Другой ленд-лиз. Танк М3 «Ли». Трёхэтажный кошмар







Те читатели, которые внимательно следят за нашим сериалом, привыкли к тому, что техника и вооружение, которое нам поставлялось, были достаточно эффективны на период времени поставок. Это были достаточно передовые образцы. Да, с недостатками, но передовые и часто превосходящие или не имеющие аналогов у нас.Герой нашего сегодняшнего рассказа настолько противоречив, что вызывает громкие споры даже сегодня. Почти все специалисты и любители боевых машин прошлого говорят о его неудачной конструкции изначально.Не зря же этот танк сняли с производства так же быстро, как и приняли. Кстати, немногие это знают, но именно этот танк является рекордсменом по скорости создания. Ни одна боевая машина в мире не была разработана и принята на вооружение в такие короткие сроки.Итак, герой нашего повествования американский средний танк М3 Lee, более известный у нас как М3с «Ли».Тут просто необходимо сделать маленькую историческую справку, касательно именно советского обозначения танка. Американский М3 и советский ленд-лизовский танк М3с на самом деле одна и та же машина. Просто буква «с» — не более чем обозначение «средний».Есть и ещё один аспект, который просто необходимо осветить в начале материала. В среде тех, кто изучает танки времен Второй мировой бытует мнение, что другой танк, известный как М3 «Грант», американского производства, но по заказу Великобритании, не более чем точная копия М3 «Ли».Да, «Грант» действительно копировал «Ли», но имел достаточно много отличий, чтобы быть самостоятельной машиной. Не зря же он получил имя генерала Улисса С. Гранта, командующего войсками северян в годы гражданской войны.Напомним, генерал Роберт Эдвард Ли командовал южанами в это же самое время. И американская версия М3 «Ли» названа в честь этого генерала. Этакий специфический англо-американский юмор, суть которого нам не совсем ясна.Особенно учитывая то, что Грант победил Ли.Кстати, обе машины получили название именно от британцев в подарок. В Британии машины шли под другими индексами.Точно так же неверно мнение некоторых читателей о различиях в двигателях. Часто приходится слышать о дизелях «Гранта» и бензиновых моторах «Ли». Увы, но «Гранты» имели и бензиновые, и дизельные двигатели. Почему и как это происходило — не тема сегодняшнего материала.Начнем рассказ. Февраль 1942 года. Город Слободской Кировской области. Здесь происходит формирование 114 танковой бригады. Солдаты и офицеры бригады удивляются ежедневно. Разведчики и связисты получают мотоциклы "Харлей". Водители диковинные автомобили "Форд-6", "Шевроле", "Додж".Но больше всего удивляются танкисты. В бригаду приходят совершенно "не наши" по внешности танки М3с и легкие М3л. 69 новых, не известных в РККА средних танков.Именно так произошло знакомство советских солдат с новым американским танком. Поставки М3с в СССР начались именно в феврале 1942 года.Первый бой М3 «Ли» приняли уже в мае 1942 года. Наша армия предприняла попытку наступления на Барвенковском плацдарме во время второй битвы за Харьков. Увы, мы помним, как закончилась эта попытка. Наши войска потерпели жестокое поражение.Напомним, тогда мы потеряли 171 тысячу убитыми, 100 тысяч ранеными, 240 тысяч пленными. Потеряно (уничтожено, брошено, взято в плен) 1 240 танков. Немцы и румыны тогда потеряли 8 тысяч убитыми, 22 тысячи ранеными, 3 тысячи пропавшими без вести.Что же увидели солдаты и офицеры 114 танковой бригады? Почему внешний вид машин так ошеломляюще подействовал на танкистов?Дело в том, что новая машина была «трехэтажная». В буквальном смысле этого слова. На первом этаже, в спонсоне, было установлено 75-мм орудие с горизонтальным углом наведения 32 градуса.Второй этаж, башня с круговым вращением, оснащён 37-мм пушкой со спаренным пулеметом. Башня приводилась в движение гидравлическим приводом, но при необходимости можно поворачивать и механическим.Но был и третий этаж. Правда, к счастью, похвастаться пушкой этот этаж не мог. В командирской башенке был установлен пулемет, который можно было использовать и по наземным и по воздушным целям.Сразу возникает вопрос о самой мошной пушке. Почему она расположена в спонсоне, а не в башне?Кстати, опять отходим на секунду от повествования. Необходимо пояснить для сухопутных читателей слово «спонсон». Слово-то флотское. Итак, спонсон — это выступ над бортом (на флоте) или «нарост» на борту бронированной машины (для тех, кто привык опираться на землю).Так почему в спонсоне? Ответ прост. Пушка калибром 37-мм перестала устраивать танкистов. Функции противотанковой она уже не выполняла. И по американской традиции, конструкторы не стали особо задумываться над проблемой.Если 37-мм мало, то надо взять такую, чтобы удовлетворяла и всё. И куда-то как-то впихнуть. Так было выбрано 75-мм орудие М2. А дальше, по логике вещей, необходимо дорабатывать или разрабатывать по новой корпус машины и башню. Фактически, необходимо менять саму машину.Но шла, напомним, война, и армии США очень нужен был хорошо вооруженный средний танк…Так появился спонсон с правой стороны корпуса. Пушка потеряла огромную часть сектора обстрела. Однако сроки принятия на вооружение не изменились.Почему так произошло с этой машиной? Тут необходимо рассмотреть историю создания танковых частей в США. Мы уже писали о том, что к началу Второй мировой войны у американцев не было танковых войск.Единственный танк, который был у американцев, это крайне неудачный М2 (выпускался 1939-41 гг.) Танк выпускался в двух модификациях и всего было собрано 146 машины (52 М2 и 94 М2А1).