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Британский министр обороны сорвал важнейшие переговоры Лондона и Пекина

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Важнейшие торговые переговоры между Великобританией и Китаем оказались сорваны благодаря заявлениям министра обороны Британии Гэвина Уильямсона. Как сообщает газета The Sun со ссылкой на источники, вице-премьер госсовета КНР Ху Чуньхуа отказался участвовать в торговых переговорах с министром финансов Великобритании Филипом Хаммондом.

Британский министр обороны сорвал важнейшие переговоры Лондона и Пекина



Как пишет издание, в Пекине болезненно отреагировали на заявления британского министра обороны, о том, что новейший британский авианосец "Королева Елизавета" будет отправлен в Тихоокеанский регион, где будет противостоять притязаниям Китая на спорные территории. Кроме этого, Уильямсон пообещал "применять, где необходимо, жесткую силу для защиты своих глобальных интересов" в ответ на наращивание Пекином военного и торгового потенциала.

В ответ на эти заявления Пекин уведомил Лондон об отказе от участия в переговорах вице-премьера Ху Чуньхуа, вместо которого будут отправлены чиновники более низкого ранга, что автоматически делает невозможным подписание двух торговых соглашений, жизненно необходимых Лондону в преддверии Brexit.

В Лондоне в срочном порядке попытались дистанцироваться от не слишком "умных" заявлений Уильямсона, чтобы не ухудшать отношений с КНР. Тереза Мэй уже заявила, что авианосец вообще находится в "еще не боевом" состоянии, а его решение об отправке в любую точку мирового океана будет приниматься правительством, а не министром обороны.

Ранее Гэвин Уильямсон пригрозил России "применить силу", если она "не прекратит провокации" и заявил, что за "свои выходки" Россия "должна заплатить". Также он обвинил Россию и Китай в развязывании мировой войны.
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