Швейцарские наёмники: кровь на экспорт
В Швейцарии законодательно наёмничество было запрещено в 1859 году. Не из гуманизма: просто тема себя исчерпала, пришло время массовых регулярных армий. Ремесло, кормившее на протяжении нескольких веков немалое количество жителей Гельвеции, кануло в Лету. Впрочем, оставалась возможность стать папским гвардейцем, но их число было ограничено.
Мерная поступь наёмной пехоты
Гористая Швейцария не способствовала к развитию конницы, зато пехотный бой усовершенствовали до статуса искусства. Пехотинцы строились в баталию с конца XIII века — квадрат, состоящий из 30 – 50 воинов в ширину и глубину. Первые шеренги формировались из тяжелобронированных бойцов, держащих пики в три – пять метров. Дальше – стрелки и алебардщики. Потом – снова пикинеры, с оружием, чьи древки достигали шести метров. Врага встречала стальная стена, которая, обладавшая, впрочем, хорошей маневренностью на местности без потери строя. Баталия годилась для отражения пеших или кавалерийских атак с каждой стороны квадрата.
В абсолют возвели швейцарцы верность и боеспособность. Они никогда не изменяли подписанному договору, как и не бежали с поля боя. Не сдавались и не брали пленных. Понятно, что это была воинская доблесть, но не без коммерческого расчёта – услуги такого войска стоили дороже, чем обычных наёмников. А когда продажей воинских умений живёшь не только ты, а десятки тысяч соотечественников, тут хочешь-не хочешь, а будешь заботиться о поддержании капитализации брэнда. Было только одно исключение, содержащееся в каждом договоре со швейцарцами, – они не воевали против других швейцарцев. А вот с ландскнехтами швейцарская пехота встречалась на поле боя охотно, и тут начиналось взаимное истребление – стороны не любили друг друга искренне и яростно.
Взамен безукоризненной службы швейцарцы требовали столь же безукоризненного соблюдения финансовых обязательств нанимателем. Нет оплаты – швейцарская пехота оставляла за собой право покинуть нанимателя в любое время. Но все платили исправно, прецедентов не было.
Особо любили использовать швейцарцев французские монархи, не взирая на дороговизну. Людовик XI предпочитал абонементное обслуживание – он заключил в 1474 году контракт, по которому на протяжении всей жизни платил ежегодно 20 000 франков швейцарским селениям, которые в обмен поставляли королю вооружённых солдат по первому требованию и в нужном количестве. Естественно, контракт этих поселений с кем-то ещё совершенно исключался. Каждый наёмник получал от короля 4,5 гульдена в месяц и обговаривался ещё целый список выплат. При этом наёмники наделялись привилегиями войск короля. А если указанным селениям потребуется помощь Людовика XI, а он будет занят войной где-то в другом месте, то король платит 20 000 рейнских гульденов каждые три месяца в добавление к годовым платежам.
К закату солнце баталий склонилось только с развитием огнестрельного оружия, которое швейцарцы игнорировали, за что и поплатились.
Покрытые славой. Оборона дворца Тюильри
Швейцарцы продолжили служить французским монархам и в Новое время. Например, именно Швейцарская гвардия обороняла Тюильри от мятежных санкюлотов осенью 1792 года. Король Людовик XVI, прихватив семью и свиту, бежал в Париж. Тюильри окружили 25 тысяч человек с ружьями и артиллерией. Против них были 950 швейцарцев и около трёхсот дворян, верных короне. Швейцарцы закопали шесть своих знамён, чья история началась в XVII веке, чтобы они не попали в руки врага и приготовились драться. На пощаду они, как всегда, не рассчитывали. Да и восставший народ, подогретый речами Дантона, не был склонен к милосердию. Тем не менее, прежде, чем идти на штурм, санкюлоты предложили гарнизону сдаться, не желая нести неизбежные потери. Командовавший швейцарцами гауптманн фон Дюрлер, ответил, что они складывают не оружие, а свои жизни. В закипевшей перестрелке швейцарцы начали одолевать неприятеля, в частности – захватили всю артиллерию мятежников. Но к тем постоянно подходили свежие силы, а ряды обороняющихся таяли, как и патроны. Последние выстрелы были переданы лучшим стрелкам, после чего швейцарцы переломили ружья и с холодным оружием в руках отступили внутрь дворца. К санкюлотам подошла новая артиллерия. В это время прискакал посланец Людовика XVI, но от волнения перепутал повеление монарха и прокричал, что тот ждёт швейцарцев в Национальном собрании в Париже. Фон Дюрлер возглавил колонну из 200 человек и она прорвала ряды осаждавших. Позже эти швейцарцы сложили оружие в Национальном собрании по приказу монарха. Всех их вскоре ждала встреча с гильотиной.
