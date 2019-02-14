Крупный теракт в Индии

На севере Индии произошёл крупнейший за последнее время для этой страны террористический акт. Местные СМИ сообщают о том, что в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, до полусотни ранены. Почти каждый четвёртый раненый находится в критическом состоянии.Взрыв прогремел в штате Джамму и Кашмир, который продолжает оставаться горячей точкой на карте Индии. Ответственность за теракт взяли на себя боевики из исламистской группировки «Джейш-и-Мухаммад». Её связывают с Пакистаном.По последним данным, террорист-смертник направил загруженный взрывчаткой автомобиль на автобус, в котором в тот момент находись сотрудники CRPF. Это военизированная структура индийской полиции.Полиция заявляет, что террорист уже опознан. Это некий Адиль Ахмат – житель округа Пулвама штата Джамму и Кашмир. К указанной выше группировке он присоединился в 2018 году.Представители местных властей говорят о том, что число жертв, по всей вероятности, будет расти. У некоторых сотрудников CRPF диагностированы множественные повреждения внутренних органов из-за того, что части корпуса автомобиля по время взрыва превратились в дополнительные поражающие элементы. Некоторые фрагменты тел находят в десятках метров от эпицентра страшного взрыва, превратившего автобус в груду искорёженного металла.Премьер-министр Индии Наренда Моди заявил, что этот теракт является очередной попыткой врагов Индии вызвать дестабилизацию в стране.