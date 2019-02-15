В Пентагоне заявили о готовности к диалогу с РФ по контролю над вооружениями
Помощник главы Пентагона по вопросам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс объявил о том, что Вашингтон «готов к переговорам с Россией по ситуации с контролем вооружений». Логику Вашингтона, судя по всему, уже отказываются понимать даже их самые близкие партнёры. Ведь ещё несколько дней назад в том же Пентагоне было заявлено, что Россия «нарушает договор» и «отказывается от диалога», а потому переговоры Вашингтон вести на данный момент не собирается.
Из свежего заявления Робертса:
При этом Робертс признал, что сам присутствовал на переговорах по вопросу контроля вооружений несколько лет назад, и, по его словам, Москва тогда предлагала расширить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности новыми участниками. Что Вашингтону помешало, не сказал.
Но Робертс сразу же добавил, что сегодня он «не видит особого желания Москвы этот вопрос обсуждать».
Из заявления чиновника министерства обороны США:
Напомним, что США приостановили своё участие в ДРСМД в начале февраля, при этом решив ещё и поставить Москве ультиматум по «прекращению нарушения договора». Кремль в ответ объявил о приостановке участия в ДРСМД со своей стороны. Владимир Путин поручил начать разработку ракет СМД наземного базирования.
Из свежего заявления Робертса:
Полагаю, что мы должны быть готовы к диалогу с Россией под контролю над вооружениями. Но ещё более полезно было бы провести многосторонние переговоры.
При этом Робертс признал, что сам присутствовал на переговорах по вопросу контроля вооружений несколько лет назад, и, по его словам, Москва тогда предлагала расширить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности новыми участниками. Что Вашингтону помешало, не сказал.
Но Робертс сразу же добавил, что сегодня он «не видит особого желания Москвы этот вопрос обсуждать».
Из заявления чиновника министерства обороны США:
Чтобы танцевать танго, нужны два партнёра. Но со стороны России такого желания пока не видно.
Напомним, что США приостановили своё участие в ДРСМД в начале февраля, при этом решив ещё и поставить Москве ультиматум по «прекращению нарушения договора». Кремль в ответ объявил о приостановке участия в ДРСМД со своей стороны. Владимир Путин поручил начать разработку ракет СМД наземного базирования.
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