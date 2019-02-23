Сюжеты на советских банкнотах 1938 года: если завтра в поход

Со времени размещения на деньгах изображения они служили не только для финансовых операций, но и как средство агитации. В полной мере это относится к советским бумажным рублям, выпущенным в обращение в 1938 году и прослужившим всю Великую отечественную.Пожалуй, этот год можно назвать последним предвоенным – потом конфликты шли чередой: Халхин-гол, освободительный поход в Украину и Белоруссию, советско-финская, прибалтийский поход, Великая отечественная… Да и в 1938-м было озеро Хасан.Так что появление военных сюжетов на бумажных советских рублях, первый и единственный раз, было шагом осознанным, возможно, не без агитационного умысла.Картинка, т.е. изображение на купюре, на наш взгляд, предполагает гораздо меньше вариантов толкования, чем текст. На каждом этапе развития истории России создавались свои денежные «картинки», в которые всегда закладывалось строго определённое (хотя оговоримся – для той эпохи) значение», — пишет историк и бонист Коняев. А вот позиция «отца советской бонистики» Чучина: «Денежные знаки и боны – наиболее объективные и красноречивые документы истории… Они символизируют современные им политические события, войны, борьбу партий, смену властей, идеологию правящих классов. Эволюция общества, революционные скачки и сдвиги общественных классов, победы и поражения борющихся, открытые и скрытые закулисные влияния на данное правительство – всё это находит своё отражение в бонах и дензнаках эпохи».Так что деньги небольших номиналов, с которыми население ежедневно имеет дело, служат пропаганде.И – немного терминов. Лицевая сторона дензнака – та, что содержит большинство полезной информации: обозначение номинала, название эмиссионного банка, год выпуска и так далее. Другая сторона – оборотная. Полезные элементы купюры — все детали оформления с информацией о денежном знаке. Прекрасными элементами принято называть элементы, служащие для придания банкноте привлекательного внешнего вида и повышения степени защиты от подделок.Берём в руки предвоенную трёхрублёвку. На её лицевой стороне изображены два пехотинца в походе, с полной выкладкой. Следующий номинал – пять рублей, здесь на лицевой стороне – лётчик как бы застывший в ожидании приказа на фоне боевого истребителя. На купюре номиналом в один рубль – шахтёр с отбойным молотком на плече, но тоже готовый к работе и как бы дающий понять: победа на фронте в немалой степени куётся в тылу. Есть упоминания, что художник, работавший над деньгами, для трёхрублёвки использовал фото реального красноармейца, но кто он, как зовут и какова судьба, установить не удалось. Ряд исследователей и коллекционеров полагает, что на «пятёрке» — не лётчик, а лётчица, но никаких подтверждающих гипотезу данных нет. Да и перед войной встретить женщину – военлёта было весьма затруднительно, ради чего помещать такое изображение на банкноту, тем более, что феминизмом тогда в СССР особо не страдали?Сравните эти сюжеты с изображениями на деньгах 1924 года. Так, на трёхрублёвой купюре – два лежащих крестьянина, читающие книгу (в обиходе – «два лентяя» или «два лежебоки»), на пятёрке – трактор, направляющийся к горизонту.Цветовая гамма рублей 1938-го года выдержана в соответствии с деньгами последнего российского царя: песочный рубль, зелёная «трёшка» и «пятёрка» в синеву. Ориентация банкнот – горизонтальная. Вертикаль появится лишь на рублёвой банкноте 1947 года.Именно этими деньгами пользовались советские люди всё военное лихолетье и отменили их только во время реформы 1947 года.Впрочем, была идея ввести в оборот новые купюры в 1943 году, синхронизировав с введением погон и иными новшествами. Тут уже три номинала — рубль, три и пять — были с военными сюжетами, разве что вместо самолёта был танк.На рублёвой банкноте были пехотинцы в новой форме с погонами, у одного – «снайперка». На «трёшке» — два красноармейца в будёновках. Один — на посту, у другого винтовка наизготовку. И хотя будёновка была снята с вооружения сразу после советско-финской войны, в массовом сознании она оставалась символом бойцов РККА и знаком преемственности от героев Гражданской войны к современности. На «пятёрке» красовался танкист на фоне башни танка, из которой выглядывает ещё один член экипажа.Кроме рубля, в СССР имел хождение червонец. И проекты новых червонцев просто-таки зашкаливали военной и победоносной символикой. Лицевую сторону занимали прославленные полководцы былых времён: Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов и Михаил Кутузов. Один, три, пять и десять червонцев соответственно. На оборотной стороне – громкие и определяющие победы предшественников: от Ледового побоища до Бородино, включая суворовский переход через Альпы.Словом, агитплакаты в чистом виде, квинтэссенция лозунга «Враг будет разбит! Победа будет за нами!». Но военное время требовало затрат ресурсов на более насущные нужды и новые варианты банкнот так и остались в эскизах.За время войны объём наличных денег в обороте в СССР вырос в 4 раза, при этом 55% национального дохода тратилась на войну. В 1940 доля военных расходов составляла 15,4%. Стоимость техники и вооружения во время войны планомерно снижалась. КВ-1 в 1943 году стоил 246 000 рублей. Т-34 в начале производства «тянул» на 400 000 рублей, затем стоимость удалось снизить в три раза без потери боевых качеств.Автомат ППШ сначала требовал затрат в 500 рублей, к концу войны стоил чуть дороже 140 рублей.