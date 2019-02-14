Пенс: вопрос увеличения контингента США в Польше ещё не решён

Нам часто приходится начинать всё сначала и обдумывать заново, как подойти к этому вопросу. Мы делам всё правильно – учитываем, как будут меняться угрозы и риски, какая модель сдерживания будет наиболее эффективной в данном случае,

В США по-прежнему осуждается возможность размещения дополнительных американских сил в Польше, вопрос еще не решен, приводит ТАСС заявление вице-президента США Майка Пенса.Пенс добавил, что в скором времени представит в Вашингтоне собственные соображения по этому поводу.Сова вице-президента подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео, выступивший накануне по польскому телевидению.По его словам, дискуссия об открытии в Польше военной базы США «будет продолжаться еще крайне длительное время».сказал Помпео.Во вторник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон и Варшава продолжают переговоры о размещении в Польше американской военной базы, но о каком-либо конкретном решении говорить пока рано.Таким образом представитель военного ведомства ответил на публикацию в газете Rzeczpospolita о том, что Вашингтон уже подготовил для польского правительства предложение по размещению дополнительного контингента в качестве награды за отказ от сотрудничества с Ираном и Китаем.Напомним, вопрос об увеличении американского присутствия в Польше обсуждается с осени прошлого года. Инициатором предложения стал польский президент Анджей Дуда. Он же придумал название для новой базы – «Форт Трамп». Президент заявил также о готовности выделить на строительство инфраструктуры базы от полутора до двух миллионов долларов.