Именно копируя многие узлы данной машины конструкторы и создали М3. Трансмиссия, силовая установка, ходовая часть. Многие говорят об архаичной компоновке танка М3. Действительно, к 40-м годам 20 века такая компоновка выглядит нелепо.В целом – именно ситуация «я его слепила из того, что было». А в распоряжении американских конструкторов было очень немного.Корпус танка M3 имеет сборную конструкцию. На сборный каркас клёпкой (или болтами) крепились броневые листы из катаной брони. Нижняя лобовая деталь состоит из трёх отдельных литых частей, скреплённых между собой болтами. Это видно на фото.Для доступа в танк по бортам корпуса были предусмотрены прямоугольные двери, водитель на своё место попадал через люк, расположенный в правой части верхнего лобового листа, там же располагались его смотровые приборы.Левее люка водителя в нижнем лобовом листе имелась амбразура для установки спаренного пулемёта.Литой спонсон для 75-мм пушки устанавливался в правой передней части корпуса и крепился к нему клёпкой.Для доступа в моторный отсек в корме и днище имелись люки, а его крыша выполнялась съёмной. Воздух к двигателю подавался через броневые короба, смонтированные над гусеницами. В них же помещались топливные баки.Литая башня цилиндрической формы устанавливалась со смещением влево на шариковой опоре и оснащалась гидроприводом. Пушка монтировалась в маске, в ней же размещался пулемёт и перископический прицел.Для наблюдения в бортах башни имелись смотровые щели, закрытые стеклоблоками и откидными бронированными крышками.Командирская башенка цилиндрической формы с пулемётом располагалась поверх башни со смещением влево, вращение башенки осуществлялось вручную. Доступ в башню осуществлялся через двухстворчатый люк в крыше командирской башенки.Посмотрим на потенциальных противников американцев — немцев. Какая немецкая машина противопоставлялась американке? Противником М3 должен был стать Pz.IV. Немецкий танк тоже вооружался 75-мм пушкой.Если говорить о конструкции в целом, то машина имела целый ряд критических недостатков. Это и слабое бронирование. Это и высота. Это и совершенно безобразное размещение вооружения, которое просто "съедало" тот потенциал, который можно было бы добиться от машины с таким вооружением.Американцы быстро поняли, что танк не просто сырой, но и бесперспективный. Именно поэтому в американской армии встретить М3 было проблематично уже в 1944-45 годах. Да и по количеству этих бронемашин американцы не первые.Всего было выпущено 6258 единиц данного танка всех модификаций. Отличались модификации в основном двигателями и технологиями изготовления. Из них 2/3 были переданы по ленд-лизу британцам и СССР. Небольшая часть (около сотни машин) переданы другим странам.Поздравляем, сбагрили этот кошмар тем, кто в нем больше нуждался.Англичане по праву могут назвать М3 «Ли» своей машиной. Именно в британской армии находилось самое большое количество этих танков. Больше 2 тысяч единиц.Уинстон Черчилль. Не боялся по фронтам шататься.Первыми эту жуть получили британцы и применили в боях за Северную Африку. Внезапно (за неимением лучшего), «Ли» понравился. Он был достаточно быстр, броня немецких танков, пробивалась им без особых проблем, если правильно расположить машину по отношению к противнику.Еще один исторический персонаж, сам Монтгомери возле своего личного танка.Правда и сам «Ли» мог держать неприятельские снаряды с трудом, броня среднего танка была 37 мм. Несмотря на все недостатки, этот танк был единственным у британцев который мог в Африке противостоять немецким танкам, его даже в 1942 году во время боев за Эль-Аламейн (июль-август) называли «последняя египетская надежда».В СССР было отгружено 1 386 танков. Это по американским данным. По советским данным СССР получили всего 976 машин. Потери почти 30% поставок до сих пор вызывают интерес у историков и специалистов. Машины либо утонули в северных морях, либо потерялись в иранских пустынях.Но как бы то ни было, эта несовершенная, архаичная, несуразная машина в первый период войны все-таки сыграла свою роль. Когда танковые клинья немцев рвались на просторы России, когда наша промышленность не успевала давать фронту новые Т-34 и другие машины, М3 шла в бой. Часто в первый и последний.Малоизвестный факт. Эти танки принимали участие в великом танковом сражении Второй мировой войны — Курской битве. Мы нашли фото М3 «Ли», который погиб как раз в этом сражении в июле 1943 года. Танк «Александр Невский».Даже в 1944 году «Ли» ещё воевал в нашей армии. А один, наверное, самый упорный, принял участие даже в разгроме японцев на Дальнем Востоке. Как-то вспоминаются партизаны с Георгиевскими крестами за Первую мировую...Танк получил уничижительные прозвища рядовых советских танкистов, его называли «одороблом», «каланча», употребляли применительно к нему прилагательные «двухэтажный» и «трёхэтажный», присваивали ироничные индексы: ВГ-7 («верная гибель семерых»), БМ-7 («братская могила на семерых») и все в таком духе.Ну и традиционные тактико-технические данные героя:Масса, т: 27,9Длина, мм: 5639Ширина, мм: 2718Высота, мм: 3124Клиренс, мм: 432Вооружение:— 75-мм пушка М2— 37-мм пушка М5— 3 (4) 7,62-мм пулемета М1919А4Бронирование: броня стальная гомогенная— корпус: 51 мм— борт: 38 мм— корма: 38 мм— днище: 13 мм— башня: 51 мм (лоб), 38 мм (борт)— крыша корпуса-13 ммТипы двигателей: R-975EC2, GM 6046, Guiberson T-1400 Series 3, Chrysler A-57 Multi-BankСкорость по шоссе, км/ч: 39Запас хода, км: 193Экипаж, чел.: 7