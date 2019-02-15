Рейтинговые игры и реальная Россия
Российские СМИ возбудила новость: международное рейтинговое агентство, обслуживающее интересы глобальных финансовых спекулянтов, повысило инвестиционный рейтинг России с «мусорного» до инвестиционного. Ну, повысило и повысило. Тьфу на него. Большого прока от этой акции нет. Два других схожих агентства уже давно держат рейтинг России инвестиционным. Этого для международных пенсионных и инвестиционных фондов уже достаточно, чтобы вкладывать средства в финансовые инструменты российского рынка.
Как пренебрегают реальными фактами
Новость об изменении рейтинга особенно понравилась нашему главному финансисту, вице-премьеру и министру финансов по совместительству Антону Силуанову. «Устойчивость нашей экономики к внешним шокам была наглядно продемонстрирована в ходе периода волатильности на развивающихся рынках осенью прошлого года: для России он прошел без значительных потерь, – приводят комментарий министра «Вести.Экономика». – Тот факт, что три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну. Правительство будет создавать предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга».
Так министр Силуанов лишний раз подчеркнул главную цель его ведомства – понравиться зарубежным инвесторам. Меж тем упомянутые рейтинги пляшут, будто пьяные на гулянке. Политически ангажированные агентства тасуют их с оглядкой на запросы глобальной элиты. А у неё есть желание сдержать развитие России. Вот и международные агентства работают точно в таком же ключе.
Причём это касается не только инвестиционных оценок. Можно вспомнить, с каким старанием западные эксперты затирают российскую высшую школу в глухие подвалы международного рейтинга вузов. Берут удобные для себя показатели вроде индекса цитирования в англоязычных научных журналах и на их основании, что называется, «подгоняют задачу под ответ» – расставляют вузы так, как выгоднее западному сообществу.
Иногда для установления нужного рейтинга прибегают к прямым подтасовкам фактов. За примерами далеко ходить не надо. В дни, когда министр Силуанов радовался щедротам международного рейтингового агентства, британские аналитики из группы Jane’s by IHS Markit опубликовали прогноз, по которому в ближайшие два года Россия уступит Франции второе место в мировом рейтинге стран-экспортёров оружия.
Свои выводы Jane's строит на том основании, что российский оружейный экспорт в 2018-м году составил $8,47 млрд., а французский – $5,67 млрд. Сейчас Франция начинает поставку в Индию своих истребителей Rafale. Сделка оценивается где-то в $4 млрд. За счёт неё, по версии британского агентства, Франция обойдёт Россию по оружейному экспорту.
Российские эксперты сильно удивились оценке Jane's . Например, в комментарии «Известиям» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко назвал цифры британского агентства, «не имеющими никакого отношения к реальности». Дело в том, что итоги оружейного экспорта в 2018 году ещё не подведены. Его результат ожидается за пределами $15 млрд. – вдвое больше, чем выписали России скупые британцы. Хотя дело вовсе не в скупости, а в сознательной манипуляции, цель которой – представить миру Россию и её оружейников как теряющих свои экспортные позиции.
О будущем с оптимизмом
Однако вернёмся к инвестиционным рейтингам. Их составляют для того, чтобы определить уровень возможных рисков при вложении средств в экономику конкретной страны и её активы. Решающим фактором здесь считается устойчивость экономики в мире нарастающей финансовой турбулентности.
Посмотрим на Россию именно с этой точки зрения. Нашу экономику прилично потряхивало в последние годы, а в 2015-м даже проявился 2,5-процентный спад. Причин тут несколько. Прежде всего, сказалось падение мировых цен на энергоресурсы, сырьевые товары и введение экономических санкций против России. Но надо вспомнить и старание родного правительства, подрубившего, например, малый бизнес так, что по стране почти одномоментно закрылись сотни тысяч предприятий этого профиля.
Даже в таких непростых условиях российская экономика устояла и вышла в прошлом году на рост ВВП в 2,3%. Свою устойчивость Россия продемонстрировала в сложное для себя время. Как это было? Достаточно посмотреть на мощный рост её золотого запаса.
Так, в печальном для нас 2015-м году, когда американский президент похвалялся, что разорвал экономику России в клочья, хранилища Центробанка приняли более 200 тонн золота. Много это или мало? Достаточно сказать, что лишь двадцать стран мира имеют в своей казне больше золота, чем Россия приобрела в том кризисном году.
В целом за годы санкций золотой запас нашей страны пополнился на 1079 тонн монетарного золота, приподнявшись к нынешнему февралю до 2120 тонн (пятое место в мире). Чтобы ещё раз оценить порядок цифр, сравним «санкционную прибавку», например, с накопленными за годы запасами таких входящих в «Большую семёрку» стран, как Япония (760 тонн) и Великобритания (310 тонн).
Получается, за пять лет под санкциями Россия накопила больше золота, при этом сохранила низкий уровень государственного долга – 13% к объёму ВВП. Кстати, в упомянутых Японии и Британии госдолг много выше – 250% и 76 % к ВВП соответственно. Но это обстоятельство мало волнует международные агентства, выставляющие указанным странам высшие инвестиционные рейтинги.
