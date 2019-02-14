Украинские силовики погибли от взрыва миномёта при обстреле Горловки

С 8.30 до 16.00 киевские силовики выпустили по территории республики 206 мин калибром 82 и 120 миллиметров. Обстрелы велись по всем направлениям линии соприкосновения от юга до севера, в том числе и по окраинам городов Донецк, Горловка и Ясиноватая

В украинской армии продолжаются случаи гибели военнослужащих при разрывах минометов. Сегодня утром при минометном обстреле Горловки, от взрыва миномета погибли, как минимум, трое украинских военных. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов.Согласно сообщению НМ ДНР, украинские силовики из состава 30-й бригады начали минометный обстрел прифронтовой Горловки. Развернутая минометная позиция ВСУ находилась возле частных домостроений в Новолуганском. Продолжая обстрел, минометный расчет ВСУ произвел четыре выстрела минами 120-мм, а при попытке выстрелить пятый раз произошел взрыв миномета с последующим возгоранием. Предположительная причина взрыва - двойное заряжание миномета. По данным донецкой разведки, на месте погибли трое украинских военнослужащих. О раненных сведений нет.Украинская сторона пока никак не прокомментировала данный инцидент, но стоит ожидать в ближайшее время очередных обвинений Киева в адрес ополченцев об якобы прошедшем артиллерийском обстреле украинский позиций, приведшем к гибели украинских военнослужащих.Как сообщает агенство ФАН, украинским СМИ и блогерам отныне разрешено использовать старые материалы времен начала конфликта в Донбассе, выдавая их за действующие победы ВСУ. Об этом сообщает разведка ДНР. При этом на фото и видео не обязательно должны быть запечатлены победы украинской армии, за боевые успехи ВСУ будут выдавать и победы ополчения ДНР и ЛНР, если по материалам невозможно идентифицировать экипировку и знаки различия. Такой приказ пришел от командования ООС в связи с активной агитацией за действующего президента Украины Порошенко.Между тем, ранее в ДНР сообщили об усиленном минометном обстреле территории ДНР.- заявили в ДНР.