Киев возвращает украинские нацбаты на линию соприкосновения в Донбассе

Украинское Министерство обороны начало возврат националистических батальонов к линии соприкосновения на Донбассе. Боевики нацбатов замечены на переднем крае, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.Согласно сообщению Марочко, ранее командование операции Объединенных сил (ООС) и лично ее командующего Наева, активно убирали с передовой нацбатальоны "в связи с их неуправляемостью и бесконтрольностью", о чем неоднократно рапортовали представителям международных организаций. В настоящее время в районе линии соприкосновения фиксируется нахождение бойцов из нацбатов, активизация их деятельности, что в итоге приводит к нарастанию напряжения на переднем крае и ухудшению обстановки.По мнению командования НМ ЛНР, появление нацбатальонов на Донбассе может говорить о том, что опасаясь обострения обстановки на территории Украины, Петр Порошенко в преддверии выборов направляет из на передний край, таким образом избавляясь от неподконтрольных ему силовых структур.Между тем, командование НМ ДНР заявляет об активизации киевских силовиков на линии соприкосновения и участившихся обстрелах позиций народной милиции. Также сообщается об увеличении полетов беспилотников над линией соприкосновения и вглубь территории ДНР.