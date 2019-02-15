Секретный космический беспилотник вернулся на Землю после 500 суток полёта
Х-37B, секретный беспилотный космолет, на днях вернулся на Землю, проведя на орбите 512 суток. Это была пятая миссия аппарата, построенного по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов.
Цели, стоящие перед космическим БПЛА, строго засекречены. Военные отказываются отвечать на вопросы о предназначении мини-шаттла. Однако специализированные издания предполагают, что в первую очередь этот аппарат используют в разведывательных целях, а также в качестве транспортного средства для небольших спутников.
Кое-что о полезной нагрузке таинственного космолета все-таки известно. Заявлено, что в ходе полета проводился эксперимент Исследовательской лаборатории ВВС США — проверка работоспособности «перспективного термического расширителя» — технологии, способной сделать терморегулирование космического аппарата более простой и дешевой.
Взлетная масса Х-37B составляет 5 тонн, размах крыльев – 4,5 метра, длина - 8,9. Отсек полезной нагрузки представляет собой камеру размером 2,1х1,2 метра с возможностью оснащения роботизированной рукой.
Маневренный двигатель X-37B работает на гидразине и четырехокиси азота, он использует другой тип тепловой защиты, чем космический челнок NASA.
По факту полет не стал самым продолжительным в серии стартов маленького брата больших космических кораблей. С 2015-го по 2017 годы челнок пробыл в космосе 718 суток. Нынешний полет лишь третий по продолжительности.
Ранее, в октябре 2018-го года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу заявил, что многие космические технологии имеют двойное назначение.
«Это такой «челнок», который в течение нескольких месяцев находился в космическом пространстве, возвращается, потом снова стартует. По сути дела, эту вещь можно использовать в качестве носителя оружия,
- заявил Рогозин.
Диапазон рабочих высот Х-37B составляет от 200 до 750 км. Космолет способен быстро менять орбиты. Первая миссия аппарата началась в апреле 2010-го года.
Военно-воздушные силы стремятся вернуть челнок в строй как можно быстрее. Запуск шестой миссии X-37B, OTV-6, где-то в этом году. В качестве носителя выступит Atlas V. Взлет пройдет с космического стартового комплекса станции ВВС мыса Канаверал-41. Предыдущий старт впервые осуществляла ракета Falcon 9 Илона Маска: запуск прошел успешно.
Проект тесно связан с NASA. Достаточно сказать, что во время одной из миссий беспилотник испытал ионный двигатель, разработанный агентством. Также проводились испытания перспективных материалов. В настоящее время у ВВС есть две исследовательские машины X-37B.
Цели, стоящие перед космическим БПЛА, строго засекречены. Военные отказываются отвечать на вопросы о предназначении мини-шаттла. Однако специализированные издания предполагают, что в первую очередь этот аппарат используют в разведывательных целях, а также в качестве транспортного средства для небольших спутников.
Кое-что о полезной нагрузке таинственного космолета все-таки известно. Заявлено, что в ходе полета проводился эксперимент Исследовательской лаборатории ВВС США — проверка работоспособности «перспективного термического расширителя» — технологии, способной сделать терморегулирование космического аппарата более простой и дешевой.
Взлетная масса Х-37B составляет 5 тонн, размах крыльев – 4,5 метра, длина - 8,9. Отсек полезной нагрузки представляет собой камеру размером 2,1х1,2 метра с возможностью оснащения роботизированной рукой.
Маневренный двигатель X-37B работает на гидразине и четырехокиси азота, он использует другой тип тепловой защиты, чем космический челнок NASA.
По факту полет не стал самым продолжительным в серии стартов маленького брата больших космических кораблей. С 2015-го по 2017 годы челнок пробыл в космосе 718 суток. Нынешний полет лишь третий по продолжительности.
Ранее, в октябре 2018-го года, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью Первому каналу заявил, что многие космические технологии имеют двойное назначение.
«Это такой «челнок», который в течение нескольких месяцев находился в космическом пространстве, возвращается, потом снова стартует. По сути дела, эту вещь можно использовать в качестве носителя оружия,
- заявил Рогозин.
Диапазон рабочих высот Х-37B составляет от 200 до 750 км. Космолет способен быстро менять орбиты. Первая миссия аппарата началась в апреле 2010-го года.
Военно-воздушные силы стремятся вернуть челнок в строй как можно быстрее. Запуск шестой миссии X-37B, OTV-6, где-то в этом году. В качестве носителя выступит Atlas V. Взлет пройдет с космического стартового комплекса станции ВВС мыса Канаверал-41. Предыдущий старт впервые осуществляла ракета Falcon 9 Илона Маска: запуск прошел успешно.
Проект тесно связан с NASA. Достаточно сказать, что во время одной из миссий беспилотник испытал ионный двигатель, разработанный агентством. Также проводились испытания перспективных материалов. В настоящее время у ВВС есть две исследовательские машины X-37B.
- Использованы фотографии:
- Boeing
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