Постановка вместо правды

После шести месяцев расследований могу без сомнения сказать, что сцена в больнице Думы — постановочная. В госпитале смертельных случаев не было,

Есть такой анекдот. Встречаются два человека, один другому говорит: «Не ожидал тебя увидеть, мне говорили, что ты умер». — «Но, как видишь, я живой». — «Да, но тот, который мне говорил, что ты умер, заслуживает большего доверия, чем ты».В нашем мире принято считать, что есть «цивилизованные страны» и их «неполживые» газеты, радиостанции, телеканалы, сайты... Это те, которые заслуживают доверия. Многие и у нас в стране полагают, что именно таким западным ресурсам, как «Рейтер», «Би-би-си», «Евроньюс» и прочие, стоит доверять, в отличие от «топорной пропаганды» российских СМИ.А что, если даже сотрудники западных средств массовой информации признают, что ранее в эфир была пущена откровенная ложь? Да не просто ложь, а та, которая повлекла за собой реальные последствия… Именно так и случилось.В начале апреля 2018 года чуть ли не из каждого электроприбора говорилось, что «режим» сирийского президента Башара аль-Асада устроил «химическую атаку» под Дамаском, в городе Дума. Те электроприборы, которые имели экраны, транслировали душераздирающие кадры, как врачи пытаются спасти «отравленных» детей. Из Вашингтона донеслись лозунги: «режим», дескать, заслуживает возмездия!Россия тогда пыталась рассказать мировому сообществу, что никакой «химической атаки» на самом деле не было, а эмоциональный ролик — не более чем постановка «Белых касок». Мальчик, который принял участие в съемке, Хасан Диаб, рассказывал всему миру, что его и других детей практически вынудили участвовать в съемках, а затем расплатились финиками, печеньем и рисом. Не говоря уже о том, что сам Дамаск категорически отрицал какое-либо применение химоружия. И о том, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) подписалась под тем, что отравляющие вещества были полностью вывезены из страны в 2014 году.Но ко всему этому отнеслись именно так, как в вышеприведенном анекдоте. Если российские СМИ говорят, что человек жив, а западные — что он мертв, то он должен быть мертв, даже если он двигается, дышит и говорит. И 14 апреля, после изрядной «накачки» в СМИ, последовала атака США и их союзников по позициям сирийской армии.Не прошло и года, как продюсер «Би-би-си» (BBC) Риам Далати, работающий в Сирии, признался: видео было постановочным. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, атака была, но зарин при этом не использовался. И, самое главное, ролик, которым «накачивали» общественное мнение — состряпанная фальшивка.— заявил сотрудник «Би-би-си».Рассказал он и про одного «террориста в белом халате» — доктора Абу Бакра Ханана, связанного с запрещенной в РФ группировкой «Джейш аль-Ислам». Вместо того, чтобы оказывать пациентам медицинскую помощь, он участвовал в съемке.Ложь опровергнута. Справедливость восторжествовала? Как бы не так! За реальный акт агрессии, совершенный в апреле 2018 года, так никто и не ответил и, скорее всего, не ответит. Так же, как и за варварские бомбардировки Югославии, Ирака, Ливии. Скорее, новые колины пауэллы будут трясти новыми «пробирками». Не обязательно стеклянными, не обязательно с порошком.Сейчас, например, «неполживые» СМИ накачивают общественное мнение душераздирающими рассказами про страдания венесуэльского народа. Создается совершенно определенный образ: президент Венесуэлы Николас Мадуро — страшный «диктатор», не пропускающий к «голодающему» народу конвои гуманитарной помощи от «самой доброй и щедрой страны» — США. Сам Мадуро заявил, что эта «помощь» содержит непригодные для питания продукты, зараженные и испорченные. Люди, верящие США, комментируют это с иронией и сарказмом. Верить-то положено только одной стороне, которая утверждает, что народ Венесуэлы голодает, а Штаты его бескорыстно спасают.Однако даже если предположить, что опасность того груза, который Вашингтон пытается перекинуть через границу с Колумбией, с точки зрения пригодности продуктов к употреблению преувеличена, эта «гуманитарная помощь» все равно отравлена. Отравлена самим намерением США развязать войну в еще одной стране. И тоже с помощью лжи «неполживых».