Украинский генерал: Россия готовится вмешаться в выборы на Украине

Их цель – создание зон и центров социальной напряжённости.

Безусловно, россияне будут активно использовать киберпространство. И ожидание такого подхода путинского режима к ситуации в Украине накануне и в процессе выборов должно было побудить все ветви власти для мобилизации соответствующих ресурсов.

На Украине в СМИ муссируется тема о том, что Россия якобы предпримет все возможные меры для осуществления вмешательства в украинские выборы. Фактически это уже сейчас, когда до выборов президента украинского государства ещё около полутора месяцев, можно считать киевским сигналом Западу о том, «за что» можно в ближайшем будущем ввести очередную порцию антироссийских санкций. Ведь тема Скрипалей угасает, "государственная программа допинга" в спорте - тоже, никакой химатаки под Дамаском в апреле прошлого года не было, ОБСЕ распространило заявление об отсутствии армии России на Донбассе. Западу нужен новый повод, и говорящие украинские головы его готовы предоставить.Подробнее украинскую идею озвучивает ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.Богдан вбросил в украинские СМИ заявление о том, что Россия якобы уже выделила 350 млн долларов для «информационно-пропагандистской» и «диверсионно-террористической» деятельности на украинской территории.Из заявления украинского генерала:Само это заявление выглядит нелепостью по той простой причине, что с 2014 года фактически вся территория Украины в связи с совершённым государственным переворотом превратилась в «зону социальной напряжённости»: сокращение объёмов экономики, колоссальный рост госдолга, фактический дефолт, нескончаемая война, устранение политических конкурентов, полное подавление свободы слова, пособничество откровенным нацистским группировкам со стороны власти.Из заявления г-на Богдана:Богдан в традициях порошенковского режима при этом назвал оппонентов Порошенко «рупором Кремля». В частности, такое определение украинский генерал дал Виктору Медведчуку, который высказывается за прекращение войны на Донбассе. Судя по всему, генерал понимает, что без войны на Донбассе режиму Порошенко долго не протянуть.