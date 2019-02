Пистолет FP-45 Liberator. Бесполезное партизанское оружие

Общий вид пистолета FP-45 Liberator. Фото Rockislandauction.com



Вид с другой стороны. Фото Rockislandauction.com



Патрон .45 ACP. Фото Wikimedia Commons



Вид со снятой боковой пластиной рамки. Фото Gunsamerica.com



Инструкция по использованию пистолета. Рисунок "OSS Weapons: Special Weapons and Devices"



Пистолет во время подготовки к выстрелу: нижняя крышка снята, патроны извлечены, курок повернут в сторону, затвор поднят. Фото Breachbangclear.com



Один из немногочисленных двухзарядных "Освободителей". Фото Invaluable.com

По материалам:

http://forgottenweapons.com/

https://militaryfactory.com/

https://thefirearmblog.com/

https://breachbangclear.com/

https://gunsamerica.com/

https://rockislandauction.com/

OSS Weapons: Special Weapons and Devices. Washington: Special weapons and devices research and development branch OSS, 1944.

В начале 1942 года в Великобритании и США появилось предложение об оказании материальной помощи движению Сопротивления в оккупированных странах Европы и Юго-Восточной Азии. Рассматривались разные варианты помощи, в первую очередь отправка оружия или материальной части для диверсий. По итогам обсуждений было решено делать простейший, но дешевый и массовый однозарядный пистолет. Это изделие осталось в истории под обозначением FP-45 Liberator.Идею заброски оружия партизанам в немецком тылу в оккупированных странах приписывается едва ли не лично Уинстону Черчиллю. В начале 1942 года он якобы предложил доставлять европейским подпольщикам по воздуху комплекты в виде шашки взрывчатого вещества, взрывателя и спичек. При помощи такого комплекта они могли бы устраивать диверсии на вражеских объектах. В исходном виде эта идея развития не получила, но ее серьезно переработали.Уже в марте того же года американское командование по-своему переосмыслило британские идеи и запустило новую опытно-конструкторскую работу. Предлагалось отказаться от взрывчатки и вместо нее переправлять Сопротивлению стрелковое оружие особого рода. Новый образец должен был отличаться крайней простотой конструкции и дешевизной, что позволяло в минимальное время изготовить и переправить союзникам большое количество оружия.Считалось, что такие поставки позволят резко повысить боеспособность партизан в тылу Германии и Японии. С помощью не самого совершенного, но рабочего оружия бойцы Сопротивления могли бы ликвидировать часовых или похищать полноценные боевые образцы вооружения. Кроме того, наличие большого количества оружия в тылу, как посчитали в США, должно было негативно сказаться на боевом духе оккупантов.В марте 1942 года новая концепция оформилась в виде заказа на разработку перспективного образца. Проектирование поручили компании Inland Manufacturing Division – отделению корпорации General Motors из г. Дейтон (шт. Огайо). Работы возглавил конструктор Джордж Хайд, ранее создавший несколько пистолетов-пулеметов и других образцов. Всего через несколько месяцев он разработал следующее изделие, впоследствии ставшее известным как M3 Grease Gun.Новый проект предусматривал разработку боевого пистолета, но из соображений конспирации ему дали особое обозначение. Его назвали Flare Projector Caliber .45 («Сигнальный пистолет 45-го калибра») или сокращенно FP-45. Также использовалось имя Liberator – «Освободитель».Новый проект предусматривал создание максимально простого пистолета под существующий патрон. Вместе с ним разрабатывались некоторые другие средства, необходимые для эксплуатации. Итогом работ стала простейшая в производстве конструкция с весьма низкими характеристиками. На разработку проекта ушло около двух месяцев, и в мае 1942 года пистолет был готов к массовому производству.Пистолет FP-45 состоял всего из 23 деталей, подавляющее большинство которых изготавливалось штамповкой. Он был компактным, но не слишком легким. За простоту конструкции пришлось заплатить отсутствием какой-либо автоматики и невозможностью быстрой перезарядки. Также оружие не отличалось удобством использования и высокими боевыми качествами. Тем не менее, заказчик посчитал, что все это соответствует базовой концепции.Основу «Освободителя» составляла рамка, изготовленная из двух штампованных половин. Вверху на них закреплялись ствол и элементы спускового механизма. Нижняя часть рамки, выполнявшая функции рукоятки, оставалась полой. Снизу на ней поместили сдвижную крышку, под которой предлагалось переносить боекомплект. Патроны в количестве 8-10 штук попросту вкладывались внутрь и удерживались на своем месте крышкой.