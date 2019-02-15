Беспрецедентно великая морская Америка

«Россия и Китай, по крайней мере, вблизи от своих берегов, смогли создать такой военный потенциал, который воспрепятствовал бы американскому военному присутствию в этих районах в случае возникновения какого-то вооружённого конфликта с Соединёнными Штатами Америки или их союзниками. Это и не только Арктика, это и восточная часть Балтийского моря, Чёрное море, Жёлтое море, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Кроме того, в Арктике у России очень серьёзное военно-морское преимущество перед США — хотя бы в силу многократного превосходства российского ледокольного флота над американским. Это, конечно, американцев беспокоит, как и укрепление мощи Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая»,

Американские конгрессмены рассматривают законопроект о глубокой модернизации ВМС США и радикальном увеличении его списочного состава. К 2050 году он, согласно проекту, почти что удвоится.Военный флот в жизни США всегда имел особое значение – и в период становления этого государства, когда коммуникации со Старым Светом были без преувеличения «дорогой жизни», и во время его рассвета – как инструмент доктрины Монро и «дипломатии канонерок», так и сегодня, как один из главных элементов глобального военного доминирования.Можно напомнить, что ВМС США являются частью глобальной системы ПРО. Как известно, в настоящий момент более сотни кораблей НАТО (большая часть из них — американские) оснащены системой «Иджис».В настоящий момент численный состав американского военного флота несколько ниже, чем в годы холодной войны, однако это не говорит о его ослаблении – возросшие технические возможности современного вооружения позволили сделать ВМС США чуть более компактными. При этом их мощь превосходит совокупную мощь военных флотов всего остального мира.Тем не менее, практически каждый новый американский кабинет принимает немалые усилия к тому, чтобы не только сохранить такое положение дел, но и максимально увеличить этот разрыв.Так, в 2015 году, во время президентства Обамы, был принят 30-летний план кораблестроения, предполагавший доведения числа боевых кораблей до 308 единиц.При Трампе, в 2017 году, был принят план, согласно которому количество кораблей за данный период должно возрасти до 355.Отметим, что в настоящий момент ВМС США насчитывают около 280 боевых кораблей, часть из которых уже приближается к исчерпанию своего ресурса и ближайшие годы должны покинуть состав флота.Но законопроект, внесенный в Конгресс (автором выступил Джим Бэнкс, член палаты представителей от Республиканской партии, отставной морской офицер), потрясает своим размахом даже на фоне не слишком скромного плана нынешнего американского президента. По мнению конгрессмена, число боевых кораблей ВМС США к 2050 году должно составить 426 единиц.Соединённые Штаты должны увеличить число авианосцев с 11 до 15, а также иметь в строю 38 десантных кораблей, в то время как на данный момент на вооружении США их только 11. Также подчёркивается, что численность американских ударных атомных подводных лодок должна достигнуть 100.Какова цель таких циклопических масштабов военно-морских приготовлений? Бэнкс убежден что к этому США вынуждает растущая угроза со стороны России, Китая, «других стран» (под ними, вероятно, имеются в виду КНДР и Иран), в свете чего имеющимися силами Вашингтону будет крайне трудно одновременно противостоять противникам без ущерба для контроля над акваторией Мирового океана. С меньшим числом кораблей, по мнению конгрессмена, с этими задачами не справиться.«RT» приводит комментарий главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Батюка, который видит причину беспокойства Вашингтона в том, что России и Китаю удалось создать военный потенциал, позволяющий препятствовать американскому военному присутствию в ряде ключевых регионов.— подчеркнул эксперт.Действительно, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что «Россия в настоящее время также активно занимается модернизацией своего флота и наращиванием военной деятельности в Арктике».Однако российская военная активность на Крайнем Севере связана вовсе не с какими-то агрессивными намерениями, а с необходимостью защищать здесь наши интересы – континентальный шельф и Северный морской путь.Собственно, глава МИД России Сергей Лавров прямо констатировал, что Россия должна обеспечивать не только эффективность СВМ, но и обеспечивать его безопасность. В свете чего наше арктическое превосходство в российской прибрежной зоне никоим образом не может угрожать США.Собственно, все достижения и России и Китая касаются только прибрежной зоны. ВМФ наших стран способны противостоять американцам только в своих водах – про океан речь не идет, там доминирование ВМС США неоспоримо. Причем маловероятно, что ситуация радикально изменится. Россия – прежде всего континентальная держава, и ее военно-морское строительство основано на принципах разумной достаточности.Иными словами, в том, что русские и китайцы могут защитить свои территориальные воды, американцы видят смертельную опасность, и ради этого готовы создавать гигантский флот.Но в этих планах есть один нюанс. Чтобы в 2050 году в составе ВМС США было 15 авианосцев, их нужно будет построить не четыре (сегодня их 11), а 12. По той простой причине, что к этому времени в строю из нынешних авианесущих кораблей останется только три — два авианосца типа «Нимиц» последних выпусков и «Джеральд Форд».Напомним историю с эсминцами класса Zumwalt. Программа DDG-1000 по их созданию – это то, что осталось от DD21, бюджет которой был сокращён конгрессом более чем на 50 %.Но и она неоднократно сокращалась. Вначале собирались построить 32 таких эсминца. Позднее это число было уменьшено до 24, а потом и до семи, после того как стоимость первого корабля «вылезла» в $7,5 млрд. В конце концов ограничились тремя, но и они признаны фактически небоеспособными. Не только из-за изъянов конструкции, но и из-за того, что в процессе строительства приходилось отказываться от некоторых чрезмерно дорогих элементов.Отметим, что и трамповский план модернизации флота признан американскими экспертами нереалистичным. В самом деле, его реализация, по самым скромным прикидкам, потребует ежегодного увеличения и без того непомерно раздутого военного бюджета еще на $30 млрд. А ведь, кроме ВМС, есть еще и ВВС, и сухопутные войска, и Корпус морской пехоты, и они тоже хотят модернизироваться.В свете этого внесенный законопроект выглядит откровенно фантастичным. Впрочем, с учетом алармистских настроений, господствующих в американском парламенте, нельзя исключать, что он будет принят.Однако в том случае, если его попытаются реализовать в полном объеме, США могут попросту надорваться. Если же его по ходу уже начавшихся работ начнут оптимизировать, это тоже не приведет ни к чему хорошему. Недавняя история американского ВПК изобилует примерами, когда уже начатые проекты закрывали из-за перерасхода средств или их нехватки. В результате уже вложенные огромные деньги оказывались потраченными впустую. А программы, частью которых они являлись, приходилось корректировать «на коленке». Если учесть, что обычно никаких наказаний за столь бездарный расход бюджетных средств обычно не следует, подобных случаев становится все больше. А программы по созданию новых видов вооружений – все дороже.Впрочем, нельзя исключать, что законопроект — попытка втянуть Россию и КНР в бесперспективную гонку вооружений на море. Но маловероятно, что мы клюнем на эту удочку.