«Революция» Трампа
«Ура! Революция! Тираны свергнуты! Борьба окончена! Свобода! Равенство! Братство! Мир! Все счастливы!
Если революция произошла в конце детской книжки, то так все и будет. Ведь суть конфликта очень проста: с одной стороны — эксплуататоры-кровососы, с другой — честный и работящий народ. Против революции по-детски выступает в худшем случае один предатель, да и тот иногда кается сам» (posmotre.li).
Хотелось бы пройтись по вопросу «избрания Трампа» и всему, что за этим воспоследовало. Как-то странно эти события были восприняты в России, и, не побоюсь этого слова, как-то неправильно… Почему-то изначально превалировали какие-то абсолютно детские убеждения, что «Трамп — наш парень», что вот придёт он к власти в США, и всё сразу наладится. Знаете, подход достаточно странный. Откуда вот такое непонятное изобилие наивно-позитивных ожиданий, сказать достаточно сложно.
Прежде всего любой, даже самый «хороший» президент Соединённых Штатов Америки будет действовать в интересах самих Соединённых Штатов, но ни в чьих больше. Это вполне нормально и естественно. Он ответственен перед своими избирателями, но ни перед кем более. Ну, согласно американской конституции. То есть даже если бы Трамп был идеальным (сферическим в вакууме) американским президентом в идеальной Америке (тоже сферически-вакуумной), это само по себе ещё не означало бы для России ничего хорошего.
Как ни странно, это именно так. В любом случае США и РФ останутся конкурентами — нравится это кому-то или не нравится. И между ними останутся очень серьёзные противоречия. А вы как хотели? То, что мы станем очень большими друзьями, ниоткуда не следует, при любых политических лидерах в Вашингтоне и при любой администрации. Вспоминается, как ещё в нулевых (ещё до Обамы) российский «аналитик» сравнивал двух кандидатов на пост президента США и долго анализировал их программы и «прикидывал», кто из них «российской истории ближе». Однако в итоге он (неожиданно для самого себя) приходил к одному простому и очевидному выводу, что любой из кандидатов, придя к власти, будет действовать в интересах прежде всего США, а никак не России (другой вопрос, кого именно подразумевать под аббревиатурой США).
Кстати, этот вывод верен как для Америки, так и для Европы, и бесконечный поиск «пророссийских политиков» как с нашей стороны, так и со стороны наших «недрузей» — достаточно странное занятие, если не сказать больше. С точки зрения автора, несколько бессмысленное. Или даже — наивное, детское. Своего рода «политика для домохозяек». Уже буквально достало в последние лет 5 рассмотрение любых выборов в Европе с той точки зрения, какой политик «более пророссийский». Интересная, конечно, точка зрения, но не совсем корректная. Примерно с такой же эффективностью можно анализировать всех европолитиков с точки зрения «гомофилии» и «гомофобии».
Клинтон была плоха не потому, что была менее «пророссийской», чем Трамп, проблема была в её полной «отмороженности», то есть нацеленности на открытый конфликт. Это как раз с нашей точки зрения, ну и с точки зрения многих других стран на планете. Клинтон — это символ откровенной «безбашенности» и полной неготовности идти на компромиссы. Но это ещё не всё, с точки зрения американцев, Клинтон была плоха скорее другим — её не сильно интересовали проблемы «одноэтажной Америки», она представляла прежде всего интересы «банкстеров», а не «маленьких американцев». Она мыслила «глобально»…
В принципе, это самое противоречие американской политики (действовать в интересах американского бизнеса или глобальных финансовых структур) обсуждалось уже очень давно, по крайней мере, в российской прессе. То есть Трамп и Клинтон — это не два разных политика, это как раз две абсолютно разные политические линии. Клинтон была «не одинока», она имела весьма серьёзную поддержку. Но и Трамп был не одинок! За ним тоже — весьма мощное лобби. Это не бунтарь-одиночка как почему-то у нас думают многие.
И «устраивать ему импичмент» достаточно бессмысленно, те, кто стоит за ним, от этого никуда не исчезнут. Устранение конкретно действующего президента США не решает никаких проблем и не устраняет никаких противоречий. Две Америки, по сути дела, «вошли в клинч». Почему две? Да потому что интересы миллионов американцев и непосредственно американских предпринимателей — это одно, а вот интересы глобальных финансовых структур — совсем другое. Примерно тут и проходит линия размежевания. И договориться невозможно.
Сценарии, интересные одним, категорически не устраивают других. И наоборот. То есть можно попытаться действовать либо в интересах американской экономики, либо глобальной (на самом деле и там и там президента США ждут большие засады). Но нельзя двигаться одновременно в двух направлениях. Пересмотр Трампом Транстихоокеанского / Трансатлантического торговых соглашений — это не каприз и не выверт, это принципиальнейшая позиция.