Пистолет оснастили гладким стволом с патронником под боеприпас .45 ACP (11,43х23 мм). Изначально ствол имел длину 4 дюйма (101,6). Отсутствие нарезки и малая длина ствола должны были негативно сказаться на характеристиках огня. Казенная часть ствола крепилась к рамке через металлическую трубку. На последней сзади имелось отверстие для подачи патрона и направляющие для пластины-затвора. Затвор выполнили в виде Т-образной детали с отверстием под ударник. Его верхняя часть имела вырез и являлась целиком.Использовался курковый ударно-спусковой механизм двойного действия. Курок выполнили в виде массивного блока, расположенного непосредственно за стволом. Сверху на нем помещался конический ударник. Под стволом внутри рамки находилась боевая пружина с направляющим стержнем: на последнем закреплялся курок. Спусковой крючок был связан с курком через тягу. Отдельный предохранитель не применялся. Для безопасного обращения с оружием спусковой крючок прикрыли изогнутой скобой, соединявшей рамку и дульную часть ствола.Liberator имел рудиментарные прицельные приспособления. На кольцевой передней части скобы имелась небольшая мушка. Функции целика выполняла прорезь в пластине-затворе. Впрочем, при имеющихся характеристиках оружие не нуждалось в прицеле.Изделие в сборе имело длину всего 141 мм и весило около 1 фунта (450 г). Короткий гладкий ствол мог разогнать пулю лишь до 250 м/с. Малая скорость и отсутствие стабилизации вращением ограничивали дальность стрельбы несколькими метрами. «Табличная» максимальная эффективная дальность составляла всего 8 ярдов (7,3 м).Пистолет предлагалось поставлять пользователям в квадратных коробках из водостойкого картона. В коробке помещался сам пистолет, 10 патронов типа .45 ACP, деревянный шомпол и простейшая графическая инструкция по использованию оружия. Коробки планировалось упаковывать в ящики по 20 штук, затем в более крупную тару и отправлять партизанам на парашютах или маловысотным сбросом с самолетов.Перед выстрелом стрелок-подпольщик должен был потянуть на себя курок и повернуть его на 90° по часовой стрелке. Затем следовало поднять пластину-затвор и поместить патрон в патронник. После затвор и курок возвращались на место. При нажатии на спусковой крючок осуществлялось отведение курка назад с одновременным сжатием боевой пружины. Освобождаясь, курок резко уходил вперед, и ударник бил по капсюлю.После выстрела следовало опять отвести курок в сторону и открыть затвор. При помощи деревянного шомпола извлекалась стреляная гильза, и пистолет можно было подготовить к новому выстрелу. Для большего удобства, патроны предлагалось переносить внутри рукоятки под сдвижной крышкой.Изначально выпуск пистолетов FP-45 Liberator планировали развернуть на заводе Inland Manufacturing, но это не устроило материнскую General Motors. Завод «Инленд» и так имел массу оборонных заказов, из-за чего новые пистолеты предложили делать на предприятии Guide Lamp Division (г. Андерсон, шт. Индиана). Вскоре туда прибыла необходимая документация, что позволило запустить серийное производство.Компания-изготовитель организовала производственную линию, на которой работало 300 мастеров. Крайние простота и технологичность конструкции обеспечили выдающиеся темпы производства. По ряду причин, производство «Освободителей» продолжалось в течение 11 недель и завершилось в августе 1942-го. За это время было изготовлено около миллиона пистолетов со всем оснащением. В среднем, каждый день завод Guide Lamp Division выпускал 13 тыс. комплектов партизанского оружия – почти 45 единиц на каждого рабочего.Технологичность также сказалась на стоимости изделий. Серийный пистолет стоил всего 1,7 доллара (около $26 в нынешних ценах). Комплект в виде FP-45, патронов, шомпола и инструкции с упаковкой стоил 2,10 доллара (менее $33). Таким образом, за все время производства армия США потратила чуть более 2 млн долларов, но закупила колоссальные количества нового оружия.Следует отметить, что по мере выпуска конструкция пистолета FP-45 изменялась. Так, первая партия на испытаниях показала низкую надежность УСМ: курок мог поворачиваться на своей оси, не попадая ударником в отверстие затвора. Эту проблему решили при помощи дополнительного отверстия наверху затвора и продольного направляющего стержня на курке. В следующих сериях этот узел усилили для повышения надежности.