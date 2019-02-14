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Киев возвращает украинские нацбаты на линию соприкосновения в Донбассе

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Украинское Министерство обороны начало возврат националистических батальонов к линии соприкосновения на Донбассе. Боевики нацбатов замечены на переднем крае, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Киев возвращает украинские нацбаты на линию соприкосновения в Донбассе



Согласно сообщению Марочко, ранее командование операции Объединенных сил (ООС) и лично ее командующего Наева, активно убирали с передовой нацбатальоны "в связи с их неуправляемостью и бесконтрольностью", о чем неоднократно рапортовали представителям международных организаций. В настоящее время в районе линии соприкосновения фиксируется нахождение бойцов из нацбатов, активизация их деятельности, что в итоге приводит к нарастанию напряжения на переднем крае и ухудшению обстановки.

По мнению командования НМ ЛНР, появление нацбатальонов на Донбассе может говорить о том, что опасаясь обострения обстановки на территории Украины, Петр Порошенко в преддверии выборов направляет из на передний край, таким образом избавляясь от неподконтрольных ему силовых структур.

Между тем, командование НМ ДНР заявляет об активизации киевских силовиков на линии соприкосновения и участившихся обстрелах позиций народной милиции. Также сообщается об увеличении полетов беспилотников над линией соприкосновения и вглубь территории ДНР.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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