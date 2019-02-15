Новости

МО РФ рассекретило документы периода Афганской войны

10
В связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана в открытом доступе появились архивные документы, рассекреченные оборонным ведомством России. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций Минобороны РФ.

МО РФ рассекретило документы периода Афганской войны



В новом документальном проекте, в основу которого положены эти документы, авторы раскрывают историю воинских формирований, с самых первых дней выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, а также рассказывают о героях афганской войны и их подвигах.

Отмечается, что среди рассекреченных материалов имеются данные о наградах и почётных званиях, которые были присвоены бойцам и военным подразделениям, участвовавших в афганских боевых действиях. Кроме того, в открытом доступе есть исторические свидетельства того, как проходил сложный процесс урегулирования отношений между советскими военнослужащими и мирными афганцами.

Из материала:
Ещё одна немаловажная причина – защита и продолжение строительства объектов народного хозяйства. С помощью СССР в Афганистане было построено более 200 промышленных объектов, в том числе, ГЭС, газопровод, аэродромы, домостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодорога и туннель Саланг и многое другое. В Кабуле был выстроен целый советский микрорайон.




Особый интерес представляют сохранившиеся учётные карточки некоторых награждённых участников войны Афганистане.

Учётная карточка Руслана Аушева:


Ранее Минобороны РФ рассекретило уникальные архивные документы к ещё одной знаменательной дате - 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Материалы, опубликованные на сайте оборонного ведомства, рассказывают о Дороге жизни, которая проходила по льду Ладожского озера и связывала блокадный город с тыловыми районами страны.

Организация процесса создания важнейшей со стратегической точки зрения военной магистрали, отчёты о проведённых подводными лодками боевых операций, схемы эвакуации ленинградцев и транспортировки ресурсов, - всё это теперь находится в открытом доступе на сайте Минобороны РФ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, ВКонтакте
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Экспертное сообщество США пытается наметить пути выхода из афганского тупика
Вслед за Великобританией И Советским Союзом - Америка
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти