики. Понятно, что это потребует существенных инвестиций со стороны всех стран-союзниц. А учитывая тот факт, что США не собираются размещать ядерное оружие в ЕС, чтобы не раздражать Кремль, Европе в военно-оборонительном плане надо в большей степени рассчитывать на себя, резюмируют эксперты Die Welt.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- http://www.kremlinrus.ru/news/164/84423/
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