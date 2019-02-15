Украинский генерал: Россия готовится вмешаться в выборы на Украине
На Украине в СМИ муссируется тема о том, что Россия якобы предпримет все возможные меры для осуществления вмешательства в украинские выборы. Фактически это уже сейчас, когда до выборов президента украинского государства ещё около полутора месяцев, можно считать киевским сигналом Западу о том, «за что» можно в ближайшем будущем ввести очередную порцию антироссийских санкций. Ведь тема Скрипалей угасает, "государственная программа допинга" в спорте - тоже, никакой химатаки под Дамаском в апреле прошлого года не было, ОБСЕ распространило заявление об отсутствии армии России на Донбассе. Западу нужен новый повод, и говорящие украинские головы его готовы предоставить.
Подробнее украинскую идею озвучивает ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.
Богдан вбросил в украинские СМИ заявление о том, что Россия якобы уже выделила 350 млн долларов для «информационно-пропагандистской» и «диверсионно-террористической» деятельности на украинской территории.
Из заявления украинского генерала:
Само это заявление выглядит нелепостью по той простой причине, что с 2014 года фактически вся территория Украины в связи с совершённым государственным переворотом превратилась в «зону социальной напряжённости»: сокращение объёмов экономики, колоссальный рост госдолга, фактический дефолт, нескончаемая война, устранение политических конкурентов, полное подавление свободы слова, пособничество откровенным нацистским группировкам со стороны власти.
Из заявления г-на Богдана:
Богдан в традициях порошенковского режима при этом назвал оппонентов Порошенко «рупором Кремля». В частности, такое определение украинский генерал дал Виктору Медведчуку, который высказывается за прекращение войны на Донбассе. Судя по всему, генерал понимает, что без войны на Донбассе режиму Порошенко долго не протянуть.
Подробнее украинскую идею озвучивает ветеран службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.
Богдан вбросил в украинские СМИ заявление о том, что Россия якобы уже выделила 350 млн долларов для «информационно-пропагандистской» и «диверсионно-террористической» деятельности на украинской территории.
Из заявления украинского генерала:
Их цель – создание зон и центров социальной напряжённости.
Само это заявление выглядит нелепостью по той простой причине, что с 2014 года фактически вся территория Украины в связи с совершённым государственным переворотом превратилась в «зону социальной напряжённости»: сокращение объёмов экономики, колоссальный рост госдолга, фактический дефолт, нескончаемая война, устранение политических конкурентов, полное подавление свободы слова, пособничество откровенным нацистским группировкам со стороны власти.
Из заявления г-на Богдана:
Безусловно, россияне будут активно использовать киберпространство. И ожидание такого подхода путинского режима к ситуации в Украине накануне и в процессе выборов должно было побудить все ветви власти для мобилизации соответствующих ресурсов.
Богдан в традициях порошенковского режима при этом назвал оппонентов Порошенко «рупором Кремля». В частности, такое определение украинский генерал дал Виктору Медведчуку, который высказывается за прекращение войны на Донбассе. Судя по всему, генерал понимает, что без войны на Донбассе режиму Порошенко долго не протянуть.
- Использованы фотографии:
- ВСУ
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