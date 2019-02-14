В Тихом океане найден легендарный авианосец "Хорнет"

Легендарный американский авианосец «Хорнет», потопленный осенью 1942 года, был найден в Тихом океане на глубине пяти километров.«Хорнет» был обнаружен экипажем исследовательского судна Petrel вблизи Соломоновых Островов, в ходе его первой экспедиции текущего года. Судя по снимками, которые передал на поверхность беспилотный глубоководный аппарат, корабль неплохо сохранился. Рядом с авианосцем и на его палубе были обнаружены самолеты, которые находились на нем в момент гибели корабля.Исследовательское судно Petrel было приобретено и оборудовано в 2016 году Полом Алленом, сооснователем компании Microsoft. Целью судна стал поиск знаменитых затонувших боевых кораблей, на его счету еще четыре найденных военных судна - американский авианосец «Лексингтон», тяжелый крейсер «Индианаполис», японский линкор «Мусаси» и итальянский эсминец «Артильери».Аллен скончался в октябре прошлого года, и команда «Петрела» решила посвятить находку «Хорнета» ему.Найденный авианосец известен участием в «рейде Дулитла» и битве при Мидуэе. Первый состоялся в апреле 1942 года, тогда с палубы «Хорнета» поднялись в воздух 16 бомбардировщиков B-25 и нанесли удар по нескольким японским городам, включая Токио. В мае 1942 года авианосец принял участие в битве при Мидуэе, успех в которой позволил переломить ход войны на Тихом океане.Авианосец «Хорнет» был потоплен в октябре 1942 года в сражении у островов Санта-Крус. В результате атак японских торпедоносцев и бомбардировщиков корабль загорелся и потерял управление. Пожар удалось потушить, однако «Хорнет» был атакован еще раз. Американцы приняли решение снять экипаж с корабля и потопить его самостоятельно, чтобы он не достался врагу. 9 из 16 выпущенных с американских эсминцев торпед попали в цель, но и после этого авианосец не пошел ко дну. Гибель "Хорнета" произошла только после попадания еще 6 японских торпед.