Оставшихся в Тюильри 450 гвардейцев уничтожили подчистую, не исключая врачей и юных барабанщиков.
В 1821 году Карл Пфюффер, оставшийся в живых, так как был в это время в отпуске, поставил в Люцерне памятник в честь подвига сослуживцев: умирающий лев в пещере на берегу озера обнимает обессиленными лапами щит с лилиями Бурбонов. Автор монумента — моднейший скульптор того времени Бертель Торвальдсен. Есть девиз на латыни: «Слава верности и отваге швейцарцев»..
Папе римскому верны
Последнее наёмное войско, состоящее из швейцарцев – Гвардия Святого престола. Широко известны изображения гвардейцев в яркой форме, стилизованной под средневековье, с пиками или алебардами в руках. А теперь ещё их шлемы – морионы – будут печатать из пластика на 3D-принтере, голове будет легче, всё равно шлем уже утратил функционал и служит только для красоты.
Но не стоит думать, что швейцарцы – какие-то игрушечные солдатики. У них и сейчас есть суровая боевая подготовка и самое современное вооружение, а в истории масса эпизодов, когда они себя проявляли.
Так, 1527 году немцы взяли Рим и 147 гвардейцев как один погибли, спасая понтифика Климента VII. Когда в 1943 году Италия капитулировала, Рим заняли гитлеровцы, недавние союзники. Вооружённые автоматами швейцарцы встали в круговую оборону папского дворца. Командир гвардейцев заявил офицеру вермахта, что его подчинённые решили драться насмерть. Гитлеровцы не пересекли границу Ватикана.
Современные швейцарские гвардейцы полны решимости поддержать честь предков. Зато самые лучшие из гвардии могут рассчитывать на то, что венчать их будет понтифик лично.
Мерная поступь наёмной пехоты
Гористая Швейцария не способствовала к развитию конницы, зато пехотный бой усовершенствовали до статуса искусства. Пехотинцы строились в баталию с конца XIII века — квадрат, состоящий из 30 – 50 воинов в ширину и глубину. Первые шеренги формировались из тяжелобронированных бойцов, держащих пики в три – пять метров. Дальше – стрелки и алебардщики. Потом – снова пикинеры, с оружием, чьи древки достигали шести метров. Врага встречала стальная стена, которая, обладавшая, впрочем, хорошей маневренностью на местности без потери строя. Баталия годилась для отражения пеших или кавалерийских атак с каждой стороны квадрата.
В абсолют возвели швейцарцы верность и боеспособность. Они никогда не изменяли подписанному договору, как и не бежали с поля боя. Не сдавались и не брали пленных. Понятно, что это была воинская доблесть, но не без коммерческого расчёта – услуги такого войска стоили дороже, чем обычных наёмников. А когда продажей воинских умений живёшь не только ты, а десятки тысяч соотечественников, тут хочешь-не хочешь, а будешь заботиться о поддержании капитализации брэнда. Было только одно исключение, содержащееся в каждом договоре со швейцарцами, – они не воевали против других швейцарцев. А вот с ландскнехтами швейцарская пехота встречалась на поле боя охотно, и тут начиналось взаимное истребление – стороны не любили друг друга искренне и яростно.
Взамен безукоризненной службы швейцарцы требовали столь же безукоризненного соблюдения финансовых обязательств нанимателем. Нет оплаты – швейцарская пехота оставляла за собой право покинуть нанимателя в любое время. Но все платили исправно, прецедентов не было.
