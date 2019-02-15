Танковые автоматы заряжания



Барабанный автомат заряжания легкого танка AMX 13. Рисунок Wikimedia Commons



Вариант модернизации ОБТ M1 Abrams с применением двух барабанов. Рисунок "Abrams: A History of American Main Battle Tank"



Ленточный конвейер танка Leclerc в положении для подачи выстрела. Фото Aw.my.com



Тот же агрегат, вид сзади. Фото Aw.my.com



Ленточный автомат заряжания танка MBT-70. Рисунок "Abrams: A History of American Main Battle Tank"



Схема автомата заряжания танков Т-72 и Т-90. Рисунок Mil.ru



Танк Т-90 в разрезе. Хорошо видно расположение карусельного конвейера. Рисунок Btvt.info



Экспериментальный образец на базе танка Strv 103, оснащенный лафетной орудийной установкой и особым автоматом заряжания. Фото Ointres.se

По материалам:

http://mil.ru/

http://otvaga2004.ru/

http://btvt.narod.ru/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://ftr.wot-news.com/

http://ointres.se/

Hunnicutt, R.P. Abrams: A History of American Main Battle Tank (Vol. 2). Navato, CA: Presidio Press, 1990.

Традиционным способом заряжания танковой пушки является подача снарядов вручную силами отдельного члена экипажа. Такой способ работы с орудием имеет недостатки разного рода, что достаточно давно привело к появлению идеи автомата заряжания. В отличие от человека, автоматика может быть вписана в минимальный объем, не устает во время работы и тем самым упрощает решение боевой задачи в целом. Поиск наиболее эффективных решений в прошлом привел к появлению нескольких основных типов автоматов заряжания, отличающихся друг от друга компоновкой, а также способами размещения и подачи боекомплекта.Первым носителем автомата заряжания считается французский легкий танк AMX 13, разработанный вскоре после окончания Второй мировой войны. Эта машина оснащалась т.н. качающейся башней, в которой изначально устанавливалось 75-мм нарезное орудие. С целью повышения скорострельности и сокращения нагрузки на экипаж башню оригинальной конструкции оснастили автоматом заряжания. В дальнейшем танк проходил модернизацию, предусматривавшую установку новых орудий, но конструкция автомата заряжания не менялась.В проекте AMX 13 использовался автомат барабанного типа. В кормовом агрегате башни расположили два горизонтальных барабана с шестью ячейками под унитарный снаряд в каждом. Работа автоматики заряжания обеспечивалась энергией отката пушки. При перемещении ствола специальные механизмы заставляли барабаны вращаться, подавая новый снаряд на линию досылания, а также отправляли боеприпас в камору. После выстрела осуществлялся автоматический выброс гильзы.Барабанный автомат заряжания по типу примененного на AMX 13 впоследствии использовался в нескольких других проектах бронетанковой техники. Некоторые подобные танки строились серийно, тогда как другие не смогли сойти с чертежей или выйти за пределы полигонов. С появлением новых более совершенных конструкций от барабанной системы отказались.Автомат с барабанной укладкой имеет специфическое соотношение плюсов и минусов, ограничивающее его применение. Фактически барабан имеет только одно преимущество: он способен заменить заряжающего. При этом такая укладка нерационально использует внутренние объемы танка. Барабан занимает пространство, которое можно было бы отдать под существенное число дополнительных выстрелов при ином их размещении.Куда более эффективным с точки зрения использования пространства является автомат заряжания с боеукладкой на основе ленточного транспортера. Подобные устройства прорабатывались с пятидесятых годов, и в дальнейшем нашли применение в ряде проектов – как экспериментальных, так и серийных. Наиболее известными носителями автоматов с ленточной укладкой являются американо-немецкий танк MBT-70, французский Leclerc и японский «Тип 90».Эта концепция предусматривает размещение укладки боеприпасов в развитой кормовой нише башни. Вместо традиционных стеллажей там помещается подвижная конвейерная лента с кассетами для снарядов. По команде экипажа, конвейер должен подводить к окну подачи снаряд нужного типа, после чего механизм досылания выталкивает его в боевое отделение и отправляет в камору. После выстрела другие элементы автоматики должны извлекать и выбрасывать гильзу либо несгорающий поддон.