Американцы разработали боеприпас для ловли беспилотников

Министерство сухопутных сил США оформило патент на боеприпас, способный бороться с БПЛА. Тесты показали, что он способен эффективно захватывать небольшие дроны.Запатентованное средство представляет собой 40-мм гранату для подствольных гранатометов. Боеприпас состоит из двух частей – отделяемой боеголовки и корпуса. Внутри корпуса размещена сеть, которая должна опутать БПЛА в полете.Предпосылкой для создания подобной системы стало широкое распространение гражданских беспилотников. Последнее время их все чаще используют в качестве средств координации огня, миниатюрных бомбардировщиков или же дронов-самоубийц. У всех на слуху до сих пор ситуация, когда два БПЛА заблокировали работу аэропорта в Англии.Основными методами захвата и/или уничтожения таких систем стала сеть. Один из принципов предполагал выстрел в сторону БПЛА. Сеть должна была опутать цель и повалить ее на землю. Второй предлагал использование «страж-птиц» - дронов, которые бы ловили летательные аппарата, либо загоняя его в сеть, либо, опять-таки – стреляя по нему сетью. Оба рискованны и ненадежны.Стрельба сетью на расстоянии давала высокий шанс промаха. Ловля дронов другими беспилотными аппаратами предполагает высокое мастерство оператора, поскольку предполагает ловлю малой и маневренной цели более крупным и неповоротливым аппаратом, да еще и отягощенного развернутой сеткой. Комбинация же двух методов – установка сетевого пускового устройства на дроне-охотнике – показала, что конструкция получается слишком тяжелой. И ситуация усложняется в разы, если действовать приходится против нескольких отдельных БПЛА или, даже, целого их роя.Новая же система предполагает доставку сети фактически к самому объекту, что повышает вероятность устранения угрозы. Боеголовка боеприпаса содержит датчик приближения к цели. Приблизившись к ней, боеприпас раскрывается, выстреливая сеткой при помощи пружины. В патенте указано, что при снаряд может быть активирован как дистанционно, так и в автоматическом режиме.Самой главной инновацией, пожалуй, является то, что данным боеприпасом можно стрелять из обычного подствольного (или любого другого) 40-мм гранатомета. Схожая система уже предложена военным несколько лет назад британской фирмой. Однако главным ее недостатком было то, что боеприпасы для нее могли использоваться только в паре с собственными пусковыми установками компании. В новом изобретении армии США данный недостаток исправили.