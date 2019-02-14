F-15 возвращается: Пентагон готовится закупить около 200 машин

Согласно первоначальным планам, к настоящему моменту мы ожидали иметь 736 самолетов F-35, но у нас сейчас 174. Для того чтобы восполнить убыль, мы должны увеличить закупки истребителей.

Истребитель F-15 который, казалось бы, похоронили с приходом нового, 5-го поколения, воскрес словно феникс из пепла. В бюджете 2020-го года Пентагон готов выделить на закупку около 1,2 миллиарда долларов. А затем счет может пойти на десятки и на сотни.Первоначально информация, опубликованная изданием TheDrive, содержала данные о закупке 12 истребителей F-15Х. Сумма, которая выделена на закупку, заставляет предположить, что каждый новый самолет обойдется вооруженным силам США более чем 100 миллионов долларов! И это при том, что в самое ближайшее время стоимость F35А должна составить примерно 80 миллионов. На деле все несколько сложнее.На днях источники издания внесли коррективы – примерно 1,1 миллиарда, 8 истребителей, остальные средства будут потрачены на единовременные расходы, включая создание и управление программой, а также оплату сравнительно небольшого объем разработок, необходимых для приведения систем и программного обеспечения самолета в соответствие с точными спецификациями ВВС США.Сумма, которая уйдет на разработку, относительно невелика. За минувшие годы различные страны закупили «Иглов» на 5 миллиардов долларов, фактически профинансировав НИОКР его обновленной версии.Предполагается, что стоимость F-15Х будет ниже, чем когда-либо мог стоить самолёт. Кроме того, «Боинг» предлагает свой истребитель по фиксированной цене. Это означает, что в случае, если расходы американского авиагиганта превысят ожидаемые, он компенсирует их из своего кармана – как это уже было с заправщиком КС-135.Расчетная стоимость взята не с потолка. Во внимание приняты данные о самолетах, выполняющих свои задачи в армиях разных стран. Кроме того, Boeing обещает колоссальный ресурс по сроку службы нового планера – 20000 часов. Большинство тактических истребителей имеет ресурс в 8000.Новые истребители не собираются закупать в качестве замены F35A. В первую очередь новые «Орлы» потребуются для того, чтобы заменить стремительно устаревающий парк F-15. Средний возраст этих машин 28 лет, а ВВС хотят снизить его хотя бы до 15-ти.Заместитель министра Военно-воздушных сил Мэтт Донован в своем интервью ВВС недавно заявил:Донован утверждает, что Соединенным Штатам необходимо поднять численно авиационных соединений до 386 боевых эскадрилий.F15Х выступит в двух ипостасях. Одноместный истребитель получит название F-15CX, второй известен как F-15EX. F-15EX получит двуместный кокпит, оптимизированный под выполнение специальных задач с широкоформатным плоским экраном, нашлемным дисплеем, и системой полного контроля полета. Эта версия будет стоить дороже одноместной буквально на несколько миллионов.Всего же ВВС намереваются получать по 18-24 машины ежегодно. Объем закупки варьируется от 150 до 200 истребителей, однако скорее всего их будет 240 – так они смогут полностью заменить F-15C.В первую очередь, это устаревание основного авиапарка. Американцы хотят снизить средний возраст своих машин.Во-вторых, при всех достоинствах F-35, рабочая лошадкаспособна нести на себе в полтора раза больше, чем «Молния».В-третьих, очень многое зависит от того, с какой скоростью эскадрильи ВВС способны переходить на новую машину. Ведь никто не отменяет боевых задач, а обучение пилотов на новые машины занимает не день и не два и съедает миллионы. F-15Х же по логистике мало чем отличается от своего предшественника, для перехода на него летчику достаточно одного-двух полетов. Кроме того, вся армейская инфраструктура заточена под этот самолет.Фактически, новая машина должна удачно дополнить запаздывающий F35. По подобной схеме пошли и в Израиле – там, несмотря на восторги пилотов от «Молний», недавно оформили заказ на новую эскадрилью «Орлов».