Удивляться тут особо нечему. Как уже отмечено, рейтинговые агентства заточены на обслуживание глобального спекулятивного капитала. В России с этим проблема. Весь её финансовый сектор составляет жалкие 4,4 процента ВВП. Силу России и её самодостаточность определяет сфера товарного производства. В неё вкладывают средства и государство и частный бизнес. Что из этого получается, можно посмотреть по результатам 2018 года.
Многим он запомнился вводом в строй автомобильной части Крымского моста. Событие действительно порадовало. За какие-то четыре года сложнейший инженерный проект прошёл все свои стадии – изыскание, проектирование, подготовку материалов, конструкций и собственно строительство объекта. Не каждая экономика сможет вытащить такой объём работ за столь короткий срок. Российская справилась.
В тени Крымского моста остались многие другие важные новостройки экономики. Вспомним их хотя бы выборочно. Летом под промышленную нагрузку поставили чётвертый энергоблок Ростовской АЭС, осенью сдали в эксплуатацию энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2. Пошёл сжиженный газ двух линий на Ямал-СПГ. Это многомиллиардные объекты, строительство которых активно велось, несмотря на объявленные западом санкции. К примеру, блок ленинградской станции обошёлся стране в 166 миллиардов рублей. На ямальский мегапроект затратили 1,5 трлн. рублей.
Ресурс sdelanounas.ru посчитал, что за год в России открылось 54 крупных производства с инвестициями более миллиарда рублей в каждое. В этом числе завод «Русские электрические двигатели» в Челябинске, доменная печь на Нижнетагильском металлургическом комбинате, производство матанола-аммиака в ОАО «Щекиноазот» и аммиака на «КуйбышевАзоте». Это самые крупные объекты, с затратами на строительство от 15 до 20 млрд. рублей.
Впрочем, нашу экономику составляют предприятия разных масштабов. В прошлом году её пополнили 216 новых менее капиталоёмких производств в самых разных отраслях промышленности – химической, машиностроении, электроники и электротехники, медицине и фармацевтике и т.д. По сравнению с 2017 годом новых производств открыто на 50 единиц больше. Рекорды инвестиций поставил и российский агропром, увеличивший свои активы разом на 269 предприятий.
Такое пополнение экономики, несмотря на все имеющиеся проблемы, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Не с показным, а с нормальным, здоровым оптимизмом. Странным образом его поддержало самое упёртое международное рейтинговое агентство. Ведь, объективно говоря, повышение им рейтинга России в канун уже заявленных американцами более жёстких санкций свидетельствует о том, что российская экономика устоит перед этими новыми рестрикциями. Теперь так считают даже западные аналитики.
Как пренебрегают реальными фактами
Новость об изменении рейтинга особенно понравилась нашему главному финансисту, вице-премьеру и министру финансов по совместительству Антону Силуанову. «Устойчивость нашей экономики к внешним шокам была наглядно продемонстрирована в ходе периода волатильности на развивающихся рынках осенью прошлого года: для России он прошел без значительных потерь, – приводят комментарий министра «Вести.Экономика». – Тот факт, что три агентства присвоили России инвестиционный рейтинг, станет дополнительным положительным аргументом для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в нашу страну. Правительство будет создавать предпосылки для дальнейшего улучшения рейтинга».
Так министр Силуанов лишний раз подчеркнул главную цель его ведомства – понравиться зарубежным инвесторам. Меж тем упомянутые рейтинги пляшут, будто пьяные на гулянке. Политически ангажированные агентства тасуют их с оглядкой на запросы глобальной элиты. А у неё есть желание сдержать развитие России. Вот и международные агентства работают точно в таком же ключе.
Причём это касается не только инвестиционных оценок. Можно вспомнить, с каким старанием западные эксперты затирают российскую высшую школу в глухие подвалы международного рейтинга вузов. Берут удобные для себя показатели вроде индекса цитирования в англоязычных научных журналах и на их основании, что называется, «подгоняют задачу под ответ» – расставляют вузы так, как выгоднее западному сообществу.
Иногда для установления нужного рейтинга прибегают к прямым подтасовкам фактов. За примерами далеко ходить не надо. В дни, когда министр Силуанов радовался щедротам международного рейтингового агентства, британские аналитики из группы Jane’s by IHS Markit опубликовали прогноз, по которому в ближайшие два года Россия уступит Франции второе место в мировом рейтинге стран-экспортёров оружия.
Свои выводы Jane's строит на том основании, что российский оружейный экспорт в 2018-м году составил $8,47 млрд., а французский – $5,67 млрд. Сейчас Франция начинает поставку в Индию своих истребителей Rafale. Сделка оценивается где-то в $4 млрд. За счёт неё, по версии британского агентства, Франция обойдёт Россию по оружейному экспорту.