Ленточный конвейер имеет несколько основных преимуществ. В первую очередь, такая конструкция механизмов является оптимальной для унитарных выстрелов больших калибров. Также она позволяет максимально изолировать боекомплект от экипажа, разделив их броневой перегородкой. Подача снаряда к пушке в этом случае осуществляется через люк минимально необходимых размеров. В прошлом предлагались проекты башен со сменной кормовой нишей, облегчающей пополнение боекомплекта и резко сокращающей требуемое на это время. К примеру, в одной из версий шведского проекта UDES 14 на корме корпуса предлагалось перевозить сменную нишу башни с дополнительным боекомплектом.Впрочем, ленточный конвейер в кормовой нише имеет существенные недостатки. Главный из них заключается в прямой связи размеров боекомплекта и габаритов ниши: заказчику и проектанту приходится искать разумный компромисс между компактной и легкой конструкцией и большим боекомплектом. Кормовая укладка под относительно тонким бронированием, характерным для танков прошлого, негативно сказывается на боевой устойчивости и живучести танка. Единственное успешное попадание ракеты или снаряда способно оставить танк, как минимум, без боеприпасов.Автомат заряжания с ленточным конвейером в кормовой нише башни считается зарубежными специалистами едва ли не самым удачным. В связи с этим подобные устройства используются на ряде образцов современной бронетехники, и их пока не планируется убирать из эксплуатации. Также разрабатывались и разрабатываются новые проекты танков с кормовыми укладками башни. По некоторым данным, именно такой автомат заряжания мог использоваться на перспективном российском танке «Объект 195».С шестидесятых годов прошлого века в советских и российских проектах основных танков используются автоматы заряжания с т.н. карусельным конвейером. Первым такое оснащение получил Т-64. Впоследствии аналогичные устройства с теми или иными отличиями появились на танках Т-72 и Т-80 (в его случае они получили название «механизм заряжания»). По некоторым данным, карусельный автомат применен и на новейшем танке Т-14. Также подобные системы разрабатывались для некоторых зарубежных образцов.Карусельная укладка представляет собой поворотное устройство с кассетами для боеприпасов, помещаемое под поликом боевого отделения. При помощи собственных приводов она может вращаться, подводя к подъемнику снаряд нужного типа. Выстрел вместе с кассетой поднимается на линию досылания, после чего срабатывает досылатель. В отечественных проектах используются кассеты из двух деталей, вмещающие выстрелы раздельно-гильзового заряжания. На Т-64 кассеты и компоненты выстрела размещались L-образно: снаряд располагался горизонтально, гильза – вертикально. На танках Т-72 и Т-90 применили более совершенные конвейеры с горизонтальным хранением гильзы. В зарубежных проектах карусельные конвейеры для танков разрабатывались под унитарные снаряды. В связи с этим боекомплект размещался строго вертикально, вокруг обитаемой части боевого отделения.Автомат с укладкой карусельного типа занимает минимальное место, а также имеет оптимальную массу. Его боекомплект находится над днищем корпуса, в максимально безопасной зоне. Карусель обеспечивает быстрый выбор и подачу выстрела нужного типа и дает требуемую скорострельность.В то же время, имеются определенные недостатки. Едва ли не во всех проектах карусельный конвейер не отделяется от обитаемого отсека броней, что приводит к рискам для экипажа. Размеры готового к применению боекомплекта прямо связаны с габаритами карусели, а также с доступным объемом корпуса. Конструкция кассет и связанного оборудования может накладывать ограничения на допустимую длину снарядов, исключая применение перспективных образцов.