То, что мы имеем счастье наблюдать в прямом эфире, — это как раз попытка кардинально изменить политику США. Отношение Трампа к НАТО — это из той же категории. Цель, безусловно, не выход из НАТО, а разворот США в сторону американских (не глобальных) интересов. Бесконечные скандалы, которые сотрясают президентскую администрацию, объясняются как раз именно этим — то, чем пытается заниматься Трамп, это не некие «косметические изменения», это принципиальный разворот. И Трамп — это не Джон Кеннеди. Его убивать бесполезно, дело не в Трампе уже.
Кстати, тут наиболее ярко проявляется «демократичность» американского общества — попытка демократически избранного президента что-то реально изменить наталкивается на глухое и ожесточённое сопротивление в госаппарате. Не зря же давным-давно было подмечено, что президенты США меняются, а вот политический курс остаётся неизменен. То есть «демократия» как бы есть, но… она носит весьма и весьма условный характер.
Вообще, столкновения противников и сторонников Трампа (уже после выборов!) — это очень плохой знак для Америки. Так обычно бывает в странах Третьего мира, и то не во всех. Сегодня мы это наблюдаем в США. То есть действия Трампа — это во многом попытка (с опозданием!) приспособить США к 21-му веку. Но есть сверхмощные силы внутри США, которые этому категорически препятствуют. И будут препятствовать.
Ещё раз: рассматривать весь этот цирк с точки зрения пророссийскости / антироссийскости достаточно странно — вся эта каша совсем не затем заваривалась. Однако нельзя не отметить странное упущение российских аналитиков: они как-то проморгали «фазовый переход» американского общества в новое состояние. Америка сегодня уже совсем не та, что была при Джордже Буше-джуниоре.
Всё — это уже совсем другая страна с совсем другими возможностями. Ещё при Бараке Обаме (достаточно странный выбор: до сих пор существуют непонятки с его американским гражданством) обозначилось несколько американских кланов, проводящих самостоятельную внешнюю политику. При Трампе это стало совсем уж очевидно.
Стремительный рост внешнего долга, периодические «шатдауны» — как-то это уж слишком спокойно воспринимается публикой. А между тем это как раз признак того, что наш мир необратимо изменился. Америка уже «не тянет». Нет, безусловно, она может посылать эскадры к российским / китайским берегам и развёртывать ракетные комплексы. Но, глядя на это оружие, почему-то люди забывают одномоментно поинтересоваться: а что происходит в самих США?
А сегодня Америка де-факто уже с трудом обслуживает свои долги и не может делать легендарные айфоны (с современными истребителями всё тоже не совсем однозначно). Перефразируя известное выражение можно сказать, что сегодня у США «нет сил на империю». Их возможности стремительно съёживаются. И, как всегда обычно бывает при таких обстоятельствах, разворачивается масштабный конфликт элит, что мы и наблюдаем в новостях из США.
Почему-то у нас недооценивают, неправильно оценивают постоянные обвинения в адрес Трампа в его «пророссийскости», а вот это как раз наглядный признак стремительной деградации США. Тут у нас как раз прослеживается проблема «вовлечённого наблюдателя». Мы не можем посмотреть на проблему со стороны. Но ведь ещё лет 10 назад о таких вещах, как «российские хакеры, избирающие главу США», и шутить было бы бессмысленно. Потому что было бы не смешно и не понятно.
США не просто деградируют — процесс идёт по нарастающей. Не будет элита мощного, благополучного государства шутить такими вещами. Ведь само подозрение, что какие-то «русские хакеры» могут повлиять на выборы «лидера свободного мира», полностью дискредитируют американское государство.
То есть там реально что-то происходит, что-то серьёзное. А президент Трамп — всего лишь символ этого, не более. Да, в принципе у Штатов есть шанс пройти через кризис и стабилизироваться на какой-то отметке, хотя есть и неплохой шанс рухнуть в финансовую пропасть, но вот какого шанса у них абсолютно точно нет — это шанса сохранить сегодняшнее положение США в мировом раскладе сил. То есть кто и на какие шиши будет содержать 11 авианосных группировок, не до конца ясно уже сегодня. Возможно, что и никто. Пример СССР вам в помощь. Имперские армия и флот сами по себе не существуют.
Также есть пусть и небольшая, но осознаваемая самими американцами вероятность небольшой гражданской войнушки. Поэтому представляется глубочайшей ошибкой рассматривать военно-стратегические возможности США, как будто у нас на календаре начало 80-х. Тех возможностей и того военного бюджета у США уже никогда не будет.
«Революции, восстания, движения за независимость и гражданские войны — не игрушки для детей. Почему? Да потому, что очень мало кому удавалось сделать действительно светлую и бескровную революцию без последствий. Последствия — они, как правило, есть, и они страшны» (posmotre.li).
