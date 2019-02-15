МО РФ рассекретило документы периода Афганской войны

Ещё одна немаловажная причина – защита и продолжение строительства объектов народного хозяйства. С помощью СССР в Афганистане было построено более 200 промышленных объектов, в том числе, ГЭС, газопровод, аэродромы, домостроительный комбинат, асфальтобетонный завод, автодорога и туннель Саланг и многое другое. В Кабуле был выстроен целый советский микрорайон.

В связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана в открытом доступе появились архивные документы , рассекреченные оборонным ведомством России. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций Минобороны РФ.В новом документальном проекте, в основу которого положены эти документы, авторы раскрывают историю воинских формирований, с самых первых дней выполнявших свой интернациональный долг в Афганистане, а также рассказывают о героях афганской войны и их подвигах.Отмечается, что среди рассекреченных материалов имеются данные о наградах и почётных званиях, которые были присвоены бойцам и военным подразделениям, участвовавших в афганских боевых действиях. Кроме того, в открытом доступе есть исторические свидетельства того, как проходил сложный процесс урегулирования отношений между советскими военнослужащими и мирными афганцами.Из материала:Особый интерес представляют сохранившиеся учётные карточки некоторых награждённых участников войны Афганистане.Учётная карточка Руслана Аушева:Ранее Минобороны РФ рассекретило уникальные архивные документы к ещё одной знаменательной дате - 75 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Материалы, опубликованные на сайте оборонного ведомства, рассказывают о Дороге жизни, которая проходила по льду Ладожского озера и связывала блокадный город с тыловыми районами страны.Организация процесса создания важнейшей со стратегической точки зрения военной магистрали, отчёты о проведённых подводными лодками боевых операций, схемы эвакуации ленинградцев и транспортировки ресурсов, - всё это теперь находится в открытом доступе на сайте Минобороны РФ.