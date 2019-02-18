Удар по Венесуэле сдерживает прорывной актив от КРЭТ. Какое оружие расчехлили для Су-30МКВ?

Комплект СОСН 9С520 для ПЗРК "Игла-С"

Учебный пуск противокорабельной ракеты Х-31А с узла подвески венесуэльской "Сушки"

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/fighter/su30mk2.html

http://militaryrussia.ru/forum/download/file.php?id=1061

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019213168-J0s89.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/r77/r77.shtml

С каждым днём продолжают всё больше редеть ряды тех западных военно-аналитических агентств, которые ещё вчера в один голос утверждали, что правительству Николаса Мадуро, а также всем структурам, сохранившим лояльность действующему лидеру Боливарианской Республики, осталось удерживать бразды правления на протяжении считанных дней. На текущий момент данный редеющий список был оставлен даже известнейшим американским деловым изданием «The Wall Street Journal», журналисты которого в одной из своих коротких аналитических заметок всё же признали полное фиаско наспех выработанной Вашингтоном стратегии «ослабления подспорья Мадуро среди личного состава вооружённых сил».Именно этот факт является очередным красноречивым подтверждением того, что подаваемая западными средствами массовой информации картинка-фикция якобы о всеобъемлющей поддержке Хуана Гуайдо со стороны войсковых подразделений Венесуэлы справедлива лишь в отношении того малого процента военнослужащих, которые, во-первых, имели доступ к «кормушке» группы так называемого «Демократического единства Ассамблеи», во-вторых, — оказались более склонными к «обработке» громкими демократическими лозунгами оппортуниста Гуайдо. Как известно, данные лозунги, ровно как и вся программа «зомбирования» погруженного в социально-экономический кризис населения Венесуэлы, были выработаны Хуаном Гуайдо в ходе нескольких телефонных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом, а также во время неофициальных визитов первого в Бразилию, Колумбию и Вашингтон, состоявшихся в декабре 2018 года.Как бы там ни было, план Вашингтона, предусматривающий свержение правительства Мадуро «за один день», оказался не только неэффективным, но контрпродуктивным, ведь вялотекущий характер искусственно смоделированной смуты в Боливарианской Республике Венесуэла даёт возможность оборонному ведомству страны, возглавляемому Владимиром Падрино Лопесом, ежедневно формировать до нескольких десятков, а то и сотен «свежих» отрядов военизированного ополчения, неумолимо уменьшающих шансы подразделений специального назначения ВС США, а также колумбийских войсковых подразделений на проведение успешной «гибридной» наземной операции, особенно учитывая сложнейший рельеф местности Венесуэлы. Стало быть, на сегодняшний день единственным «удобоваримым» вариантом для Пентагона продолжает оставаться нанесение мощнейшего массированного ракетно-авиационного удара по всем зенитно-ракетным батареям эшелонированной зонально-объектовой системы ПВО Венесуэлы, входящей в состав Объединённого командования войск воздушно-космической обороны страны (CODAI) с последующим задействованием штурмовой авиации, предназначенной для зачистки наиболее мощных очагов сопротивления в тех районах республики, где позволяет рельеф местности.Между тем, как мы уже отмечали в одном из наших предыдущих обзоров, присутствие в составе каждой из 8 зенитно-ракетных батарей С-300ВМ «Антей-2500» семи радиолокационных средств наведения и подсвета целей (1 станция наведения 9С32М и 6 радаров подсвета на каждой ПУ 9А82/83), а также наличие в составе каждой самоходной огневой установки 9А317 комплексов «Бук-М2Э» приданного радара подсвета 9А36 превращает данные войсковые ЗРК в мобильные средства противоракетной обороны с феноменальной боевой устойчивостью, для полного подавления которых может потребоваться более 500 стратегических крылатых ракет «Томагавк», а также