Если революция произошла в конце детской книжки, то так все и будет. Ведь суть конфликта очень проста: с одной стороны — эксплуататоры-кровососы, с другой — честный и работящий народ. Против революции по-детски выступает в худшем случае один предатель, да и тот иногда кается сам» (posmotre.li).
Хотелось бы пройтись по вопросу «избрания Трампа» и всему, что за этим воспоследовало. Как-то странно эти события были восприняты в России, и, не побоюсь этого слова, как-то неправильно… Почему-то изначально превалировали какие-то абсолютно детские убеждения, что «Трамп — наш парень», что вот придёт он к власти в США, и всё сразу наладится. Знаете, подход достаточно странный. Откуда вот такое непонятное изобилие наивно-позитивных ожиданий, сказать достаточно сложно.
Прежде всего любой, даже самый «хороший» президент Соединённых Штатов Америки будет действовать в интересах самих Соединённых Штатов, но ни в чьих больше. Это вполне нормально и естественно. Он ответственен перед своими избирателями, но ни перед кем более. Ну, согласно американской конституции. То есть даже если бы Трамп был идеальным (сферическим в вакууме) американским президентом в идеальной Америке (тоже сферически-вакуумной), это само по себе ещё не означало бы для России ничего хорошего.
Как ни странно, это именно так. В любом случае США и РФ останутся конкурентами — нравится это кому-то или не нравится. И между ними останутся очень серьёзные противоречия. А вы как хотели? То, что мы станем очень большими друзьями, ниоткуда не следует, при любых политических лидерах в Вашингтоне и при любой администрации. Вспоминается, как ещё в нулевых (ещё до Обамы) российский «аналитик» сравнивал двух кандидатов на пост президента США и долго анализировал их программы и «прикидывал», кто из них «российской истории ближе». Однако в итоге он (неожиданно для самого себя) приходил к одному простому и очевидному выводу, что любой из кандидатов, придя к власти, будет действовать в интересах прежде всего США, а никак не России (другой вопрос, кого именно подразумевать под аббревиатурой США).
Кстати, этот вывод верен как для Америки, так и для Европы, и бесконечный поиск «пророссийских политиков» как с нашей стороны, так и со стороны наших «недрузей» — достаточно странное занятие, если не сказать больше. С точки зрения автора, несколько бессмысленное. Или даже — наивное, детское. Своего рода «политика для домохозяек». Уже буквально достало в последние лет 5 рассмотрение любых выборов в Европе с той точки зрения, какой политик «более пророссийский». Интересная, конечно, точка зрения, но не совсем корректная. Примерно с такой же эффективностью можно анализировать всех европолитиков с точки зрения «гомофилии» и «гомофобии».
Клинтон была плоха не потому, что была менее «пророссийской», чем Трамп, проблема была в её полной «отмороженности», то есть нацеленности на открытый конфликт. Это как раз с нашей точки зрения, ну и с точки зрения многих других стран на планете. Клинтон — это символ откровенной «безбашенности» и полной неготовности идти на компромиссы. Но это ещё не всё, с точки зрения американцев, Клинтон была плоха скорее другим — её не сильно интересовали проблемы «одноэтажной Америки», она представляла прежде всего интересы «банкстеров», а не «маленьких американцев». Она мыслила «глобально»…
В принципе, это самое противоречие американской политики (действовать в интересах американского бизнеса или глобальных финансовых структур) обсуждалось уже очень давно, по крайней мере, в российской прессе. То есть Трамп и Клинтон — это не два разных политика, это как раз две абсолютно разные политические линии. Клинтон была «не одинока», она имела весьма серьёзную поддержку. Но и Трамп был не одинок! За ним тоже — весьма мощное лобби. Это не бунтарь-одиночка как почему-то у нас думают многие.
И «устраивать ему импичмент» достаточно бессмысленно, те, кто стоит за ним, от этого никуда не исчезнут. Устранение конкретно действующего президента США не решает никаких проблем и не устраняет никаких противоречий. Две Америки, по сути дела, «вошли в клинч». Почему две? Да потому что интересы миллионов американцев и непосредственно американских предпринимателей — это одно, а вот интересы глобальных финансовых структур — совсем другое. Примерно тут и проходит линия размежевания. И договориться невозможно.
Сценарии, интересные одним, категорически не устраивают других. И наоборот. То есть можно попытаться действовать либо в интересах американской экономики, либо глобальной (на самом деле и там и там президента США ждут большие засады). Но нельзя двигаться одновременно в двух направлениях. Пересмотр Трампом Транстихоокеанского / Трансатлантического торговых соглашений — это не каприз и не выверт, это принципиальнейшая позиция.