Особо любили использовать швейцарцев французские монархи, не взирая на дороговизну. Людовик XI предпочитал абонементное обслуживание – он заключил в 1474 году контракт, по которому на протяжении всей жизни платил ежегодно 20 000 франков швейцарским селениям, которые в обмен поставляли королю вооружённых солдат по первому требованию и в нужном количестве. Естественно, контракт этих поселений с кем-то ещё совершенно исключался. Каждый наёмник получал от короля 4,5 гульдена в месяц и обговаривался ещё целый список выплат. При этом наёмники наделялись привилегиями войск короля. А если указанным селениям потребуется помощь Людовика XI, а он будет занят войной где-то в другом месте, то король платит 20 000 рейнских гульденов каждые три месяца в добавление к годовым платежам.
К закату солнце баталий склонилось только с развитием огнестрельного оружия, которое швейцарцы игнорировали, за что и поплатились.
Покрытые славой. Оборона дворца Тюильри
Швейцарцы продолжили служить французским монархам и в Новое время. Например, именно Швейцарская гвардия обороняла Тюильри от мятежных санкюлотов осенью 1792 года. Король Людовик XVI, прихватив семью и свиту, бежал в Париж. Тюильри окружили 25 тысяч человек с ружьями и артиллерией. Против них были 950 швейцарцев и около трёхсот дворян, верных короне. Швейцарцы закопали шесть своих знамён, чья история началась в XVII веке, чтобы они не попали в руки врага и приготовились драться. На пощаду они, как всегда, не рассчитывали. Да и восставший народ, подогретый речами Дантона, не был склонен к милосердию. Тем не менее, прежде, чем идти на штурм, санкюлоты предложили гарнизону сдаться, не желая нести неизбежные потери. Командовавший швейцарцами гауптманн фон Дюрлер, ответил, что они складывают не оружие, а свои жизни. В закипевшей перестрелке швейцарцы начали одолевать неприятеля, в частности – захватили всю артиллерию мятежников. Но к тем постоянно подходили свежие силы, а ряды обороняющихся таяли, как и патроны. Последние выстрелы были переданы лучшим стрелкам, после чего швейцарцы переломили ружья и с холодным оружием в руках отступили внутрь дворца. К санкюлотам подошла новая артиллерия. В это время прискакал посланец Людовика XVI, но от волнения перепутал повеление монарха и прокричал, что тот ждёт швейцарцев в Национальном собрании в Париже. Фон Дюрлер возглавил колонну из 200 человек и она прорвала ряды осаждавших. Позже эти швейцарцы сложили оружие в Национальном собрании по приказу монарха. Всех их вскоре ждала встреча с гильотиной.
Оставшихся в Тюильри 450 гвардейцев уничтожили подчистую, не исключая врачей и юных барабанщиков.
В 1821 году Карл Пфюффер, оставшийся в живых, так как был в это время в отпуске, поставил в Люцерне памятник в честь подвига сослуживцев: умирающий лев в пещере на берегу озера обнимает обессиленными лапами щит с лилиями Бурбонов. Автор монумента — моднейший скульптор того времени Бертель Торвальдсен. Есть девиз на латыни: «Слава верности и отваге швейцарцев»..
Папе римскому верны
Последнее наёмное войско, состоящее из швейцарцев – Гвардия Святого престола. Широко известны изображения гвардейцев в яркой форме, стилизованной под средневековье, с пиками или алебардами в руках. А теперь ещё их шлемы – морионы – будут печатать из пластика на 3D-принтере, голове будет легче, всё равно шлем уже утратил функционал и служит только для красоты.
Но не стоит думать, что швейцарцы – какие-то игрушечные солдатики. У них и сейчас есть суровая боевая подготовка и самое современное вооружение, а в истории масса эпизодов, когда они себя проявляли.
Так, 1527 году немцы взяли Рим и 147 гвардейцев как один погибли, спасая понтифика Климента VII. Когда в 1943 году Италия капитулировала, Рим заняли гитлеровцы, недавние союзники. Вооружённые автоматами швейцарцы встали в круговую оборону папского дворца. Командир гвардейцев заявил офицеру вермахта, что его подчинённые решили драться насмерть. Гитлеровцы не пересекли границу Ватикана.
Современные швейцарские гвардейцы полны решимости поддержать честь предков. Зато самые лучшие из гвардии могут рассчитывать на то, что венчать их будет понтифик лично.
- Автор:
- Константин Барановский
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