малозаметных тактических КР большой дальности JASSM-ER. И всё это навскидку, ведь необходимо учитывать ещё поставки венесуэльской армии нескольких тысяч современных ПЗРК 9К338 «Игла-С», способных работать по всем модификациям СКР «Томагавк»; часть из них вполне может комплектоваться комплектами средств для обеспечения стрельбы ночью СОСН 9С520, представленными тактическими терминалами с радиостанциями получения целеуказания от сторонних радиолокационных средств через УБКП «Ранжир». Вышеописанные достоинства ПВО Венесуэлы являются одной из причин, по которой командование ВМС США не торопится отправлять в акваторию Карибского моря авианосную ударную группировку даже в «расширенной» ударной конфигурации с парой ПЛАРК «Огайо» в версии SSGN. Но имеется и ещё одна весомая причина, способная низвести статус корабельных средств ПВО-ПРО ВМС США до «уровня бордюра».Речь идёт о наличии в арсеналах ракетного вооружения венесуэльских Су-30МКВ противорадиолокационных и противокорабельных ракет семейства Х-31А/Д (AS-17 «Kripton»), полученных Военно-воздушными силами Венесуэлы в количестве 100—200 ед. ещё в конце 2000-х гг., в рамках реализации контрактов между Минобороны Венесуэлы и ФГУП ГНПЦ «Звезда-Стрела» (ныне является подразделением АО «Концерн Радиоэлектронные технологии»/КРЭТ). Учебный пуск противокорабельной модификации ракеты Х-31А по надводной цели условного противника с узла подвески Су-30МКВ, который был выполнен в районе озера Маракайбо в рамках проходящих широкомасштабных военно-гражданских учений «Двухсотлетие Ангостуры-2019», подтвердил, что условия хранения данного вооружения Каракас, к счастью, соблюдал. А это значит, что большая часть 3-маховых противокорабельных ракет Х-31А и противорадиолокационных ракет Х-31П должна пребывать в более-менее боеготовом состоянии.В нашей предыдущей работе, касающейся готовности Су-30МКВ участвовать в отражении ракетного удара США, был сделан вывод, что в связи с более совершенными бортовыми радарами APG-79 американских палубных истребителей «Супер Хорнет», а также их значительным численным превосходством наиболее безопасным для пилотов вариантом применения «сушек» будет оперирование под «противовоздушными зонтиками» С-300ВМ и перехват («добивание») пропущенных «трёхсотыми» и «Буками» ракет «Томагавк», а также уничтожение наземных целей противника тактическими ракетами Х-59МЭ «Овод». Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что их усовершенствованные экспортные варианты РЛС Н001ВЭ способны обнаружить F/A-18E/F c «полными подвесками» на дальности 110—115 км, а в боекомплекты всё же вошли ракеты воздушного боя с АРГСН Р-77, способные «обскакать» AIM-120C-7/8 на средних дальностях благодаря лучшей маневренности (достигнутой применением решётчатых рулей), Су-30МКВ всё же способны уничтожить определённое количество американских палубных истребителей в боях на дистанциях 70—200 км и в БВБ. Из этого вывод: обладая радиусом действия порядка 1400 км, две эскадрильи Су-30МКВ, вооружённые 92 ракетами Х-31А и Х-31П (в любом соотношении), вполне способны выйти на 70- и 110-километровые рубежи пуска по корабельному ордеру штатовской АУГ.Естественно, без потерь здесь не обойдётся, поскольку Су-30МКВ и запущенным ракетам Х-31 будет противостоять не только палубная авиация ВМС США, но и дальнобойные ЗУР «Standart Missile — 6» (RIM-174 ERAM), которые будут запущены по венесуэльским истребителям с расстояния более 250 км. Тем не менее, определённый процент «воздушно-реактивных» Х-31А всё же вонзит 90-килограммовые боевые части в тонкие борта «Арлей Бёрков»; с тем же успехом и противорадиолокационные Х-31П, прорвав ближний рубеж ПВО АУГ (образован зенитными ракетами «Evolved Sea Sparrow»), смогут вывести из строя далеко не одну многофункциональную корабельную РЛС AN/SPY-1D. Вот такой нерадужный прогноз имеется для Пентагона на тот случай, если здравый смысл всё же будет утерян, и отправка к берегам Венесуэлы карательного авианосного ударного соединения станет неизбежной.