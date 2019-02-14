В Bellingcat назвали имя "третьего отравителя" Скрипаля

Сергеев родился в Казахстане, проходил службу в армии, получал образование в Дипломатической академии МИД России.

Так называемое «дело Скрипалей» в последнее время явно начало угасать. И в Британии не нашли ничего лучше, как в очередной раз подключить к делу известную своими многочисленными фейками «группу расследователей» «Bellingcat».Эта организация решила назвать «точные данные» человека, которого успели объявить «третьим русским отравителем» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.По заявлению «Bellingcat», этого человека якобы зовут Денисом Сергеевым. И заявлено, что это якобы тот же человек, которого раньше тот же «Bellingcat» назвал Сергеем Федотовым. Причём вывод сделан на основании того, что у этих людей одна и та же дата рождения. Она названа. Это 17 сентября 1973 года.Дениса Сергеева назвали «высокопоставленным офицером ГРУ», что становится уже традиционным заявлением для «Беллингкэт».Из сообщения «группы расследователей» в микроблоге Твиттера:Если учесть, что ранее в Скотланд-Ярде заявляли о «пятерых отравителях» Сергея Скрипаля и его дочери, то можно предположить, что впереди ещё будет как минимум две публикации от того же «Беллингкэта» с именами «высокопоставленных сотрудников ГРУ».Между тем, «Беллингкэт», который, как выясняется, «знает» чуть ли не весь списочный состав российских спецслужб, почему-то ничего не знает о том, где сейчас те самые Юлия и Сергей Скрипаль…