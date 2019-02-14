Армия Лаоса пересела на российские мотоциклы "Урал"

Министерство обороны Лаоса выбрало российский мотоцикл "Урал", как транспортное средство для своих вооруженных сил. Мотоциклы российского производства были замечены на недавнем военном параде, прошедшем в столице Лаоса, городе Вьентьян, пишет "РГ".Мотоциклы "Урал" российского производства были замечены во время военного парада. Судя по форме военнослужащих, а также опознавательным знакам, мотоциклы используются в подразделениях, выполняющих функции военной автоинспекции, аналогичной российской ВАИ.Мотоциклы, используемые лаосской армией, как нельзя лучше подходят под условия эксплуатации на территории страны. Они предназначены для эксплуатации в условиях, где отсутствуют дороги, а это большая половина территории Лаоса. Одна из версий мотоцикла "Урал" имеет привод на коляску, что значительно улучшает проходимость техники.Вес полностью снаряженного мотоцикла чуть превышает 360 кг. Установленный двигатель мощностью 41 л.с. позволяет перевозить трех бойцов и развивать скорость до 110 км/час.В российской армии в настоящее время мотоциклы "Урал" не используются, они стояли на вооружении Советской армии, но в 90-е годы вся подобная техника была выведена их эксплуатации и была частью утилизирована, а частью распродана рыболовам и охотникам, которые с удовольствием приобретали надежную военную технику. Позже была предпринята попытка создания на базе этого мотоцикла модификации с установленным на специальной турели пулеметом ПК или ПТРК "Конкурс-М", но в мотострелковых войсках и ВДВ мотоциклы не прижились и программу свернули.