Автоматы заряжания с конвейерами карусельного типа используются на всех советских и российских танках последних десятилетий. Это оборудование хорошо зарекомендовало себя, однако не обошлось без претензий. Тем не менее, танки с таким оснащением остаются в строю и еще долго будут составлять основу бронетанковых подразделений России и других стран.В свое время существенный вклад в развитие автоматов заряжания внесли шведские инженеры. В ряде своих проектов они предложили и проработали альтернативные варианты автоматов заряжания того или иного рода. Впрочем, до проверки на практике дошли далеко не все такие конструкции, а в серийном производстве находилась только одна.Средний танк Strv 103 получил не только жестко зафиксированную пушку, но и специфический автомат заряжания. В кормовой части корпуса предусмотрели три отсека для размещения боекомплекта из 50 унитарных выстрелов калибра 105 мм. Автомат заряжания конструктивно разделен на два устройства: механизм подачи и механизм досылания. Первый отвечает за подъем боеприпасов на линию досылания, второй отправляет их в камору. Предложенная конструкция автомата обеспечивала выгодное сочетание малых габаритов, большого боезапаса и быстроты работы.Большой интерес представляют экспериментальные шведские проекты, предусматривавшие разделение автомата заряжания на разные элементы с их установкой в различных агрегатах боевой машины. Прежде всего, такая раздельная компоновка была связана с применением лафетной орудийной установки – компактного устройства, вынесенного за пределы корпуса. В такой установке нельзя было разместить боекомплект, из-за чего следовало проработать вопрос передачи снарядов из корпуса к вынесенному орудию.В рамках проекта UDES 19 были построены и испытаны два демонстратора технологий, оснащенные любопытными средствами перезарядки. Передавать снаряд из-под брони к орудию предлагалось при помощи кассеты на качающемся основании. При этом он в течение некоторого времени оставался за пределами защищенных объемов. Это резко снижало безопасность работы, а также приводило к неоправданным рискам.В ходе следующего проекта UDES XX 20, предусматривавшего создание танка сочлененной схемы, рассматривались несколько компоновок вооружения и автоматики заряжания. В частности, предлагалось установить на переднем звене танка орудийную установку, а барабан или ленточный конвейер поместить в заднем. Это позволяло выделить под снаряды максимально возможный объем, но требовало особых средств транспортировки для передачи выстрелов к пушке. Предлагался закрытый бронекожухом подвижный конвейер, размещенный между двумя корпусами, а также некоторые иные конструкции. В полной мере поставленные задачи решить не удалось.Как известно, автоматы заряжания и ручной способ перезарядки орудия имеют и плюсы, и минусы. Автоматика всех типов способна повысить скорострельность, сократить потребные объемы внутри бронекорпуса и башни, без проблем готовиться к выстрелу во время движения и т.д. Танкист-заряжающий, в свою очередь, позволяет не усложнять конструкцию боевой машины, способен извлекать выстрелы из любых укладок по всему доступному объему, может участвовать в обслуживании техники и т.д.В нашей стране много лет назад было решено, что преимущества автоматики заряжания более полезны, чем сильные стороны заряжающих, и это оказало известное влияние на дальнейшее развитие отечественной бронетехники. За рубежом единого мнения на этот счет нет. Одни иностранные танки сохраняют экипаж с заряжающим, тогда как другие комплектуются автоматикой. При всем этом, время от времени предпринимались попытки отказаться от имеющихся подходов в пользу противоположных.Очевидно, что автоматы заряжания давно и прочно заняли свое место в области бронетехники. Такое оборудование применяется не только на танках, но и на боевых машинах других классов, где тоже может реализовывать свои преимущества. Вполне возможно, что в будущем количество новых проектов с автоматами заряжания будет расти, но и ручное заряжание пока не стоит списывать со счетов. Оба принципа подготовки к выстрелу имеют свои преимущества, и среди военных пока нет единого мнения об однозначном превосходстве того или иного метода. Удастся ли автоматам заряжания в будущем одержать окончательную победу – покажет время.