То, что мы имеем счастье наблюдать в прямом эфире, — это как раз попытка кардинально изменить политику США. Отношение Трампа к НАТО — это из той же категории. Цель, безусловно, не выход из НАТО, а разворот США в сторону американских (не глобальных) интересов. Бесконечные скандалы, которые сотрясают президентскую администрацию, объясняются как раз именно этим — то, чем пытается заниматься Трамп, это не некие «косметические изменения», это принципиальный разворот. И Трамп — это не Джон Кеннеди. Его убивать бесполезно, дело не в Трампе уже.
Кстати, тут наиболее ярко проявляется «демократичность» американского общества — попытка демократически избранного президента что-то реально изменить наталкивается на глухое и ожесточённое сопротивление в госаппарате. Не зря же давным-давно было подмечено, что президенты США меняются, а вот политический курс остаётся неизменен. То есть «демократия» как бы есть, но… она носит весьма и весьма условный характер.
Вообще, столкновения противников и сторонников Трампа (уже после выборов!) — это очень плохой знак для Америки. Так обычно бывает в странах Третьего мира, и то не во всех. Сегодня мы это наблюдаем в США. То есть действия Трампа — это во многом попытка (с опозданием!) приспособить США к 21-му веку. Но есть сверхмощные силы внутри США, которые этому категорически препятствуют. И будут препятствовать.
Ещё раз: рассматривать весь этот цирк с точки зрения пророссийскости / антироссийскости достаточно странно — вся эта каша совсем не затем заваривалась. Однако нельзя не отметить странное упущение российских аналитиков: они как-то проморгали «фазовый переход» американского общества в новое состояние. Америка сегодня уже совсем не та, что была при Джордже Буше-джуниоре.
Всё — это уже совсем другая страна с совсем другими возможностями. Ещё при Бараке Обаме (достаточно странный выбор: до сих пор существуют непонятки с его американским гражданством) обозначилось несколько американских кланов, проводящих самостоятельную внешнюю политику. При Трампе это стало совсем уж очевидно.
Стремительный рост внешнего долга, периодические «шатдауны» — как-то это уж слишком спокойно воспринимается публикой. А между тем это как раз признак того, что наш мир необратимо изменился. Америка уже «не тянет». Нет, безусловно, она может посылать эскадры к российским / китайским берегам и развёртывать ракетные комплексы. Но, глядя на это оружие, почему-то люди забывают одномоментно поинтересоваться: а что происходит в самих США?
А сегодня Америка де-факто уже с трудом обслуживает свои долги и не может делать легендарные айфоны (с современными истребителями всё тоже не совсем однозначно). Перефразируя известное выражение можно сказать, что сегодня у США «нет сил на империю». Их возможности стремительно съёживаются. И, как всегда обычно бывает при таких обстоятельствах, разворачивается масштабный конфликт элит, что мы и наблюдаем в новостях из США.
Почему-то у нас недооценивают, неправильно оценивают постоянные обвинения в адрес Трампа в его «пророссийскости», а вот это как раз наглядный признак стремительной деградации США. Тут у нас как раз прослеживается проблема «вовлечённого наблюдателя». Мы не можем посмотреть на проблему со стороны. Но ведь ещё лет 10 назад о таких вещах, как «российские хакеры, избирающие главу США», и шутить было бы бессмысленно. Потому что было бы не смешно и не понятно.
США не просто деградируют — процесс идёт по нарастающей. Не будет элита мощного, благополучного государства шутить такими вещами. Ведь само подозрение, что какие-то «русские хакеры» могут повлиять на выборы «лидера свободного мира», полностью дискредитируют американское государство.
То есть там реально что-то происходит, что-то серьёзное. А президент Трамп — всего лишь символ этого, не более. Да, в принципе у Штатов есть шанс пройти через кризис и стабилизироваться на какой-то отметке, хотя есть и неплохой шанс рухнуть в финансовую пропасть, но вот какого шанса у них абсолютно точно нет — это шанса сохранить сегодняшнее положение США в мировом раскладе сил. То есть кто и на какие шиши будет содержать 11 авианосных группировок, не до конца ясно уже сегодня. Возможно, что и никто. Пример СССР вам в помощь. Имперские армия и флот сами по себе не существуют.
Также есть пусть и небольшая, но осознаваемая самими американцами вероятность небольшой гражданской войнушки. Поэтому представляется глубочайшей ошибкой рассматривать военно-стратегические возможности США, как будто у нас на календаре начало 80-х. Тех возможностей и того военного бюджета у США уже никогда не будет.
«Революции, восстания, движения за независимость и гражданские войны — не игрушки для детей. Почему? Да потому, что очень мало кому удавалось сделать действительно светлую и бескровную революцию без последствий. Последствия — они, как правило, есть, и они страшны» (posmotre.li).
- Автор:
- Олег Егоров
- Использованы фотографии:
- b2p.ge
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