Небольшой партией собрали пистолеты под патрон 9х19 мм «Парабеллум» – стандартный боеприпас гитлеровской Германии. Такое оружие предлагалось поставлять европейским партизанам. Предполагалось, что они смогут без особого труда добывать необходимые боеприпасы у противника.Невысокие огневые характеристики были связаны с малой длиной ствола и отсутствием нарезов. В связи с этим испытывалась модификация пистолета со стволом длиной 10 дюймов. Прирост характеристик оказался недостаточным, и в серию это изделие не пошло.Известно о существовании опытных двухзарядных пистолетов. Готовый к применению боекомплект помещался в патронниках подвижного горизонтального блока позади укороченного ствола. За исключением конструкции ствола и новых дополнительных устройств, двухзарядный «Освободитель» не отличался от базового пистолета.К началу июня 1942 года армия США получила первые партии новейшего партизанского оружия. Вскоре полмиллиона пистолетов отправили в Великобританию для дальнейшей переправки французскому Сопротивлению. Верховное командование Соединенных Штатов относилось к пистолетам FP-45 без энтузиазма, и потому темпы его отправки оставались небольшими. Партизанам Франции сбросили всего 25 тыс. комплектов – 5% от наличного количества.Крупные партии нового оружия доставлялись на Тихий океан для распространения среди подпольных организаций в оккупированных странах. По разным данным, в первые месяцы там «распространили» всего несколько тысяч пистолетов – еще меньше чем в Европе.К концу лета 1942 года командование разочаровалось в новом партизанском оружии и прекратило закупки новых партий. На складах скопилось около миллиона комплектов и новые поставки не планировались. Впрочем, отсутствие заказов не исключало передачу оружия получателям из оккупированных стран.Вскоре после окончания производства армия передала 450 тыс. пистолетов недавно образованному Управлению стратегических служб (Office of Strategic Services – OSS). Эта организация теперь отвечала за взаимодействие с подпольщиками и партизанами, и именно ей предстояло распределять оружие и специальные средства. В 1942-44 годах OSS отправляла пистолеты FP-45 отрядам Сопротивления в Греции, Франции, Китае, на Филиппинах и т.д. При этом подавляющее большинство комплектов оставалось на американских складах.Документальные свидетельства боевого применения пистолетов FP-45 Liberator против бойцов противника отсутствуют. Причины этого неясны. Возможно, партизаны быстро осознавали низкую практическую ценность такого оружия и отказывались от его использования. Впрочем, существует и более суровое объяснение. Подпольщик с «Освободителем» мог совершить только один выстрел практически в упор, после чего оставался беззащитным перед противником с нормальным оружием.В связи с низкой боевой ценностью пистолеты FP-45 передавались партизанам в сравнительно малых количествах. Основная масса такого оружия оставалась на складах в США и Великобритании, где и дождалась конца войны. Более не нужные пистолеты вскоре были списаны. Подавляющее большинство изделий Liberator со складов США пошли в переплавку. «Британские» пистолеты вместе с другим оружием отправились в печь или на морское дно.Некоторое количество пистолетов сохранилось до наших дней. Сейчас это оружие представляет большую коллекционную ценность. «Освободитель» в хорошем состоянии может уйти с аукциона за 2-3 тыс. долларов США. Видя интерес публики, некоторые оружейные компании в последние десятилетия запускали производство современных реплик. По очевидным причинам, такие изделия в разы дешевле оригинальных пистолетов 1942 г. выпуска.Специальный однозарядный пистолет FP-45 Liberator стал одним из самых массовых образцов стрелкового оружия Второй мировой войны, а по темпам производства он, вероятно, не имел себе равных. Однако такие рекорды не помогли ему поступить в полноценную эксплуатацию и решать все поставленные задачи. Причины таких результатов проекта достаточно просты. В основе пистолета лежала интересная, но не слишком удачная концепция «одноразового» оружия для партизан, которой не удалось оправдать себя на практике. Кроме того, специфическая конструкция резко ограничивала характеристики и практическую ценность оружия.Все это привело к известным итогам. США выпустили около миллиона простых и дешевых пистолетов, но подавляющее их большинство так и осталось на складах, откуда отправилось прямо на утилизацию. Часть оружия все же добралась до своих эксплуатантов, но ни разу не была использована по прямому назначению. Пистолет FP-45 Liberator остался яркой, но бесполезной страницей в истории вооружений США.