Российские эксперты сильно удивились оценке Jane's . Например, в комментарии «Известиям» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко назвал цифры британского агентства, «не имеющими никакого отношения к реальности». Дело в том, что итоги оружейного экспорта в 2018 году ещё не подведены. Его результат ожидается за пределами $15 млрд. – вдвое больше, чем выписали России скупые британцы. Хотя дело вовсе не в скупости, а в сознательной манипуляции, цель которой – представить миру Россию и её оружейников как теряющих свои экспортные позиции.
О будущем с оптимизмом
Однако вернёмся к инвестиционным рейтингам. Их составляют для того, чтобы определить уровень возможных рисков при вложении средств в экономику конкретной страны и её активы. Решающим фактором здесь считается устойчивость экономики в мире нарастающей финансовой турбулентности.
Посмотрим на Россию именно с этой точки зрения. Нашу экономику прилично потряхивало в последние годы, а в 2015-м даже проявился 2,5-процентный спад. Причин тут несколько. Прежде всего, сказалось падение мировых цен на энергоресурсы, сырьевые товары и введение экономических санкций против России. Но надо вспомнить и старание родного правительства, подрубившего, например, малый бизнес так, что по стране почти одномоментно закрылись сотни тысяч предприятий этого профиля.
Даже в таких непростых условиях российская экономика устояла и вышла в прошлом году на рост ВВП в 2,3%. Свою устойчивость Россия продемонстрировала в сложное для себя время. Как это было? Достаточно посмотреть на мощный рост её золотого запаса.
Так, в печальном для нас 2015-м году, когда американский президент похвалялся, что разорвал экономику России в клочья, хранилища Центробанка приняли более 200 тонн золота. Много это или мало? Достаточно сказать, что лишь двадцать стран мира имеют в своей казне больше золота, чем Россия приобрела в том кризисном году.
В целом за годы санкций золотой запас нашей страны пополнился на 1079 тонн монетарного золота, приподнявшись к нынешнему февралю до 2120 тонн (пятое место в мире). Чтобы ещё раз оценить порядок цифр, сравним «санкционную прибавку», например, с накопленными за годы запасами таких входящих в «Большую семёрку» стран, как Япония (760 тонн) и Великобритания (310 тонн).
Получается, за пять лет под санкциями Россия накопила больше золота, при этом сохранила низкий уровень государственного долга – 13% к объёму ВВП. Кстати, в упомянутых Японии и Британии госдолг много выше – 250% и 76 % к ВВП соответственно. Но это обстоятельство мало волнует международные агентства, выставляющие указанным странам высшие инвестиционные рейтинги.
Удивляться тут особо нечему. Как уже отмечено, рейтинговые агентства заточены на обслуживание глобального спекулятивного капитала. В России с этим проблема. Весь её финансовый сектор составляет жалкие 4,4 процента ВВП. Силу России и её самодостаточность определяет сфера товарного производства. В неё вкладывают средства и государство и частный бизнес. Что из этого получается, можно посмотреть по результатам 2018 года.
Многим он запомнился вводом в строй автомобильной части Крымского моста. Событие действительно порадовало. За какие-то четыре года сложнейший инженерный проект прошёл все свои стадии – изыскание, проектирование, подготовку материалов, конструкций и собственно строительство объекта. Не каждая экономика сможет вытащить такой объём работ за столь короткий срок. Российская справилась.
В тени Крымского моста остались многие другие важные новостройки экономики. Вспомним их хотя бы выборочно. Летом под промышленную нагрузку поставили чётвертый энергоблок Ростовской АЭС, осенью сдали в эксплуатацию энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2. Пошёл сжиженный газ двух линий на Ямал-СПГ. Это многомиллиардные объекты, строительство которых активно велось, несмотря на объявленные западом санкции. К примеру, блок ленинградской станции обошёлся стране в 166 миллиардов рублей. На ямальский мегапроект затратили 1,5 трлн. рублей.
Ресурс sdelanounas.ru посчитал, что за год в России открылось 54 крупных производства с инвестициями более миллиарда рублей в каждое. В этом числе завод «Русские электрические двигатели» в Челябинске, доменная печь на Нижнетагильском металлургическом комбинате, производство матанола-аммиака в ОАО «Щекиноазот» и аммиака на «КуйбышевАзоте». Это самые крупные объекты, с затратами на строительство от 15 до 20 млрд. рублей.
Впрочем, нашу экономику составляют предприятия разных масштабов. В прошлом году её пополнили 216 новых менее капиталоёмких производств в самых разных отраслях промышленности – химической, машиностроении, электроники и электротехники, медицине и фармацевтике и т.д. По сравнению с 2017 годом новых производств открыто на 50 единиц больше. Рекорды инвестиций поставил и российский агропром, увеличивший свои активы разом на 269 предприятий.
Такое пополнение экономики, несмотря на все имеющиеся проблемы, позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Не с показным, а с нормальным, здоровым оптимизмом. Странным образом его поддержало самое упёртое международное рейтинговое агентство. Ведь, объективно говоря, повышение им рейтинга России в канун уже заявленных американцами более жёстких санкций свидетельствует о том, что российская экономика устоит перед этими новыми рестрикциями. Теперь так считают даже западные аналитики.
- Автор:
- Геннадий Грановский
- Использованы фотографии:
- yamallng.ru
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