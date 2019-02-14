54-я бригада ВСУ уничтожала пулемёт ЛНР ракетой за 20 тысяч долларов
Украинская армия в социальных сетях продолжает демонстрировать локальные «перемоги». На очередном году «полного соблюдения минских договорённостей» Киев стянул к линии соприкосновения фактически всё, что есть в наличии, при этом заменяя «неблагонадёжные» подразделения на боевиков из так называемых нацбатов.
Тактика и стратегия ведения боя отсутствуют как таковые. Принцип прост – палить в сторону позиций народной милиции ЛНР и ДНР из всего, что есть под рукой. Так, в очередной серии «перемоги» показана стрельба с позиций 54-й бригады по пулемётному расчёту НМ ЛНР из ПТРК. Речь идёт о случае стрельбы ПТУРом близ посёлка Катериновка под Луганском.
Процесс в 54-й бригаде ВСУ цинично назвали «принуждением к соблюдению минских договорённостей». Представитель украинской бригады с воодушевлением выкрикивает: «Страйк!», когда ПТУР попадает в цель.
Как сообщается, использован переносной противотанковый ракетный комплекс «Корсар». Официально этот ПТРК на вооружение ВСУ не поставлен. Пресс-служба киевского ГККБ «Луч» заявляет, что «Корсар» всё ещё находится на испытаниях. Обращает на себя внимание информация о стоимости этого комплекса и ПТУР к нему. По сообщениям представителей украинского «Луча», цена комплекса составляет примерно 130 тысяч долларов, а управляемой ракеты – $20 тыс.
Другими словами, украинская армия настолько «богата», что позволяет себе против обычного пулемёта, расчёт которого заблаговременно прекратил огонь и укрылся, применять ПТУР за 550 тысяч гривен.
Из комментария волонтёра:
За 20 тысяч долларов…
Видео "страйка" от 54-й бригады вооружённых сил Украины - по ссылке.
Гибель военнослужащих НМ ЛНР в районе Катериновки в пресс-штабе на данный момент не подтверждается.
Тактика и стратегия ведения боя отсутствуют как таковые. Принцип прост – палить в сторону позиций народной милиции ЛНР и ДНР из всего, что есть под рукой. Так, в очередной серии «перемоги» показана стрельба с позиций 54-й бригады по пулемётному расчёту НМ ЛНР из ПТРК. Речь идёт о случае стрельбы ПТУРом близ посёлка Катериновка под Луганском.
Процесс в 54-й бригаде ВСУ цинично назвали «принуждением к соблюдению минских договорённостей». Представитель украинской бригады с воодушевлением выкрикивает: «Страйк!», когда ПТУР попадает в цель.
Как сообщается, использован переносной противотанковый ракетный комплекс «Корсар». Официально этот ПТРК на вооружение ВСУ не поставлен. Пресс-служба киевского ГККБ «Луч» заявляет, что «Корсар» всё ещё находится на испытаниях. Обращает на себя внимание информация о стоимости этого комплекса и ПТУР к нему. По сообщениям представителей украинского «Луча», цена комплекса составляет примерно 130 тысяч долларов, а управляемой ракеты – $20 тыс.
Другими словами, украинская армия настолько «богата», что позволяет себе против обычного пулемёта, расчёт которого заблаговременно прекратил огонь и укрылся, применять ПТУР за 550 тысяч гривен.
Из комментария волонтёра:
Страйки умеют выбивать отлично.
За 20 тысяч долларов…
Видео "страйка" от 54-й бригады вооружённых сил Украины - по ссылке.
Гибель военнослужащих НМ ЛНР в районе Катериновки в пресс-штабе на данный момент не подтверждается.
- Использованы фотографии:
- Википедия, YouTube/Yuriy Misyagin
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